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В Курской области решили создать централизованную аварийную службу
Власти Курской области приняли решение создать в регионе централизованную областную аварийную службу, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничье.
Решение о создании централизованной областной аварийной службы принято, чтобы избежать замораживания системы отопления в районах, жители которых отселены, пояснил Смирнов, передает ТАСС. Он добавил, что с 1 августа на этих территориях отменена плата за услуги ЖКХ.
Смирнов также сообщил, что различные выплаты получили более 41 тыс. жителей Курской области, пострадавших в результате атак со стороны Украины.
Глава государства заявил, что планирует позже в четверг провести телефонный разговор отдельно с главой Курской области.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин проводит совещание, темой которого стала обстановка в Курской области и других приграничных регионах страны.