В Курской области решили создать централизованную аварийную службу

Tекст: Валерия Городецкая

Решение о создании централизованной областной аварийной службы принято, чтобы избежать замораживания системы отопления в районах, жители которых отселены, пояснил Смирнов, передает ТАСС. Он добавил, что с 1 августа на этих территориях отменена плата за услуги ЖКХ.

Смирнов также сообщил, что различные выплаты получили более 41 тыс. жителей Курской области, пострадавших в результате атак со стороны Украины.

Глава государства заявил, что планирует позже в четверг провести телефонный разговор отдельно с главой Курской области.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин проводит совещание, темой которого стала обстановка в Курской области и других приграничных регионах страны.