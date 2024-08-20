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    «Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как Камчатка отбивалась от англичан и французов

    Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский случай далек от стандартов отношений между государствами

    В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.

    9 комментариев
    20 августа 2024, 08:57 • Новости дня

    Жительница Курской области рассказала, как спасалась от ВСУ

    Курская девушка рассказала, как они с мамой выбирались из приграничного села

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Курской области Ирина Кириченко рассказала, как они с мамой прошли 20 километров по полям и посадкам, чтобы выбраться из приграничного села Черкасское Поречное в Суджанском районе, на которое напали украинские войска и иностранные наемники.

    Девушка вместе с матерью неделю пряталась в погребе в своем селе, спасаясь от украинских обстрелов.

    По словам Ирины, сначала они не думали, что в их селе сложится такая обстановка, поэтому попросили родных не приезжать за ними, но после недели в погребе они решили уходить и пошли по полям и посадкам, пытаясь скрыться от летающих БПЛА, передает РИА «Новости».

    Ирина рассказала, что они прошли 20 километров и за это время видели танк, следы от шин РСЗО, обломки ракет и людей в посадках.

    По ее словам, им удалось поймать попутку, мужчина довез их до села Клыково, где они уже смогли дозвониться до родственников.

    Ирина также рассказала, что все это время они несли с собой булочку, которую хранили на случай, если не будет другой еды. «Вот эту булочку, называется «плетенка», мы в последний момент взяли, нам ее бесплатно отдала владелица магазина, которая находится на нашей улице. Мы ее берегли, хотели ее съесть… но мы вообще не ели, не пили… Теперь бережем ее», – рассказала она.

    Ранее Кириченко рассказала, как в село заходили иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши.

    19 августа 2024, 09:33 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении

    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении для попытки атаки на новом участке

    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении
    @ Александр Река/ТАСС

    Подразделения ВСУ передислоцируются на Курском направлении, чтобы попытаться атаковать на новом участке, однако российские силы ситуацию полностью контролируют, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Обстановка подконтрольная», – заявил Алаудинов ТАСС. Он добавил, что накануне «был очень тяжелый день, было несколько волн наката у противника», но на данный момент большая часть наступавших сил уничтожена, равно как и часть техники ВСУ. «Сегодня мы ощущаем, что противник передислоцируется, чтобы попробовать зайти с другой стороны», – пояснил он.

    В то же время Алаудинов подчеркнул, что все находится под контролем российских подразделений, которые фиксируют передвижения ВСУ и «готовы встретить противника, что бы он ни сделал».

    Накануне Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.

    Коментарии (52)
    19 августа 2024, 12:55 • Новости дня
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Военкор Александр Коц проанализировал, по каким мостам через Сейм в данный момент наносят удары ВСУ и каких шагов следует ждать от противника.

    «ВСУ планирующими авиабомбами выносят мосты через Сейм в Глушковском районе. Известно об ударах в Глушкове, Званном и Карыже. Противник отрезает нам логистику довольно большой территории, граничащей с Украиной», – отметил Коц в своем Telegram-канале.

    Из этого он делает вывод, что следует ждать удара с еще одной стороны. «Угадать его несложно. Скорее всего, противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж. Попытка изоляции Глушковского района, кстати, вовсе не говорит о том, что ВСУ выдохлись и решили встать по реке, откусив только этот кусок до границы с Украиной», – подчеркивает он.

    По мнению Коца, ВСУ действительно забуксовали, столкнувшись с уверенными подразделениями российских войск, они «по инерции» продолжают оказывать давление, «но уже с продуктивностью даже не нулевой, а минусовой. Поэтому вполне вероятно, что будет открыто новое направление».

    Военкор полагает, что кроме Теткино «на территорию России могут вторгнуться севернее, со стороны Украинского Глухова. С прицелом на Рыльск и целью расширения плацдарма уже с этой стороны Сейма. Может быть, под это и держат пока в запасе тяжелую западную технику, которую мы на этом направлении пока не видели».

    «Что касается логистики, то вспомните тот же Волчанск, – отмечает он. – Мы рубанули все мосты, однако украинцы продолжили снабжение через понтоны».

    В понедельник стало известно, что из-за разрушения мостов через реку Сейм в Курской области людей из приграничных населенных пунктов начали эвакуировать на лодках.

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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    19 августа 2024, 10:28 • Новости дня
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Сотрудники американской газеты The Washington Post опубликовали репортаж из якобы занятого ВСУ города Суджи Курской области. Журналисты утверждают, что прибыли в город с территории Украины в сопровождении ВСУ, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей». В опубликованном репортаже замалчиваются факты террора и преступлений украинских военных против жителей Курской области.

    Журналистки Шивон О'Грейди и Татьяна Бурьянова с фотографом Эдом Рамом приехали на «оккупированную ВСУ территорию России» с Украины вместе с украинскими военными, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей».

    Журналисты Washington Post утверждают, что «не увидели никаких свидетельств того, что украинские военные грабили или нападали на мирных жителей». А российские гражданские лица якобы заявили американскому СМИ, «что с ними хорошо обращались и они не знают ни о каких убитых ВСУ жителях».

    Опрошенные журналистами Washington Post украинские военные заявили, что находятся на российской территории временно, чтобы власти Украины добились преимущества для переговоров с Россией.

    Ранее в понедельник стало известно, что сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице западных журналистов, об этом сообщил источник на месте. Их целью было обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».

    Напомним, 17 августа стало известно, что телеканал RAI отозвал в Италию сделавших репортаж в Курской области журналистов после того, как ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских корреспондентов, которые работали на территории Суджи.

    Послу Италии в России Чечилии Пиччони был заявлен протест из-за проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

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    19 августа 2024, 15:53 • Новости дня
    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области

    Захарова: Цель проникших в Курскую область западных репортеров – скрыть преступления ВСУ против гражданского населения

    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Репортажи западных СМИ из Курской области преследуют целый ряд целей, среди которых выгораживание преступлений Киева, манипуляция общественным мнением и создание необходимого фона для дальнейшей поддержки Западом ВСУ. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, проникающих на суверенную территорию России в обход установленных процедур, уполномочены дать компетентные органы. При этом следует напомнить, что в отношении целого ряда таких представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы», – рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

    По ее словам, все инциденты тщательно фиксируются, а к нарушителям применят соответствующие меры. «С точки зрения журналистики квалифицировать этих псевдорепортеров можно только как предателей профессии, опустившихся до непосредственного участия в фабрикации и распространении укронацистской пропаганды», – подчеркивает дипломат.

    Говоря о характере публикаций западной прессы, Захарова указала на «основную задачу высадившегося на оккупированных российских землях медийного десанта». «Речь идет о выгораживании Киева, сокрытии совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшей дестабилизации информационной обстановки и манипулировании общественным мнением. Также среди целей – реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Западом», – перечислила собеседница.

    «Весьма показательно, что когда таких журналистов уличают в демонстрации нацистской символики, которая наказуема даже в их странах, они спешат удалить или заретушировать компрометирующие материалы. Так, к примеру, корреспондент итальянского государственного СМИ RAI Пьянерелли зачистил в своих соцсетях интервью с неонацистским боевиком в кепке со знаком дивизии СС. Он даже не подумал принести извинения за свои действия, а просто удалил публикации, будто бы ничего не было», – обратила внимание дипломат.

    «Все эти манипуляции красноречиво указывают на то, что ни о каком искреннем раскаянии за содеянное здесь не идет и речи. Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России», – резюмировала Захарова.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи. Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

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    19 августа 2024, 13:00 • Новости дня
    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев с помощью западных СМИ пытается скрыть террор в Курской области

    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина надеется посеять недоверие к власти среди российских граждан. И для этого Киев привлекает западные СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее стало известно о привлечении ЦИПСО западных СМИ для постановочной съемки российских пленных.

    «Постановочные репортажи – это информационная операция, которая прорабатывалась Киевом с международными специалистами при планировании атаки ВСУ на Курскую область. С помощью сюжетов они пытаются достичь сразу несколько целей», – считает Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Прежде всего, противник хочет посеять страх в российском обществе, вызвать недоверие населения к власти, а также спровоцировать смуту. Кроме того, офис Зеленского стремится отвести внимание от своих собственных преступлений», – уточнил он. По словам дипломата, особую озабоченность Москвы вызывает привлечение к этой операции западных медиа.

    «Речь идет о представителях СМИ из стран, участвующих в формате «Рамштайн». Эта группа готова всячески оправдывать действия украинских боевиков и создавать им так называемую «дипломатическую крышу», цель которой – защитить их от международных расследований. Они фактически являются соучастниками преступлений Украины, а также участниками информационной и ментальной войны», – акцентировал Мирошник.

    На этом фоне аргументы о свободе слова, к которым любит прибегать Запад, не могут быть приняты. «Эти СМИ стали машиной манипуляции», – отметил посол по особым поручениям МИД. Спикер напомнил, что вторжение ВСУ в российский регион сопровождается целым набором постановочных сюжетов. «Каждый из них активно прорабатывался с точки зрения пропагандистского эффекта и оказания давления на сознание россиян и настроения внутри страны», – детализировал Мирошник.

    Он обратил внимание на постановку ЦИПСО с участие пленных. Действия украинских боевиков, которые требовали от солдат призывать российских военных «не стрелять по деревням в Суджанском районе» и выражать Украине благодарность за «освобождение», дипломат расценил как насильственные и преступные. «Пленные из числа военных и гражданских находятся под давлением. Их под угрозой насилия и лишения жизни принуждают следовать прописанному сценарию», – возмутился спикер.

    При этом международные организации, в том числе ОБСЕ, продолжают хранить молчание. «Мы не видим с их стороны стремления разобраться в происходящих событиях. Тем не менее те, кто использует насилие, а также те, кто распространяет постановки и лживую информацию рано или поздно понесут ответственность», – заключил Мирошник.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что российские правоохранительные органы «изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов». Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

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    19 августа 2024, 18:05 • Новости дня
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    После начала операции ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что «ни о каких переговорах речи быть не может», указал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в его Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: «мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже», – добавил министр.

    Ранее Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    19 августа 2024, 10:41 • Новости дня
    Людей начали вывозить на лодках из приграничных районов Курской области

    Людей начали вывозить на лодках из приграничных районов Курской области из-за разрушения мостов

    Людей начали вывозить на лодках из приграничных районов Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из-за разрушения мостов через реку Сейм в Курской области людей из приграничных населенных пунктов начали эвакуировать на лодках, сообщили СМИ.

    Как пишет Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, на кадрах показано, как мужчины на руках выгружают из лодки пожилую женщину, которую только что доставили с одной стороны реки на другую.

    Эвакуация мирных жителей по воде началась после того, как ВСУ разрушили мосты через реку Сейм. На этом фоне российская группировка войск также стала обеспечиваться с помощью понтонных переправ.

    Ранее сообщалось, что ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, это осложнило эвакуацию мирного населения.

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    19 августа 2024, 16:23 • Новости дня
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский не осмелился бы атаковать Курскую область, если бы ему это не поручил Вашингтон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Зеленский сейчас хвалится, что создает буферную зону и наносит ущерб России, однако «никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», заявил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, передает ТАСС.

    Он также назвал «детским лепетом» заявления о том, что Киев якобы атаковал Курскую область без одобрения.

    «А что касается внешнеполитической стороны дела, то на воре и шапка сгорела давно уже. Потому что эта эволюция от «мы здесь ни при чем, нас никто не спрашивал», в последующем перешедшая во фразу «да, к нам обращались, мы не разрешили», <…> — это детский лепет», – сказал министр.

    Ранее Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории.

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    19 августа 2024, 15:10 • Новости дня
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж российского ударного вертолета Ми-28НМ успешно поразил скопление живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен управляемыми авиационными ракетами «Вихрь», сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», – говорится в сообщении.

    Ранее вертолеты Ка-52 нанесли удар авиаракетами по технике ВСУ в Курской области.

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    19 августа 2024, 14:28 • Новости дня
    ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 330 военных и 27 единиц бронетехники
    ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 330 военных и 27 единиц бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории южнее Скрылевки и Шептуховки, сообщили в Минобороны.

    Отражены атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного. В результате противник потерял танк, машину пехоты, две бронемашины и более 25 человек, кроме того, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами авиации и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Борками, Богдановкой, Вишневкой, Викторовкой, Косицей, Любимовкой, Меловой, Снагостью, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.

    Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 82-й десантно-штурмовой бригады, 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Басовки, Ворожбы, Кружка, Мирополья, Новой Сечи и Садкова Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, машина пехоты, три бронетранспортера, 19 бронемашин, два арторудия и три миномета.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3,8 тыс. военнослужащих, 54 танка, 26 машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 бронемашину, 27 арторудий, пять установок ЗРК, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS, пять станций РЭБ, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77, подытожили в оборонном ведомстве.

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    19 августа 2024, 20:13 • Новости дня
    Из приграничных районов Курской области вывезли около 13 тыс. детей

    Tекст: Кристина Коваленко

    Около 13 тыс. детей покинули приграничные и прилегающие районы Курской области, где ранее проживало более 14 тыс. детей, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Виктор Карамышев в эфире телеканала РБК.

    По его словам, в девяти муниципальных образованиях сейчас проживает 14 359 детей, из которых около 13 тыс. уехали в другие регионы или районы Курской области, передает ТАСС.

    Власти Курской области намерены в ближайшие дни принять решение о введении дистанционного обучения для школьников в приграничных территориях. Как заявил Карамышев, «очное обучение в этих районах невозможно». Также дистанционное обучение планируется в территориях, которые подвергаются обстрелам.

    Ранее Московский зоопарк помог вывезти животных из приюта в Курской области.

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    19 августа 2024, 20:36 • Новости дня
    В Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российская система ПВО уничтожила беспилотник над Курской областью, сообщили в Министерстве обороны России.

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», – говорится в сообщении.

    Атака произошла в 17.00 по местному времени.

    Ранее российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области.

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    20 августа 2024, 06:23 • Новости дня
    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области

    ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    На странице американской ЧВК Forward Observation Group в соцсетях опубликовано фото, свидетельствующее о том, что боевики FOG находятся на территории Курской области в составе группы вторжения вооруженных сил Украины.

    На фотографии боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: «The boys in Kursk». В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс, передает RT.

    Как указывает «Комсомольская правда», его можно опознать по «винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года», «смартфону, который видно почти на каждой» его фотографии, и «по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа».

    Сообщается, что инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала специальной военной операции России на Украине. Сам Бейлс приехал на Украину в 2022 году.

    Напомним, в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.


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    19 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    Российские военные «Ланцетом» уничтожили БТР ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска в ходе спецоперации в приграничном районе Курской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили бронетранспортер вооруженных сил Украины, двигавшийся по проселочной дороге, сообщило Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российские разведчики на проселочной дороге обнаружили украинскую бронетехнику при помощи беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что цель была взята на сопровождение, а затем поражена прямым попаданием «Ланцета».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска барражирующим боеприпасом «Ланцет» поразили бронетранспортер (БТР) ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    19 августа 2024, 15:29 • Новости дня
    Казаки прибыли в Курскую область для защиты местного населения

    Tекст: Кристина Цыцура

    Боевые казачьи подразделения прибыли в Курскую область для защиты гражданского населения, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.

    «В Курскую область прибыли боевые казачьи подразделения, которые встали на защиту мирных жителей», – передает ТАСС со ссылкой на слова атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова.

    Он отметил, что все 13 казачьих войск России в настоящее время занимаются сбором гуманитарной помощи для Курской области.

    «Это уже второй наш крупный выезд в Курскую область. На этот раз наши братья казаки из Всевеликого войска Донского, Терского, Кубанского и Центрального казачьих войск собрали и доставили более 100 тонн помощи», – добавил он.

    Ранее в МЧС сообщили об отселении более 121 тыс. человек из приграничья Курской области.

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