ВСУ расстреляли беременную девушку в Курской области

Военный эксперт оценил силы ВСУ, атаковавшие границу Курской области

Военный эксперт Рожин счел украинскую атаку на границу Курской области «не просто рейдом ДРГ»

Tекст: Антон Антонов

По оценке Рожина, ВСУ «пока» привлекли к операции «силы до двух бригад» под прикрытием «существенного количества средств ПВО». Он отметил в Telegram, что два ЗРК «днем были уничтожены» российскими военными. Рожин также пишет о «подтягивании противником резервов из района Шостки». Он считает, что украинские силы попытаются «закрепиться в приграничных районах».

Кроме того, он процитировал мнение, что действия ВСУ в Судже во вторник днем можно назвать «разведкой перед боем» для выявления огневых точек обороны.

Военный обозреватель Даниил Безсонов в своих оценках также заявил в Telegram о «большом количестве ПВО», которое ВСУ «стянули к границе с Курской областью». «Мешает им наша авиация. Но у нас появился шанс сильнее прорядить их системы ПВО. И, судя по всему, мы это начали делать», – заявил он.

Напомним, Министерство обороны России сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.