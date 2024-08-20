Жительница Курской области рассказала, как спасалась от ВСУ

Курская девушка рассказала, как они с мамой выбирались из приграничного села

Tекст: Дмитрий Зубарев

Девушка вместе с матерью неделю пряталась в погребе в своем селе, спасаясь от украинских обстрелов.

По словам Ирины, сначала они не думали, что в их селе сложится такая обстановка, поэтому попросили родных не приезжать за ними, но после недели в погребе они решили уходить и пошли по полям и посадкам, пытаясь скрыться от летающих БПЛА, передает РИА «Новости».

Ирина рассказала, что они прошли 20 километров и за это время видели танк, следы от шин РСЗО, обломки ракет и людей в посадках.

По ее словам, им удалось поймать попутку, мужчина довез их до села Клыково, где они уже смогли дозвониться до родственников.

Ирина также рассказала, что все это время они несли с собой булочку, которую хранили на случай, если не будет другой еды. «Вот эту булочку, называется «плетенка», мы в последний момент взяли, нам ее бесплатно отдала владелица магазина, которая находится на нашей улице. Мы ее берегли, хотели ее съесть… но мы вообще не ели, не пили… Теперь бережем ее», – рассказала она.

Ранее Кириченко рассказала, как в село заходили иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши.