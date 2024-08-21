Стало известно о связи пропавшего британского бизнесмена Линча со спецслужбами Израиля

Nova: Пропавший при крушении яхты британский миллионер связан с разведкой Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его данным, Darktrace «хорошо известна секретным службам» по всему миру и развивает тесное сотрудничество с израильской разведкой, которая использовала системы для обнаружения местонахождения некоторых представителей руководства палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.

Nova сообщила также, что в марте 2023 года Darktrace объявила о создании нового подразделения по защите IT-инфраструктуры госорганов США от кибератак в партнерстве с минобороны. Агентство напоминает, что ключевой разработкой Darktrace стала система, основанная на технологии ИИ, функционирующая автономно и способная самостоятельно защищать компьютер от серьезных киберугроз.

Ранее сообщалось, что руководитель совета директоров одного из крупнейших инвестбанков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер исчез при крушении яхты у сицилийских берегов. Удалось спасти жену миллионера из Британии Майкла Линча Анджелу Бакарес. Пока неизвестна судьба Линча и его 18-летней дочери Ханны.