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Руцкой призвал закидать ВСУ в Курской области термобарическими бомбами
Проживающий в Курской области генерал Руцкой предложил использовать против ВСУ бомбы ОДАБ
Бывший вице-президент России, генерал Александр Руцкой, проживающий в настоящее время в Курской области, заявил, что для борьбы с ВСУ в регионе необходимо применить «плотную и мощную блокаду», обрезав логистику поставок.
Он считает, что для борьбы с противником необходима «плотная и мощная блокада».
По мнению генерала, по скоплениям противника надо наносить массированные удары термобарическими боеприпасами с применением авиации и артиллерии.
«Бомбы ОДАБ (объемно-детонирующая авиабомба) можно применить – даже тараканы подохнут, и в пещере даже от нее не спрячешься», – заявил Руцкой в интервью Daily Storm.
При этом он подчеркнул, что применять бомбы объемного взрыва необходимо осторожно, чтобы не пострадало мирное население.
«Нужно смотреть, чтобы близко не находились населенные пункты», – пояснил он.
Ранее сообщалось, что глава Дмитриевского района Курской области ушел добровольцем в зону СВО.