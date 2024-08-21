Погибшая под Суджей беременная женщина закрыла собой сына от пуль

Tекст: Александра Юдина

По его словам, семья пыталась спастись от обстрелов на двух автомобилях, когда женщина инстинктивно прикрыла собой сына, пуля попала ей в легкое, передает ТАСС.

Мужчина рассказал, что сын получил несколько осколочных ранений, но выжил.

По словам Кузнецова, украинские военные обстреливали машины из различных точек, создавая эффект града пуль.

Семье чудом удалось прорваться через засаду и добраться до ближайшей больницы. Но несмотря на все усилия врачей, спасти беременную женщину не удалось.

«Это была настоящая бойня. Мы просто ехали по дороге, и на нас напали. Я не понимаю, как можно стрелять по мирным людям», – сказал мужчина.

Вдовец призвал мировое сообщество оказать давление на Украину с требованием открыть гуманитарные коридоры для мирного населения и прекратить обстрелы гражданских объектов.

Напомним, после ночи обстрелов со стороны Украины мужчина, его супруга Нина, находившаяся на втором месяце беременности, мама девушки и маленький сын решили уехать в Курск.