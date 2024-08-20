Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.7 комментариев
Минобороны показало поражение ВСУ авиабомбой ФАБ-500 в Курской области
Скопление украинской живой силы и техники в Курской области уничтожено с помощью авиабомбы ФАБ-500, сообщило Минобороны России во вторник.
Бомбардировщик Су-34 ВКС России ударил по скоплению ВСУ в приграничном районе региона, удар наносился по заранее разведанным позициям бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, указало ведомство, передает ТАСС.
После удара разведка подтвердила уничтожение личного состава и техники украинских военных и самолет вернулся на аэродром вылета.
Ранее Минобороны публиковало видео поражения колонны украинской военной техники в Курской области с помощью РСЗО «Торнадо-С».