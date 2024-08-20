Минобороны показало поражение ВСУ авиабомбой ФАБ-500 в Курской области

Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что мирные граждане были расстреляны в упор, в голову и в затылок.

Алаудинов сообщил о получении большого количества фотографических доказательств массовых расстрелов мирных жителей в Курской области.

«На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

