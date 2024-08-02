Ростех разработал высокопрочную антенну для установки поверх «мангалов»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, холдинг «Росэлектроника» разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну, предназначенную для работы с радиостанциями в диапазоне 30-520 МГц, которая монтируется на любой поверхности на стационарных объектах и подвижной технике.

Там добавили, что антенна может размещаться поверх противодронных укрытий («мангалов») и маскировочных сетей благодаря универсальному крепежному основанию.

Использование современных композитных материалов усилило конструкцию изделия. В устройстве также предусмотрена возможность регулировки высоты антенны без потери ее эффективности.

Ранее Ростех начал поставки антидронового комплекса «Леший» для военных автомобилей.