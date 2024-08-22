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    22 августа 2024, 17:15 • Новости дня

    Эксперт: Защита здоровья самых маленьких граждан России по-настоящему всеобъемлюща

    Политолог Кислицына: Президентские программы по развитию детского здравоохранения обеспечивают России надежное будущее

    Эксперт: Защита здоровья самых маленьких граждан России по-настоящему всеобъемлюща
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Мерам по развитию детского здравоохранения в России уделяется огромное внимание. Помимо строительства крупных государственных детских клинических центров, правительство стимулирует и частные инициативы, выделяя на них колоссальные грантовые суммы, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Ранее Владимир Путин посетил Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в подмосковном Красногорске.

    «Недавно Владимир Путин сказал, что для семей и государства нет ничего более важного, чем дети. Это особая философия главы нашего президента, которую он реализует в рамках намеченного политического курса, поскольку вклад в физическое благополучие подрастающего поколения обеспечивает России надежное будущее», – считает Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты.

    «Поэтому в нашей стране так много внимания уделяется развитию системы детского здравоохранения. Реализуется целый комплекс мер, направленный на поддержку ребят разных возрастных групп. Центр имени Леонида Рошаля – яркий тому пример. В больнице сделано все необходимое, чтобы обеспечить счастливое пребывание самых маленьких пациентов», – отмечает она.

    «Конечно, в России немало крупных проектов в сфере детского здравоохранения. Но важно понимать, что забота о ребятах осуществляется на всех уровнях. В последнее время выделяются колоссальные грантовые средства на гражданские инициативы, направленные на формирование крепкого здоровья у подрастающего поколения», – подчеркивает собеседница.

    «Так, например, на средства грантов в Пензенской области создают выездную службу ранней помощи для детей-инвалидов «Домашний консультант». В Туапсе существует центр социальной поддержки ребят и их родителей «Счастливое детство», который осуществляет программу «Родительская гостиная», направленную на психологическую поддержку семей», – перечисляет эксперт.

    «То есть защита здоровья самых маленьких граждан России по-настоящему всеобъемлюща. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Сейчас в разработке находится новый национальный проект «Молодежь и дети», который значительно улучшит уже имеющиеся результаты государства по работе в данной сфере», – заключила Кислицына.

    Напомним, в среду Владимир Путин посетил Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в подмосковном Красногорске. Глава государства пообщался с медиками, которые будут трудиться в ДКЦ, осмотрел палаты и операционные. Уже в этом месяце в учреждении должны принять первых пациентов.

    В нем насчитывается 16 отделений стационара на 461 койку, 23 операционных и четыре отделения реанимации. Также здесь есть консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену. В год детский клинический центр должен принимать 15 тыс. пациентов для лечения в стационаре, еще 150 тыс. смогут пройти углубленное обследование и получить консультации специалистов.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также презентовал главе государства макет Балашихинской областной больницы, строительство которой планируется завершить в 2027 году.

    22 августа 2024, 08:28 • Новости дня
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Видео с Владимиром Путиным, где президент России с почтением целует Коран, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, оно стало вирусным в соцсетях в мире.

    На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран – священную для всех мусульман книгу.

    В турецком сегменте соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) видео с Путиным и Кораном попало во вкладку «Популярное» и распространяется на других ресурсах. Турецкие пользователи оценили поступок Путина и оставили комментарии на видеохостинге Youtube, передает РИА «Новости».

    «Настоящий человек!... Господин президент России, люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично», – написали турецкие пользователи под видео, которое набирает популярность, в том числе в Киргизии, Казахстане и Азербайджане, а также в арабских странах.

    Напомним, во время поездки в Чечню Путин посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

    Политолог Виктор Потуремский заявил, что визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России.

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    22 августа 2024, 07:26 • Новости дня
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    @ ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Волгоградской области сообщают о пожаре на аэродроме в Мариновке после атаки украинских беспилотников.

    По словам жителей, красное зарево видно в стороне аэропорта, видны огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия, передает Ura.ru.

    Отмечается, что кроме аэропорта также горит поле рядом с ним.

    Как отметил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Бочаров, ночью ПВО отразила атаку украинских дронов – часть аппаратов удалось уничтожить.

    В данный момент пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара на аэродроме.

    Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел новый взрыв.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    22 августа 2024, 15:05 • Новости дня
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытались ночью бить по Курской атомной электростанции в Курчатове, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    «Противник сегодня ночью пытался наносить удары по атомной электростанции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В ходе совещания глава государства спросил у врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, какова ситуация на станции.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

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    21 августа 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин: Именем Рошаля можно назвать не один медицинский центр
    Путин: Именем Рошаля можно назвать не один медицинский центр
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Хирург Леонид Рошаль сделал настолько большой вклад в российское здравоохранение, что его именем можно назвать множество медицинских учреждений для детей, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Детский клинический центр имени Рошаля в Подмосковье.

    В ходе поездки главу государства встретил сам Рошаль, он заявил президенту, что не считает правильным присвоение ДКЦ своего имени, передает РИА «Новости».

    Хирург добавил, что считает теперь себя «начищенным самоваром» и не согласен с этим решением.

    «Вы сделали для детского здравоохранения страны столько, что не только этот, но и другие центры можно назвать вашим именем», – возразил президент.

    Рошаль также попросил Путина предоставить федеральные квоты для лечения в ДКЦ, и глава государства согласился с предложением. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что работа над реализацией инициативы уже проводится.

    Уже в августе в центр должны принять первых пациентов. В нем насчитывается 16 отделений стационара на 461 койку, 23 операционных и четыре отделения реанимации на 48 коек.

    Есть реанимационное отделение для новорожденных, а также консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену.

    В год детский клинический центр должен принимать 15 тыс. детей для лечения в стационаре, еще 150 тысяч смогут пройти углубленное обследование и получить консультации специалистов.

    Там также будет работать телемедицинский центр, позволяющий проводить консультации в режиме видеосвязи.

    В ДКЦ есть свыше 9,5 тыс. единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования. В нем будут работать 1610 человек.

    В среду Путин посетил ДКЦ в городе Красногорске в Московской области, где поговорил с медицинскими сотрудниками, которые вскоре начнут работать в этом новом учреждении.

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    21 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    @ Потырнике Михаил,Щукин Алексей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 89-м году жизни умер народный артист России, советский и российский пианист Михаил Мунтян.

    О кончине музыканта сообщил народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет, который с 1976 года являлся бессменным ансамблевым партнером Мунтяна, передает ТАСС.

    Михаил Мунтян родился в 1935 году, по окончании Института им. Гнесиных стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра. Пианист давал концерты в лучших залах США, Европы, Канады, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Его репертуар состоял из композиций Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Дебюсси, Чайковского, Глинки, Шуберта и других.

    Некоторые из выпущенных Мунтяном компакт-дисков получили престижные европейские награды, такие как Shoc и Diapason d’Or. В 2003 году музыкант получил звание народного артиста России.

    В июле умер композитор и музыкальный глава московского театра «Ленком» Сергей Рудницкий.

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    22 августа 2024, 07:36 • Новости дня
    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    Богомаз: В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Климовском районе Брянской области российские пограничники и военные успешно отразили две попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что бой произошел в районе населенного пункта Забрама. Российские силы, задействованные в охране границы, вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами и нанесли им значительный урон.

    Богомаз подчеркнул, что на данный момент ситуация в районе боестолкновения находится под контролем российских военных. Все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка приняты.

    По словам губернатора, украинская ДРГ состояла из более чем 200 человек.

    Ранее диверсионно-разведывательная группа украинских военных, пытавшаяся переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, была уничтожена.

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    22 августа 2024, 14:10 • Новости дня
    В Ленобласти запретили иностранцам работать в такси
    В Ленобласти запретили иностранцам работать в такси
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ленинградской области иностранные граждане не смогут работать водителями такси и арендованных автомобилей, соответствующее решение принял губернатор региона по инициативе прокуратуры.

    Такое решение было принято в соответствии с федеральным законодательством, которое предоставляет региональным властям право устанавливать ограничения на привлечение иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности, сообщили в прокуратуре Ленобласти, передает ТАСС.

    Запрет будет действовать до конца 2024 года.

    Ранее политолог оценил меры по ограничению работы мигрантов в регионах России.

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    21 августа 2024, 22:41 • Новости дня
    Путин: Большая африканская экспедиция оценит запасы водных ресурсов

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Большой африканской экспедиции

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава государства отметил, что целью масштабного проекта является оценка состояния водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах стран Африки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    По словам Путина, исследования российских специалистов будут способствовать повышению эффективности рыболовного промысла африканских государств, что поможет обеспечить продовольственную безопасность континента, передает ТАСС

    Президент подчеркнул, что рыболовство является важной сферой экономического сотрудничества России и стран Африки.

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    21 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    @ Pete Marovich/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старший советник кандидата на пост американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа Брайан Хьюз допустил возможность его звонка президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине.

    Отвечая на вопрос о возможности телефонных переговоров между Путиным и Трампом, Хьюз сказал, что не отвечает за календарь звонков Трампа, но отметил, что он продемонстрировал способность общаться и сохранять общение с мировыми лидерами, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп рассказал бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом России Владимиром Путиным.

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    21 августа 2024, 20:40 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения начальнику управления трансформации ФСИН по делу о взятке

    Суд заключил под стражу начальника управления трансформации ФСИН Тимченко по делу о взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Алексей Тимченко, задержанный по подозрению во взяточничестве, заключен под стражу.

    Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы, передает РИА «Новости».

    Заседание, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения Тимченко, прошло без представителей СМИ и зрителей. Их попросили удалиться из-за окончания официального рабочего дня.

    Как сообщили в правоохранительных органах, по предварительным данным, Тимченко подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей.

    Накануне сообщалось, что ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению во взяточничестве.

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    22 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин проводит совещание, в ходе которого будет обсуждаться обстановка в Курской области и других приграничных регионах страны.

    Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи, передает ТАСС.

    «Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России», – сказал Путин.

    В совещании принимают участие руководители правительства, в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, которому было поручено заняться вопросами социально-экономического характера в приграничье, а также руководители Белгородской, Брянской и Курской областей, уточнил президент.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

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    21 августа 2024, 19:17 • Новости дня
    Беглов встретился с размещенными в Петербурге детьми из Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с детьми, прибывшими в город из Курской области, и по видеосвязи пообщался с их родителями.

    «Сегодня вместе с ребятами из Курской области пообщались по видеосвязи с их родителями, оставшимися в регионе. Хорошо понимаю, что отправить ребенка одного в незнакомый город – волнительно. Рассказал мамам и папам про условия размещения детей, ответил на все интересующие вопросы по их пребыванию в Петербурге», – сообщил Беглов в своем Telegram-канале.

    Для детей в городе созданы все необходимые условия, с ними ведут работу психологи и педагоги, сообщил глава Петербурга.

    По информации врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, на минувших выходных в Петербург из курского приграничья отправились почти 200 детей. Они уже посетили многие достопримечательности в Северной столице, отметил он.

    «Благодарю губернатора Александра Дмитриевича Беглова и жителей Санкт-Петербурга за поддержку!» – написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он добавил, что Петербург стал одним из первых городов, направивших гуманитарную помощь в Курскую область.

    Ранее сообщалось, что из приграничных районов Курской области вывезли около 13 тыс. детей.

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    22 августа 2024, 14:27 • Новости дня
    Путин поддержал автоматические выплаты уехавшим из приграничья жителям Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал автоматические выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий.

    «Теперь по поводу вашего предложения выплачивать людям по 15 тыс. рублей дополнительно в автоматическом режиме: полностью согласен, так и нужно сделать», – передает его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Путин поручил врио главы Курской области Алексею Смирнову держать на контроле подготовку к новому учебному году в регионе, передает ТАСС.

    «Прошу вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году. Все остальные вопросы жизнеобеспечения, конечно, должны решаться в автоматическом режиме», – сказал глава государства.

    Смирнов также заявил, что ВСУ увеличили число атак на Курскую область.

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    22 августа 2024, 15:33 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Курской области волонтеров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Погибшие в Курской области добровольцы Общероссийского народного фронта Николай Ковалев и Давид Соколов награждены орденами Мужества посмертно.

    Такой приказ подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Также награжден и третий сотрудник ОНФ Федор Геращенко, выживший после удара ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, волонтеры Ковалев и Соколов вывозили мирных жителей из прифронтовых территорий в Курской области, они погибли в результате прямого попадания снаряда.

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    22 августа 2024, 16:25 • Новости дня
    Названа дата тренировочных учений всех образовательных учреждений России

    Тренировочные учения в российских образовательных учреждений совместно с МЧС пройдут 27 августа

    Tекст: Ольга Иванова

    Тренировочные учения пройдут во всех образовательных организациях России 27 августа, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

    Он подчеркнул, что это будут совместные учения МЧС и всех образовательных учреждений, передает ТАСС.

    Ранее Путин в рамках совещания с членами правительства принял участие в открытии новых объектов образования в ряде российских регионов.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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