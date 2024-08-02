Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.0 комментариев
Ростех разработал высокопрочную антенну для установки поверх «мангалов»
Ростех разработал высокопрочную антенну для установки поверх защитных «мангалов», сообщила пресс-служба госкорпорации.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, холдинг «Росэлектроника» разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну, предназначенную для работы с радиостанциями в диапазоне 30-520 МГц, которая монтируется на любой поверхности на стационарных объектах и подвижной технике.
Там добавили, что антенна может размещаться поверх противодронных укрытий («мангалов») и маскировочных сетей благодаря универсальному крепежному основанию.
Использование современных композитных материалов усилило конструкцию изделия. В устройстве также предусмотрена возможность регулировки высоты антенны без потери ее эффективности.
Ранее Ростех начал поставки антидронового комплекса «Леший» для военных автомобилей.