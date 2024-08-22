  • Новость часаВСУ за сутки в Курской области потеряли более 300 военных и 23 единицы бронетехники
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Киев отправил диверсантов в Брянскую область
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    Казахстан ответил на упрек Лукашенко об отношениях с Россией
    Блогер-бодибилдер Шпак публично сжег российский паспорт
    Российские войска освободили Межевое в ДНР
    Покинувшим зону боевых действий жителям Курской области назначены выплаты
    Эксперты: Флаг России становится символом справедливого миропорядка
    «Арктик СПГ-2» сдвинул сроки строительства третьей линии завода
    Мигрантов предложили лишать гражданства за сексуальные преступления
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Отныне Россия говорит миру: у нас есть не только интересы, но и ценности, и если наши интересы касаются только нас самих, то разделить наши ценности мы предлагаем всем.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    8 комментариев
    22 августа 2024, 14:31 • Новости дня

    В Курской области решили создать централизованную аварийную службу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Курской области приняли решение создать в регионе централизованную областную аварийную службу, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничье.

    Решение о создании централизованной областной аварийной службы принято, чтобы избежать замораживания системы отопления в районах, жители которых отселены, пояснил Смирнов, передает ТАСС. Он добавил, что с 1 августа на этих территориях отменена плата за услуги ЖКХ.

    Смирнов также сообщил, что различные выплаты получили более 41 тыс. жителей Курской области, пострадавших в результате атак со стороны Украины.

    Глава государства заявил, что планирует позже в четверг провести телефонный разговор отдельно с главой Курской области.

    Напомним, в четверг президент Владимир Путин проводит совещание, темой которого стала обстановка в Курской области и других приграничных регионах страны.

    21 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

    Так, «Авито» разработал специальный сервис для быстрого поиска временного жилья для пострадавших, передает РИА «Новости».

    Пользователи платформы смогут разместить объявления о бесплатном предоставлении жилья, а для тех, кто ищет временное пристанище, будет создан специальный раздел, объявления в котором будут отмечены значком #яПомогаю. Кроме того, сервис поможет пострадавшим найти работу в разных регионах.

    В свою очередь Ozon предоставил пострадавшим 3 тыс. бонусных рублей для покупки товаров на особой витрине на маркетплейсе. Также пользователи могут приобрести специальные сертификаты номиналом 500 рублей, средства от которых будут направлены пострадавшим жителям Курской области.

    Маркетплейс Wildberries организовал сбор гуманитарной помощи, включая теплые вещи, постельные принадлежности и продукты питания. Компания также предоставила пострадавшим ряд льгот, таких как бесплатное продление срока хранения товаров и возможность приостановить работу пунктов выдачи заказов.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям Курчатова в Курской области.

    Коментарии (9)
    22 августа 2024, 08:28 • Новости дня
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Видео с Владимиром Путиным, где президент России с почтением целует Коран, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, оно стало вирусным в соцсетях в мире.

    На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран – священную для всех мусульман книгу.

    В турецком сегменте соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) видео с Путиным и Кораном попало во вкладку «Популярное» и распространяется на других ресурсах. Турецкие пользователи оценили поступок Путина и оставили комментарии на видеохостинге Youtube, передает РИА «Новости».

    «Настоящий человек!... Господин президент России, люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично», – написали турецкие пользователи под видео, которое набирает популярность, в том числе в Киргизии, Казахстане и Азербайджане, а также в арабских странах.

    Напомним, во время поездки в Чечню Путин посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

    Политолог Виктор Потуремский заявил, что визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России.

    Коментарии (112)
    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    22 августа 2024, 07:26 • Новости дня
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    @ ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Волгоградской области сообщают о пожаре на аэродроме в Мариновке после атаки украинских беспилотников.

    По словам жителей, красное зарево видно в стороне аэропорта, видны огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия, передает Ura.ru.

    Отмечается, что кроме аэропорта также горит поле рядом с ним.

    Как отметил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Бочаров, ночью ПВО отразила атаку украинских дронов – часть аппаратов удалось уничтожить.

    В данный момент пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара на аэродроме.

    Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел новый взрыв.

    Коментарии (34)
    21 августа 2024, 19:52 • Новости дня
    Шольц рассказал о секретности подготовки Украины к атаке на Курскую область

    Шольц: Украина готовила атаку в Курской области «секретно»

    Шольц рассказал о секретности подготовки Украины к атаке на Курскую область
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев готовил атаку в Курской области «секретно и без обратной связи», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

    Как указал Шольц, «Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области». По его словам, Германия внимательно следит за развитием событий, а также намерена продолжать оказывать поддержку Украине, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки России располагает данными об участии стран НАТО в подготовке и проведении атаки ВСУ на приграничные районы Курской области.

    В четверг газета ВЗГЛЯД писала о том, что Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам.

    Коментарии (14)
    22 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие подбили в Курской области американский танк Abrams, а также десяток единиц техники ВСУ, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Обстановка на фронте под контролем, ВСУ активных действий не предпринимали, российские войска подбили с десяток разной техники и танк Abrams, а также несколько единиц артиллерийских установок разного калибра. Кроме того, уничтожено несколько пунктов управления ВСУ в Курской области, следует из видео в Telegram-канале Алаудинова.

    Ранее в Брянской области отразили нападение украинских диверсантов.

    Коментарии (11)
    22 августа 2024, 08:52 • Новости дня
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом, сообщил представитель российского силового ведомства.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что укрепленные позиции были уничтожены вместе с пулеметным расчетом украинской армии.

    Ранее российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области.

    Коментарии (11)
    21 августа 2024, 16:26 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взятые в плен иностранные наемники ВСУ не должны вноситься в обменные списки. Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) намерен выступить с соответствующей инициативой, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    «Постоянно идут процессы обмена военнопленных, мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом», – сказал Фадеев на пресс-конференции на тему «Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что СПЧ внесет на рассмотрение свои варианты соответствующего нормативного акта. Политики и общественность одобрят это предложение, считает Фадеев.

    Ранее группа пленных ВСУ попросила о переводе на службу в российские войска.

    Коментарии (31)
    21 августа 2024, 17:48 • Новости дня
    В Госдуме предложили ограничить заработок «беглых» артистов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия Государственной думы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ разрабатывает меры, ограничивающие возможность получения доходов «беглыми» артистами и писателями на своих произведениях в России.

    Как сообщил глава комиссии Василий Пискарев в своем Telegram-канале, эти решения будут направлены на то, чтобы дополнительно ограничить возможность заработка покинувших страну артистов и писателей, которые продолжают «поливать грязью Россию», передает РИА «Новости».

    Ранее в Госдуме отреагировали на заявления артистов, выступающих против России.

    Коментарии (7)
    21 августа 2024, 15:16 • Новости дня
    Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе интернет-сервисов

    Роскомнадзор: DDoS-атака стала причиной сбоя в Telegram и WhatsApp в России

    Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе интернет-сервисов
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбой в работе ряда интернет-сервисов на территории России, в том числе мессенджеров Telegram и WhatsApp, произошел из-за DDoS-атаки, сообщили в Роскомнадзоре.

    DDoS-атаке подверглись российские операторы связи, она уже отражена, сервисы работают в обычном режиме, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской организацией) в России произошел сбой. Также для пользователей оказался недоступен сервис «Сбой.рф».

    Коментарии (2)
    21 августа 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин: Именем Рошаля можно назвать не один медицинский центр
    Путин: Именем Рошаля можно назвать не один медицинский центр
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Хирург Леонид Рошаль сделал настолько большой вклад в российское здравоохранение, что его именем можно назвать множество медицинских учреждений для детей, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Детский клинический центр имени Рошаля в Подмосковье.

    В ходе поездки главу государства встретил сам Рошаль, он заявил президенту, что не считает правильным присвоение ДКЦ своего имени, передает РИА «Новости».

    Хирург добавил, что считает теперь себя «начищенным самоваром» и не согласен с этим решением.

    «Вы сделали для детского здравоохранения страны столько, что не только этот, но и другие центры можно назвать вашим именем», – возразил президент.

    Рошаль также попросил Путина предоставить федеральные квоты для лечения в ДКЦ, и глава государства согласился с предложением. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что работа над реализацией инициативы уже проводится.

    Уже в августе в центр должны принять первых пациентов. В нем насчитывается 16 отделений стационара на 461 койку, 23 операционных и четыре отделения реанимации на 48 коек.

    Есть реанимационное отделение для новорожденных, а также консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену.

    В год детский клинический центр должен принимать 15 тыс. детей для лечения в стационаре, еще 150 тысяч смогут пройти углубленное обследование и получить консультации специалистов.

    Там также будет работать телемедицинский центр, позволяющий проводить консультации в режиме видеосвязи.

    В ДКЦ есть свыше 9,5 тыс. единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования. В нем будут работать 1610 человек.

    В среду Путин посетил ДКЦ в городе Красногорске в Московской области, где поговорил с медицинскими сотрудниками, которые вскоре начнут работать в этом новом учреждении.

    Коментарии (2)
    21 августа 2024, 17:35 • Новости дня
    В Мурманской области объявлена угроза атаки БПЛА

    Губернатор Чибис сообщил об угрозе атаки БПЛА в Мурманской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, сообщил глава региона Андрей Чибис.

    «На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника», – написал он в своем Telegram-канале.

    Чибис уточнил, что все меры по повышению безопасности уже приняты.

    В аэропортах Мурманска и Апатитов временно ограничили прием и отправку воздушных судов, сообщили в Росавиации, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что система ПВО уничтожила за ночь 45 украинских БПЛА над пятью регионами России.

    Коментарии (9)
    21 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    @ Потырнике Михаил,Щукин Алексей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 89-м году жизни умер народный артист России, советский и российский пианист Михаил Мунтян.

    О кончине музыканта сообщил народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет, который с 1976 года являлся бессменным ансамблевым партнером Мунтяна, передает ТАСС.

    Михаил Мунтян родился в 1935 году, по окончании Института им. Гнесиных стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра. Пианист давал концерты в лучших залах США, Европы, Канады, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Его репертуар состоял из композиций Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Дебюсси, Чайковского, Глинки, Шуберта и других.

    Некоторые из выпущенных Мунтяном компакт-дисков получили престижные европейские награды, такие как Shoc и Diapason d’Or. В 2003 году музыкант получил звание народного артиста России.

    В июле умер композитор и музыкальный глава московского театра «Ленком» Сергей Рудницкий.

    Коментарии (0)
    22 августа 2024, 07:36 • Новости дня
    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    Богомаз: В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Климовском районе Брянской области российские пограничники и военные успешно отразили две попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что бой произошел в районе населенного пункта Забрама. Российские силы, задействованные в охране границы, вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами и нанесли им значительный урон.

    Богомаз подчеркнул, что на данный момент ситуация в районе боестолкновения находится под контролем российских военных. Все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка приняты.

    По словам губернатора, украинская ДРГ состояла из более чем 200 человек.

    Ранее диверсионно-разведывательная группа украинских военных, пытавшаяся переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, была уничтожена.

    Коментарии (8)
    22 августа 2024, 12:04 • Новости дня
    ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России
    ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении российской границы в Курской области в районе Суджи журналистом CNN и двумя украинскими корреспондентами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ЦОС сообщили, что возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении американского журналиста Ника Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко, которые незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и вели съемки из Суджи Курской области, передает ТАСС.

    Журналистам грозит до пяти лет лишения свободы. В ЦОС добавили, что западные журналисты, которые незаконно пересекли границу России в Курской области в районе Суджи, будут объявлены в международный розыск.

    Ранее в МИД России временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс заявили протест в связи с незаконно проникшими в Курскую область американскими репортерами, пропагандистски освещающими преступления киевского режима.

    До этого по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

    Коментарии (2)
    21 августа 2024, 22:41 • Новости дня
    Путин: Большая африканская экспедиция оценит запасы водных ресурсов

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Большой африканской экспедиции

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава государства отметил, что целью масштабного проекта является оценка состояния водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах стран Африки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    По словам Путина, исследования российских специалистов будут способствовать повышению эффективности рыболовного промысла африканских государств, что поможет обеспечить продовольственную безопасность континента, передает ТАСС

    Президент подчеркнул, что рыболовство является важной сферой экономического сотрудничества России и стран Африки.

    Коментарии (0)
    Главное
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    В РПЦ указали на личную ответственность патриарха Варфоломея за запрет УПЦ
    Москва предостерегла Запад от использования замороженных активов России
    В Ленобласти запретили иностранцам работать в такси
    Для строительства «гигазавода» Tesla под Берлином вырубили 500 тыс. деревьев
    В Латвии обматерившему Галкина блогеру запретили въезд в страну
    Мальчики отрезали волосы девочке в Подмосковье за сделанное замечание

    Зачем России понадобились 11 новых АЭС

    «Росатом», который в последние годы строил атомные станции в основном за рубежом, разворачивает свой взгляд на российский рынок. Компания планирует построить 11 новых атомных электростанций на территории России. И это не учитывая замену нескольких старых АЭС. Зачем России понадобились новые атомные электростанции и чем они могут удивить мир? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев отправил диверсантов в Брянскую область

    ВСУ вновь попытались прорваться в российское приграничье, на этот раз военные отбили атаку в Климовском районе Брянской области. Украинская ДРГ понесла урон, российские силовики контролируют ситуацию. Между тем эксперты уверены, что вылазки противника неслучайны и могут повториться. Какие цели преследует Киев, прощупывая границу в Брянской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Миграционный указ Путина стал имиджевым ударом по Западу

    «Мы не хотим платить налоги в странах, которые поддерживают нацизм, содомию и издевательства над детьми». Так переселенцы из стран НАТО описывают свои мотивы переезда в Россию. По их мнению, новый миграционный указ Владимира Путина позволит стране нарастить приток западных специалистов, которые разделяют и поддерживают традиционные российские ценности. Подробности

    Перейти в раздел

    Польский след в терактах на «Северных потоках» шокировал немцев

    Между Берлином и Варшавой разгорается грандиозный скандал, в основе которого то ли соучастие поляков в подрыве «Северных потоков», то ли как минимум покрывательство исполнителей теракта. Сами поляки традиционно обвиняют во всем Россию, но признают: этот теракт был нужен именно Польше. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............