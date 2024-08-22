Эксперт: Защита здоровья самых маленьких граждан России по-настоящему всеобъемлюща

Политолог Кислицына: Президентские программы по развитию детского здравоохранения обеспечивают России надежное будущее

Tекст: Олег Исайченко

«Недавно Владимир Путин сказал, что для семей и государства нет ничего более важного, чем дети. Это особая философия главы нашего президента, которую он реализует в рамках намеченного политического курса, поскольку вклад в физическое благополучие подрастающего поколения обеспечивает России надежное будущее», – считает Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты.

«Поэтому в нашей стране так много внимания уделяется развитию системы детского здравоохранения. Реализуется целый комплекс мер, направленный на поддержку ребят разных возрастных групп. Центр имени Леонида Рошаля – яркий тому пример. В больнице сделано все необходимое, чтобы обеспечить счастливое пребывание самых маленьких пациентов», – отмечает она.

«Конечно, в России немало крупных проектов в сфере детского здравоохранения. Но важно понимать, что забота о ребятах осуществляется на всех уровнях. В последнее время выделяются колоссальные грантовые средства на гражданские инициативы, направленные на формирование крепкого здоровья у подрастающего поколения», – подчеркивает собеседница.

«Так, например, на средства грантов в Пензенской области создают выездную службу ранней помощи для детей-инвалидов «Домашний консультант». В Туапсе существует центр социальной поддержки ребят и их родителей «Счастливое детство», который осуществляет программу «Родительская гостиная», направленную на психологическую поддержку семей», – перечисляет эксперт.

«То есть защита здоровья самых маленьких граждан России по-настоящему всеобъемлюща. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Сейчас в разработке находится новый национальный проект «Молодежь и дети», который значительно улучшит уже имеющиеся результаты государства по работе в данной сфере», – заключила Кислицына.

Напомним, в среду Владимир Путин посетил Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в подмосковном Красногорске. Глава государства пообщался с медиками, которые будут трудиться в ДКЦ, осмотрел палаты и операционные. Уже в этом месяце в учреждении должны принять первых пациентов.

В нем насчитывается 16 отделений стационара на 461 койку, 23 операционных и четыре отделения реанимации. Также здесь есть консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену. В год детский клинический центр должен принимать 15 тыс. пациентов для лечения в стационаре, еще 150 тыс. смогут пройти углубленное обследование и получить консультации специалистов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также презентовал главе государства макет Балашихинской областной больницы, строительство которой планируется завершить в 2027 году.

