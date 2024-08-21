Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?0 комментариев
В Ереване забросали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии
Представители русофобской партии «Во имя Республики» забросали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии в Ереване, выражая протест в связи с заявлениями президента этой страны Александра Лукашенко.
Как заявил лидер русофобской партии Арман Бабаджанян, протестующие потребовали, чтобы Армения порвала дипотношения с Белоруссией и объявила нежелательной персоной посла этой страны, передает ТАСС.
После этого участники начали забрасывать яйцами и помидорами здание посольства, чему даже не пытались помешать представители подразделения службы нацбезопасности Армении, которая охраняет здания диппредставительств.
Ранее комментируя политику Армении, Лукашенко заявил: «Кому армяне нужны кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон? Завтра не будет Макрона и все забудут про Армению».