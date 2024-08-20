Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.6 комментариев
Лукашенко раскритиковал постсоветские страны за отношение к России
Лукашенко подверг критике постсоветские страны за желание «брать что-то» у России и «ничего взамен не давать»
Некоторые постсоветские государства хотят только «брать что-то» у России, «ничего не давая взамен», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул, что Минск не скрывает союзнические отношения с Россией. Он отметил, что Россия и Белоруссия «фактически в одной лодке», если эта лодка «опрокинется – оба утонем». «Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства: от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на каналы «Россия 1» и «Беларусь 1».
Он подчеркнул, что «так дело не пойдет», ведь вскоре может наступить время, когда этим странам нужно будет «просить поддержки и помощи» у России. Он напомнил, что во время беспорядков в январе 2022 года Казахстан обратился за помощью не к «Китаю, Индии, Пакистану», а к России и ОДКБ.
Лукашенко также подчеркнул важность экономических связей: «Что, Казахстан или Узбекистан с их товарами ждут в Америке или Евросоюзе?». Лукашенко призвал не «терять то, что есть» – общий рынок с Россией, а расширять его.
Комментируя политику Армении, Лукашенко заявил: «Кому армяне нужны кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон? Завтра не будет Макрона и все забудут про Армению».
Напомним, Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с коллегой Владимиром Путиным касательно будущего Союзного государства.