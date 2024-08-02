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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

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    Василий Авченко Василий Авченко Релокация здорового человека

    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    13 комментариев
    2 августа 2024, 09:54 • Новости дня

    Ростех разработал высокопрочную антенну для установки поверх «мангалов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех разработал высокопрочную антенну для установки поверх защитных «мангалов», сообщила пресс-служба госкорпорации.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, холдинг «Росэлектроника» разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну, предназначенную для работы с радиостанциями в диапазоне 30-520 МГц, которая монтируется на любой поверхности на стационарных объектах и подвижной технике.

    Там добавили, что антенна может размещаться поверх противодронных укрытий («мангалов») и маскировочных сетей благодаря универсальному крепежному основанию.

    Использование современных композитных материалов усилило конструкцию изделия. В устройстве также предусмотрена возможность регулировки высоты антенны без потери ее эффективности.

    Ранее Ростех начал поставки антидронового комплекса «Леший» для военных автомобилей.

    2 августа 2024, 06:27 • Новости дня
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Противотанковые мины ТМ-62 нашли новое применение в ходе штурма Урожайного: их научились использовать для подрыва опорных пунктов украинских военных, сообщили в Минобороны.

    При штурме Урожайного штурмовики группировки «Восток» из Бурятии неоднократно применяли переделанные ТМ-62 для подрыва опорных пунктов ВСУ, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий с позывным «Белый» отметил, что мины специальным образом модифицировали для этих целей. После заброса оставалось семь секунд до подрыва.

    Эффект от такой мины гораздо выше, чем от гранаты. ТМ-62 позволяет гарантированно выводить противника из строя. Даже переоборудованные в укрепленные опорные точки подвалы не выдерживали ее мощи.

    27 июня российские войска заняли центр Урожайного, 14 июля Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта.

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    30 июля 2024, 14:12 • Новости дня
    Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО
    Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации успешно применяют беспилотные летательные аппараты «Суперкам», доложил руководитель Ростеха Сергей Чемезов президенту Владимиру Путину.

    БПЛА «Суперкам» – это новая версия дрона, существует как разведывательный тип беспилотника, так и тип камикадзе, сказал глава госкорпорации президенту, передает ТАСС.

    Он добавил, что производство аппаратов удалось наладить за пять месяцев, цех занимает свыше 30 тыс. квадратных метров. «И они сегодня очень хорошо используются в зоне СВО», – подчеркнул Чемезов.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава Ростеха выступит у Путина с ежегодным докладом.

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    31 июля 2024, 09:24 • Новости дня
    Третий этап нестратегических ядерных учений начался в России
    Третий этап нестратегических ядерных учений начался в России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВС России отработают вопросы подготовки частей к боевому применению нестратегического ядерного оружия на стартовавшем третьем этапе учений. Привлечены Центральный и Южный военные округа, личный состав Воздушно-космических сил, сообщили в Минобороны.

    Начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, в ходе него должны быть отработаны вопросы подготовки частей ВС России к боевому применению нестратегического ядерного оружия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения боеприпасов для ОТРК «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

    В МО уточнили, что личный состав задействованных в учении подразделений авиации ВКС отработает снаряжение боевыми частями самолетов и вылеты в назначенные районы патрулирования.

    Ранее в Минобороны рассказали о ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

    Напомним, в Минобороны сообщали, что ракетчиками Ленинградского военного округа отрабатывается скрытое выдвижение ОТРК «Искандер» в назначенный район. Также были отработаны электронные пуски ракет по условным целям.

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    1 августа 2024, 09:22 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о ходе третьего этапа учений нестратегических ядерных сил
    В Минобороны рассказали о ходе третьего этапа учений нестратегических ядерных сил
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP

    Tекст: Вера Басилая

    Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщило Министерство обороны России.

    Военные на учении нестратегических ядерных сил отработали вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и начали снаряжать ракеты-носители и авиационные средства поражения, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что к стартовавшему третьему этапу нестратегических ядерных учений привлечены Центральный и Южный военные округа, личный состав Воздушно-космических сил.

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    31 июля 2024, 08:22 • Новости дня
    Ростех отгрузил в войска новую партию гаубиц «Мальва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех отправил в армию очередную партию самоходных артиллерийских орудий 2С43 «Мальва» калибра 152 мм. Это первая отечественная колесная гаубица, созданная на шасси Брянского автозавода с формулой 8х8, сообщила пресс-служба госкорпорации.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале, «Мальва» предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, позиций ПВО, артиллерийских и ракетных батарей, колонн бронетехники и живой силы противника. Гаубица имеет режим «одновременный огневой налет», одно из важных преимуществ комплекса – улучшенная маневренность.

    2С43 отличается быстротой развертывания и свертывания на позиции. Самоходное орудие имеет бронирование кабины из высокопрочных марок стали, которое обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков.

    Напомним, Минобороны России подписало на форуме «Армия-2023» госконтракт на поставку в войска новейших 152-мм колесных гаубиц 2С43 «Мальва».

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    30 июля 2024, 14:36 • Новости дня
    Чемезов: Бронированный грузовик «Нерусса» запустили в серийное производство

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бронированный грузовик, предназначенный для транспортировки специальных и опасных грузов, разработали в Ростехе, он получил название «Нерусса», сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

    Машина «Нерусса» была представлена в 2023 году, это новая разработка, она представляет собой бронированный грузовик для перевозки специальных и опасных грузов, сказал Чемезов, передает ТАСС.

    Уже началось серийное производство этого броневика.

    Также глава госкорпорации отметил, что выпущено уже более 1 тыс. новых защищенных автомашин 3-СТС «Ахмат», они хорошо себя зарекомендовали. Их разработали на предприятии «Ремдизель» в 2023 году.

    Первые 10 машин подарили подразделениям чеченских бойцов.

    Чемезов в ходе доклада президенту отмечал, что в зоне СВО себя зарекомендовали дроны Ростеха «Суперкам».

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    1 августа 2024, 05:39 • Новости дня
    ВМФ завершил масштабные учения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Завершены масштабные учения по применению сил флотов и Каспийской флотилии в операционных зонах, сообщило Министерство обороны России.

    В учениях задействовали около 300 надводных кораблей и катеров, подлодок, судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов и свыше 200 единиц военной техники, а также более 20 тыс. военнослужащих и гражданских, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Учения проводились в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, в зоне ответственности Каспийской флотилии. Теперь началось свертывание сил, в скором времени корабли вернутся на пункты постоянного базирования.

    Цель учений достигнута, заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. Главный штаб Военно-морского флота проведет подробный анализ действий проведенных мероприятий.

    Напомним, учения стартовали 30 июля.

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    30 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    Выпуск транспортной машины-робота решили начать после апробации в войсках

    Чемезов: Выпуск роботизированной машины «Ремдизеля» начнется после апробации в войсках

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая беспилотная роботизированная машина для перевозки раненых и подвоза боеприпасов, разработанная «Ремдизелем», начнет выпускаться серийно после апробации в войсках, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, разработано полностью дистанционно управляемое роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов, перевозки раненых, я подвозки квадрокоптеров, идет апробация в войсках, передает ТАСС.

    «По результатам апробации мы начнем уже серийно выпускать», – сообщил Чемезов.

    Ранее Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО.

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    30 июля 2024, 14:42 • Новости дня
    В России создали робота для эвакуации раненых и доставки боеприпасов

    Чемезов: В России создали робота для эвакуации раненых и доставки боеприпасов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роботизированное колесное средство, способное доставлять боеприпасы на передовую, транспортировать раненых и перевозить беспилотники, разработано в России, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

    Комплекс призван снизить потери среди личного состава, сообщил Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    По словам главы Ростеха, робот уже проходит испытания в войсках. По их результатам начнется серийный выпуск комплекса.

    Ранее Чемезов заявил, что Ростех в 25 раз увеличил поставки боеприпасов в войска.

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    30 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Японским морем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над нейтральными водами Японского моря совершили плановый полет два стратегических ракетоносца Ту-95МС, сообщило Минобороны России.

    Продолжительность полета составила более 10 часов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ, также на некоторых участках маршрута их эскортировали истребители других стран.

    Отмечается, что полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    До этого в июле самолеты ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.

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    30 июля 2024, 17:25 • Новости дня
    Силы Северного флота вышли в Баренцево море в рамках учений

    Силы Северного флота развернули в Баренцевом море в рамках учений ВМФ России

    Силы Северного флота вышли в Баренцево море в рамках учений
    @ Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы Северного флота развернуты в Баренцевом море в рамках масштабных учений ВМФ России, сообщили в пресс-службе флота.

    Как говорится в сообщении, силы Северного флота развернуты на полигонах боевой подготовки для выполнения боевых упражнений в рамках масштабного учения ВМФ России, развертывание корабельной ударной группы обозначил ракетный крейсер «Маршал Устинов», передает ТАСС.

    Там добавили, что с выходом из Кольского залива экипаж крейсера провел корабельные учения по противовоздушной обороне и по нанесению поражения корабельной группировке условного противника.

    Ранее в Минобороны сообщили, что стартовали плановые учения в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии, в них принимают участие более 20 тыс. человек.

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    30 июля 2024, 17:09 • Новости дня
    Белоусов вручил госнаграды бойцам 45-й бригады ВДВ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отличившиеся в ходе СВО десантники 45-й бригады ВДВ получили государственные награды из рук министра обороны Андрея Белоусова, сообщило военное ведомство.

    Проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач военнослужащим вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», Суворова и «За храбрость» II степени, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Также глава министерства поздравил бригаду с юбилеем.

    По словам Белоусова, 21 военнослужащий бригады получил звание Героя России, ее личный состав выполняет самые ответственные задания на СВО.

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    30 июля 2024, 14:24 • Новости дня
    Ростех в 25 раз увеличил поставки боеприпасов в войска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Ростех» в прошлом году в 25 раз нарастила поставки боеприпасов в войска относительно 2022 года, следует из материалов ко встрече президента Владимира Путина с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым.

    Кроме того, госкорпорация расширила производство всей линейки средств поражения, передает ТАСС. В частности, шестикратно выросло производство снарядов для ствольной артиллерии.

    В материалах также говорится, что Ростех наращивает производство авиабомб всех калибров для их применения с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), поскольку этот вид боеприпасов очень востребован. Отмечается, что в прошлом году госкорпорация возобновила производство фугасных авиабомб (ФАБ) 3000, проведена работа по их адаптации к модулю планирования и коррекции.

    В этом году Ростех нацелен увеличить выручку до 3 трлн рублей. В прошлом году рост составил 34%, до 2,84 трлн рублей.

    Помимо производства оборонной продукции, сотрудники Ростеха восстанавливают технику в зоне специальной военной операции, указывается в материалах. Всего в зоне СВО работают 250 ремонтных бригад численностью около 1 тыс. человек.

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с гендиректором Ростеха Чемезовым.

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    2 августа 2024, 09:26 • Новости дня
    На учениях нестратегических ядерных сил отработано снаряжение ракет спецбоеприпасами

    Минобороны: Ракетные соединения ЮВО и ЦВО отработали снаряжение ракет-носителей спецбоеприпасами

    На учениях нестратегических ядерных сил отработано снаряжение ракет спецбоеприпасами
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    На третьем этапе учений нестратегических ядерных сил ракетные соединения ЮВО и ЦВО отработали снаряжение ракет-носителей спецбоеприпасами, сообщили в Министерстве обороны.

    Ракетчики Южного и Центрального военных округов заняли позиционные районы для проведения электронных пусков в ходе учений нестратегических ядерных сил  после того, как отработали снаряжение ракет специальными учебными боеприпасами, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, подразделения авиации ВКС провели воздушное патрулирование, этот этап учения направлен на поддержание готовности техники частей применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач, отметили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения.

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    30 июля 2024, 14:31 • Новости дня
    Чемезов: Ростех не сорвал ни одного контракта в прошлом году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Процент исполнения гособоронзаказа Ростехом составляет почти 100%, в прошлом году госкорпорация не сорвала ни одного контракта на особо востребованную технику, говорится в отчете главы Ростеха Сергея Чемезова президенту России Владимиру Путину.

    «У Ростеха традиционно высокий процент исполнения гособоронзаказа, который составляет 99,5%. При этом по особо востребованным в зоне СВО образцам исполнение 100%, мы не сорвали ни одного контракта», – указал Чемезов, передает ТАСС.

    Глава Ростеха в докладе также заявил, что переданные госкорпорации пороховые заводы требуют капитального ремонта и перевооружения, на эти цели выделены «большие деньги, десятки миллиардов».

    Ранее Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО.

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