  • Новость часаЭксперт назвал цели властей Украины при запрете УПЦ
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    Трудности перевоза. Как укрепляется «крепость Калининград»
    Рада Украины запретила УПЦ
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    Артиллеристы в Курской области попросили вернуть из Австралии чудотворную икону
    Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 350 военных и 25 единиц бронетехники
    Российские войска освободили стратегический узел Новгородское в ДНР
    Обнаружена недвижимость Ходорковского в США стоимостью 632 млн долларов
    МВД рекомендовало не использовать онлайн-сервисы знакомств в Курской области
    Мнения
    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Родительство должно быть если не выгодно, то хотя бы не так тяжело

    «Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.

    16 комментариев
    20 августа 2024, 15:39 • Новости дня

    Минобороны показало поражение ВСУ авиабомбой ФАБ-500 в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скопление украинской живой силы и техники в Курской области уничтожено с помощью авиабомбы ФАБ-500, сообщило Минобороны России во вторник.

    Бомбардировщик Су-34 ВКС России ударил по скоплению ВСУ в приграничном районе региона, удар наносился по заранее разведанным позициям бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, указало ведомство, передает ТАСС.

    После удара разведка подтвердила уничтожение личного состава и техники украинских военных и самолет вернулся на аэродром вылета.

    Ранее Минобороны публиковало видео поражения колонны украинской военной техники в Курской области с помощью РСЗО «Торнадо-С».

    20 августа 2024, 08:39 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области
    Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

    В своем Telegram-канале он указал, что мирные граждане были расстреляны в упор, в голову и в затылок.

    Алаудинов сообщил о получении большого количества фотографических доказательств массовых расстрелов мирных жителей в Курской области.

    «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

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    19 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские агенты могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По мнению белорусского лидера, украинцы считают Зеленского предателем, в итоге он будет «ликвидирован», передает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    «Я всегда Володе Зеленскому говорю... Ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (глава Главного управления разведки (ГУР) Украины, внесен в России в список террористов и экстремистов) – прим. ВЗГЛЯД) пошлет кого-нибудь, тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», – приводит агентство слова Лукашенко в Telegram-канале.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, когда Запад избавится от Зеленского.

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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    Коментарии (0)
    20 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Евгений Шишов погиб на 43-м году жизни в Курской области, защищая Россию, сообщил портал «Кино-театр.ру».

    Актер погиб в августе, дата смерти не уточняется, обстоятельства также не указываются, на сайте «Кино-театр.ру» отмечается, что он умер в Курской области, защищая Россию.

    По данным «Аргументов и Фактов», у артиста осталась дочь-подросток. На экранах он появился в 2015 году. Последняя роль на ТВ – сериал «Пока бьют часы».

    Также известен по сериалам «Морские дьяволы», «Условный мент» и другим.

    В июне актер Леонид Гусаров погиб, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

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    20 августа 2024, 06:23 • Новости дня
    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области

    ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области

    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    На странице американской ЧВК Forward Observation Group в соцсетях опубликовано фото, свидетельствующее о том, что боевики FOG находятся на территории Курской области в составе группы вторжения вооруженных сил Украины.

    На фотографии боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: «The boys in Kursk». В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс, передает RT.

    Как указывает «Комсомольская правда», его можно опознать по «винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года», «смартфону, который видно почти на каждой» его фотографии, и «по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа».

    Сообщается, что инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала специальной военной операции России на Украине. Сам Бейлс приехал на Украину в 2022 году.

    Напомним, в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.


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    19 августа 2024, 21:36 • Новости дня
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новост

    Tекст: Кристина Коваленко

    Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР после отступления ВСУ, в данный момент проводится зачистка территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши бойцы выбили противника. На данный момент проходит зачистка», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Рогова, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка. Сейчас над поселком Нью-Йорк поднят российский флаг.

    Ранее стало известно о том, что российские военные освободили Свиридоновку в ДНР.

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    19 августа 2024, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским
    Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нью-Дели выразил готовность передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, при этом премьер-министр Индии Нарендра Моди не хочет становиться посредником в дипломатическом урегулировании, в том числе потому, что эта страна зависит от дешевых российских энергоресурсов и оружия, передает РБК.

    Источники агентства сообщили, что встреча с Моди важна для Зеленского, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира. При этом в ходе нее вряд ли будут сделаны какие-либо важные заявления, хотя планируется заключить ряд соглашений, включая оборону и агропромышленность, говорится в публикации.

    В частности, украинская госкомпания «Зоря-Машпроект» и Индия рассматривают возможность совместного выпуска газовых турбин, которые используются на военных кораблях.

    Ранее сообщалось, что премьер Индии собрался посетить Украину.

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    20 августа 2024, 10:58 • Новости дня
    Артиллеристы в Курской области попросили вернуть из Австралии чудотворную икону
    Артиллеристы в Курской области попросили вернуть из Австралии чудотворную икону
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие 147-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка обратились к Русской православной церкви за границей с просьбой доставить в зону боевых действий на территории Курской области 800-летнюю чудотворную икону Божией Матери «Знамение».

    Как сообщил гендиректор телеканала СПАС Борис Корчевников на своей странице в соцсети «Вконтакте», российские военнослужащие выразили глубокую веру в силу святыни и считают, что присутствие иконы в зоне боевых действий окажет благотворное влияние на моральный дух солдат и приблизит победу.

    «Бойцы уверены, что возвращение иконы станет большим духовным подкреплением для всех защитников Отечества», – отметил он.

    Икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная является одной из наиболее почитаемых святынь РПЦ. В настоящее время икона находится в длительном зарубежном путешествии в Австралии.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения ВСУ в Курскую область.

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    20 августа 2024, 11:22 • Новости дня
    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил об окончании боевых действий на Украине через два-три месяца

    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов выразил уверенность в том, что боевые действия на Курском направлении и спецоперация в целом завершатся в ближайшие два-три месяца.

    Как рассказал Алаудинов китайскому военному корреспонденту Лю Юйгуану, интенсивность боевых действий на Курском направлении неуклонно растет, в ближайшие месяцы ВС России завершат боевые действия на данном направлении и положат конец всей спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на канал Phoenix.

    Он подчеркнул, что Российская армия активно использует современные виды вооружений и военной техники, что значительно повышает ее эффективность на поле боя.

    По его мнению, именно благодаря применению новейших разработок российские войска смогли добиться существенных успехов в ходе специальной военной операции.

    Ранее газета Financial Times отмечала, что инициатива переброски Киевом «скудных ресурсов» в Курскую область позволила российским военным добиться успеха в Донбассе.

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    20 августа 2024, 07:40 • Новости дня
    Черноморские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области
    Черноморские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота успешно остановили наступление украинских вооруженных формирований в приграничном районе Курской области, уничтожив значительную часть наступающей колонны, сообщает Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале ведомства, российские морпехи нанесли существенный урон противнику – украинские войска потеряли не менее девяти единиц бронетехники, включая современные американские бронетранспортеры Stryker, украинские бронетранспортеры «Козак» и американские бронеавтомобили HMMWV.

    Также была уничтожена рота 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, несколько украинских военнослужащих были взяты в плен.

    Кроме того, российские военные захватили несколько единиц бронетехники противника в исправном состоянии – два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV и американская противоминная машина Cougar.

    Морпехи рассказали, что ВСУ не ожидали «такого жесткого отпора». После неудачных атак «лоб в лоб», боевики ВСУ предприняли попытку обойти российских военнослужащих, однако были взяты врасплох, после чего морпехи заняли выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения украинских военных.

    Ранее российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области.

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    20 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Рада Украины запретила УПЦ

    Верховная рада приняла закон о запрете Украинской православной церкви

    Рада Украины запретила УПЦ
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский парламент принял в последнем чтении законопроект, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

    Проекту выказали поддержку 265 депутатов при 226 необходимых, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Железняка.

    До этого спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что закон позволит запретить УПЦ.

    Напомним, всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что международному сообществу необходимо осудить киевский режим, ведущий «кощунственную войну» против УПЦ.

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    19 августа 2024, 18:05 • Новости дня
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    После начала операции ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что «ни о каких переговорах речи быть не может», указал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в его Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: «мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже», – добавил министр.

    Ранее Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

    Коментарии (14)
    20 августа 2024, 08:59 • Новости дня
    В посольстве России сочли аморальными заявления Хили по Курской области

    В посольстве России назвали аморальными заявления главы Минобороны Британии Хили по Курской области

    В посольстве России сочли аморальными заявления Хили по Курской области
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления главы Минобороны Британии Джона Хили по поводу атаки ВСУ на Курскую область глубоко аморальны, более того, они не отражают реальность, следует из заявления российского посольства.

    В диппредставительстве заявили, что осуждают заявления Хили для британских СМИ, когда министр пытался «неуклюже оправдать действия Киева» соображениями «самообороны и британской безопасности«, передает РИА «Новости».

    Как отметили в посольстве России, «слова Хили» о росте нестабильности в мире «пропитаны лицемерием».

    Также в российском диппредставительстве заметили, что именно британская Лейбористская партия Хили приложила много усилий, чтобы ситуация в некоторых регионах мира достигла точки кипения.

    Кроме того, в посольстве назвали глубоко аморальными слова Хили о мирных жителях российских регионов.

    Ранее правительство Британии опубликовало релиз, согласно которому Хили заявил о планах поставки Украине нового пакета помощи.

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    20 августа 2024, 04:55 • Новости дня
    Украина попросила у спонсоров 38 млрд долларов на 2025 год

    Премьер Украины Шмыгаль оценил необходимый в 2025 году объем внешнего финансирования страны в 38 млрд долларов

    Украина попросила у спонсоров 38 млрд долларов на 2025 год
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимое Украине в 2025 году внешнее финансирование оценивается как минимум в 38 млрд долларов, сообщил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль заявил, что «особое внимание» Киева будет направлено на «конфискацию замороженных российских активов», передает ТАСС.

    Напомним, США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.


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    19 августа 2024, 16:23 • Новости дня
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский не осмелился бы атаковать Курскую область, если бы ему это не поручил Вашингтон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Зеленский сейчас хвалится, что создает буферную зону и наносит ущерб России, однако «никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», заявил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, передает ТАСС.

    Он также назвал «детским лепетом» заявления о том, что Киев якобы атаковал Курскую область без одобрения.

    «А что касается внешнеполитической стороны дела, то на воре и шапка сгорела давно уже. Потому что эта эволюция от «мы здесь ни при чем, нас никто не спрашивал», в последующем перешедшая во фразу «да, к нам обращались, мы не разрешили», <…> — это детский лепет», – сказал министр.

    Ранее Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории.

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    20 августа 2024, 13:18 • Новости дня
    Российские войска освободили стратегический узел Новгородское в ДНР
    Российские войска освободили стратегический узел Новгородское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Группировка также поразила формирования 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны у Торецка и Калиново в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли свыше 585 человек, три танка, американскую гаубицу М777, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й механизированной бригады ВСУ и 104-й бригады теробороны у Пречистовка и Шахтерского в ДНР.

    В ее зоне ответственности украинская сторона потеряла до 110 человек, танк, польскую САУ Krab и французскую гаубицу Caesar.

    Коментарии (17)
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