Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.3 комментария
Стало известно о связи пропавшего британского бизнесмена Линча со спецслужбами Израиля
Nova: Пропавший при крушении яхты британский миллионер связан с разведкой Израиля
Компания по обеспечению компьютерной безопасности Darktrace, принадлежащая пропавшему при крушении яхты в Италии британскому предпринимателю Майклу Линчу, имеет связи с израильской разведкой, сообщило агентство Nova со ссылкой на анонимный источник.
По его данным, Darktrace «хорошо известна секретным службам» по всему миру и развивает тесное сотрудничество с израильской разведкой, которая использовала системы для обнаружения местонахождения некоторых представителей руководства палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.
Nova сообщила также, что в марте 2023 года Darktrace объявила о создании нового подразделения по защите IT-инфраструктуры госорганов США от кибератак в партнерстве с минобороны. Агентство напоминает, что ключевой разработкой Darktrace стала система, основанная на технологии ИИ, функционирующая автономно и способная самостоятельно защищать компьютер от серьезных киберугроз.
Ранее сообщалось, что руководитель совета директоров одного из крупнейших инвестбанков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер исчез при крушении яхты у сицилийских берегов. Удалось спасти жену миллионера из Британии Майкла Линча Анджелу Бакарес. Пока неизвестна судьба Линча и его 18-летней дочери Ханны.