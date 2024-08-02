  • Новость часаAxios: ВС США готовятся вместе с Израилем отразить возможную атаку Ирана
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    Что значит обмен заключенными между Россией и США
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково (ВИДЕО)
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    Композитор Паулс рассказал о грубости и хамстве Пугачевой
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    Названы имена вернувшихся в Россию в рамках обмена заключенными
    Медведев посоветовал обменянным предателям России срочно менять имена
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    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    8 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Релокация здорового человека

    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Новый страшноватый мир

    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    16 комментариев
    2 августа 2024, 00:41 • Новости дня

    Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск, он отметил их вклад в решение задач специальной военной операции.

    «Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с днем Воздушно-десантных войск. <…> Сегодня патриотические традиции ветеранов, верность присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников, помогают решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции», – говорится в телеграмме президента, передает ТАСС.

    Глава государства выразил уверенность, что десантники продолжат «надежно стоять на страже независимости и суверенитета России», вносить значимый вклад в ее обороноспособность и в национальную безопасность.

    Путин также пожелал военнослужащим успехов.

    31 июля 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза

    Заключающие с августа контракт бойцы СВО указом Путина получат по 400 тыс. рублей

    Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин установил единовременную выплату в 400 тыс. рублей для заключающих с августа и до конца 2024 года контракт с вооруженными силами бойцов спецоперации на Украине.

    Указ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в документе, выплата устанавливается для россиян и иностранцев, заключивших контракт с ВС России с 1 августа по 31 декабря текущего года «сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины», передает ТАСС.

    При этом руководству российских регионов рекомендовано установить и собственную выплату за счет местного бюджета – тоже в размере 400 тыс. рублей. Как отмечается в президентском указе, новая федеральная выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года. Военнослужащим ВС России и Росгвардии, заключившим контракт с осени 2022 года, единовременно выплачивается по 195 тыс. рублей.

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    30 июля 2024, 14:12 • Новости дня
    Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО
    Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации успешно применяют беспилотные летательные аппараты «Суперкам», доложил руководитель Ростеха Сергей Чемезов президенту Владимиру Путину.

    БПЛА «Суперкам» – это новая версия дрона, существует как разведывательный тип беспилотника, так и тип камикадзе, сказал глава госкорпорации президенту, передает ТАСС.

    Он добавил, что производство аппаратов удалось наладить за пять месяцев, цех занимает свыше 30 тыс. квадратных метров. «И они сегодня очень хорошо используются в зоне СВО», – подчеркнул Чемезов.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава Ростеха выступит у Путина с ежегодным докладом.

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    1 августа 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московский аэропорт Внуково прибыл президент России Владимир Путин, он встретил освобожденных в ходе обмена с США и странами НАТО российских граждан.

    Президент с цветами встретил россиян у трапа самолета.

    В аэропорт прибыли директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

    Освобожденных граждан встречал президентский полк, на взлетном поле выстелили красную дорожку.

    Самолет прибыл в аэропорт Внуково из Анкары вечером в четверг.

    Источник сообщал, что в числе освобожденных – Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в ФРГ, а также Владислав Клюшин, находившийся под стражей в США.

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    1 августа 2024, 20:15 • Новости дня
    Путин помиловал участвовавших в обмене с США заключенных
    Путин помиловал участвовавших в обмене с США заключенных
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной.

    По информации с сайта Кремля, помилованы 13 человек: Пол Уилан, Кевин Лик, Эван Гершкович, Демури Воронин, Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом в России), Алсу Курмашева, Лилия Чанышева, Вадим Останин, Ксения Фадеева, Александра Скочиленко, Илья Яшин (признан иноагентом в России), Андрей Пивоваров и Олег Орлов.

    «Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств», – говорится в сообщении.

    Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал обменянным предателям России срочно менять имена.

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    1 августа 2024, 22:48 • Новости дня
    Путин поблагодарил вернувшихся после обмена россиян за верность присяге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин, встречая освобожденных в ходе обмена российских граждан в московском аэропорту Внуково, выразил им благодарность.

    Президент поблагодарил имеющих отношение к службе россиян за верность присяге и долгу, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на родину», – сказал он.

    Самолет с освобожденными россиянами прибыл в аэропорт Внуково из Анкары вечером в четверг. Путин лично отправился встречать их, вместе с ним на торжественную встречу прибыл кремлевский полк.

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    31 июля 2024, 14:44 • Новости дня
    Субианто назвал Россию хорошим другом Индонезии

    Избранный президент Индонезии Субианто назвал Россию хорошим другом страны

    Субианто назвал Россию хорошим другом Индонезии
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия является хорошим другом для Индонезии, заявил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным министр обороны, избранный президент страны Прабово Субианто.

    Субианто заверил, что намерен развивать отношения с Москвой после своего вступления в должность осенью этого года, передает РИА «Новости».

    «Я приехал сюда, чтобы подчеркнуть: я намерен и хотел бы развивать наши отношения», – подчеркнул Субианто.

    Также Субианто заверил, что поддерживает открытие генконсульства России на Бали, отметив, что приветствует возможность открытия прямых рейсов, осуществляемых «Аэрофлотом» и другими авиакомпаниями.

    Ранее Путин заявил, что торгово-экономические связи России и Индонезии успешно развиваются.

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    30 июля 2024, 19:33 • Новости дня
    Эксперт: Ростех справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции

    Политолог Минченко: Ростех успешно проводит конверсию военных технологий в гражданский сектор

    Эксперт: Ростех справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Ростех прогрессирует не только в выпуске военной техники, но и в развитии технологий для гражданского сектора. Это ведет к росту ВВП страны, созданию новых рабочих мест и достижению технологического суверенитета России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя встречу президента страны Владимира Путина с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    «За последние два года ОПК России удалось принципиально ускориться в развитии, так как весной 2022 года у нас проявились и возникли определенные дефициты, которые ранее были неочевидны», – пояснил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». В итоге сложилась ситуация, при которой у российского ОПК были очевидные успехи – например, в области гиперзвукового оружия. А с другой стороны, возникли проблемы в области оснащения войск беспилотниками и артиллерийскими боеприпасами.

    «Насколько я понимаю, эти проблемы были решены за последний год, в том числе благодаря усилиям Ростеха. Также была проведена перезагрузка и налажен выпуск менее дорогих изделий, но более соответствующих требованиям фронта. В частности, речь идет о бронемашине «Ахмат», созданной по заказу Рамзана Кадырова», – отметил он.

    «В итоге Ростех, который объединяет в себе большую часть оборонно-промышленного комплекса России, справился с задачей резкого увеличения выпуска прежней продукции и создания новой. То же самое касается и наращивания ремонтных мощностей», – подчеркнул он.

    В целом же, по словам Минченко, российский ОПК стал одним из главных двигателей экономического роста, который способствует росту ВВП страны и создает рабочие места. «Также сейчас важно думать о том, как те технологии, которые внедряются в военной сфере, будут использоваться в мирное время. Это называется конверсией. И Ростех по этому направлению тоже выполняет огромную работу», – подчеркнул он.

    «В совокупности все это, а также развитие собственных технологий, и ведет нашу страну к тому, что называется технологическим суверенитетом», – резюмировал Минченко.

    Во вторник глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что по особо востребованным в зоне СВО образцам вооружений исполнение стопроцентное «Мы не сорвали ни одного контракта. Основному заказчику – Минобороны – в 2023 году мы поставили новые серийные самолеты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолеты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М «Прорыв», – сказал он. «В 2023 году Ростех отгрузил в войска первую партию 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий «Мальва», – сказал Чемезов, добавив, что компания начала производство новых БПЛА «Куб» и «Суперкам».

    Говоря о гражданской технике, глава Ростеха объявил об импортозамещении десятков тысяч компонентов и изделий. «Что касается двигателестроения, мы уже начали серийно выпускать большую турбину ГТД-110 для тепловых электростанций. Первые у нас работали в опытном режиме на Ивановской станции, они уже практически три года там проработали. Традиционно всегда те турбины, которые закупались у американской General Electric и немецкого Siemens, это где-то 120–130 МВт. Поэтому мы такую сделали – 110, которая может заменить иностранные», – резюмировал Чемезов.

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    30 июля 2024, 14:36 • Новости дня
    Чемезов: Бронированный грузовик «Нерусса» запустили в серийное производство

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бронированный грузовик, предназначенный для транспортировки специальных и опасных грузов, разработали в Ростехе, он получил название «Нерусса», сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

    Машина «Нерусса» была представлена в 2023 году, это новая разработка, она представляет собой бронированный грузовик для перевозки специальных и опасных грузов, сказал Чемезов, передает ТАСС.

    Уже началось серийное производство этого броневика.

    Также глава госкорпорации отметил, что выпущено уже более 1 тыс. новых защищенных автомашин 3-СТС «Ахмат», они хорошо себя зарекомендовали. Их разработали на предприятии «Ремдизель» в 2023 году.

    Первые 10 машин подарили подразделениям чеченских бойцов.

    Чемезов в ходе доклада президенту отмечал, что в зоне СВО себя зарекомендовали дроны Ростеха «Суперкам».

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    1 августа 2024, 18:40 • Новости дня
    Песков рассказал, что Путина удивило покушение на Трампа
    Песков рассказал, что Путина удивило покушение на Трампа
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин был удивлен покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

    Он пояснил, что Путин был удивлен, потому что уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более в США, должен «минимизировать такие опасности и угрозы», передает ТАСС.

    В середине июля на митинге в Батлере в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, пуля задела ухо экс-президента США. Стрелка ликвидировала Секретная служба США.

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    31 июля 2024, 12:40 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с избранным президентом Индонезии Субианто

    Песков: Путин в среду встретится в Кремле с избранным президентом Индонезии Субианто

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет в среду в Кремле переговоры с министром обороны, избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, который посещает Россию с визитом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, у президента России Владимира Путина будет встреча с избранным президентом и действующим министром обороны Республики Индонезия Прабово Субианто, который находится в Москве с рабочим визитом, передает ТАСС.

    Песков отметил, что после беседы в узком формате ожидаются переговоры в формате рабочего завтрака. Это «достаточно эффективная система общения», – охарактеризовал формат Песков.

    Как сообщили в посольстве страны в Москве, избранный президент, министр обороны Прабово Субианто прибывает в Россию.

    Ранее Путин поздравил Субианто с победой на выборах президента Индонезии.

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    31 июля 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин: Торгово-экономические связи с Индонезией успешно развиваются
    Путин: Торгово-экономические связи с Индонезией успешно развиваются
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле с министром обороны, избранным президентом Индонезии Прабово Субианто заявил, что торгово-экономические связи двух стран успешно развиваются.

    По его словам, товарооборот между Россией и Индонезией за последние годы увеличился в два раза, передает РИА «Новости».

    В переговорах принимают участие помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров и первый вице-премьер Денис Мантуров.

    После беседы в узком формате переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

    Ранее Путин поздравил Субианто с победой на выборах президента Индонезии.

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    30 июля 2024, 13:19 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с гендиректором Ростеха Чемезовым

    Песков: Путин встретится с гендиректором Ростеха Чемезовым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин во вторник примет с докладом гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, из публичного будет у президента с ежегодным докладом, годовым отчетом, глава Ростеха Сергей Чемезов, передает ТАСС.

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    1 августа 2024, 10:54 • Новости дня
    Путин поручил повысить качество преподавания математики и химии в школах

    Путин поручил через нацпроект улучшить преподавание математики и химии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил включить в национальный проект «Молодежь и дети» мероприятия по повышению качества преподавания математики, физики, химии и биологии. Соответствующий перечень поручений сформирован по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

    Как говорится в документе, правительству необходимо обеспечить включение в национальный проект «Молодежь и дети» мероприятий, направленных на повышение качества преподавания математики, физики, химии и биологии в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях», передает РИА «Новости».

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, ответственный – премьер-министр Михаил Мишустин.

    Кроме того, Путин поручил сформировать в национальных проектах отдельные федеральные проекты по разработке важнейших наукоемких технологий.

    Как говорится в тексте поручений, правительству России: предусмотреть в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства формирование отдельных федеральных проектов по разработке важнейших наукоемких технологий и по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по соответствующим направлениям, а также включение в эти национальные проекты целевых показателей, характеризующих выпуск конкретной продукции или оказание услуг с применением важнейших наукоемких технологий.

    Доклад – до 1 сентября 2024 года.

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    1 августа 2024, 13:06 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с главой Мордовии Здуновым

    Песков: Путин встретится сегодня с главой Мордовии Здуновым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин встретится в четверг в Кремле с главой Мордовии Артемом Здуновым, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, в рабочей программе президента «будет и региональный аспект сегодня». «Будет с докладом глава Мордовии Артем Здунов», – передает ТАСС слова Пескова.

    Напомним, 7 сентября 2023 года президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым и обсудил социально-экономическое развитие региона.

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    1 августа 2024, 12:51 • Новости дня
    Песков: Путин пока не планирует отпуск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин этим летом пока не планирует уходить в отпуск, у него достаточно напряженный график работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, пойдет ли Путин в отпуск в августе.

    По его словам, в августе никаких окон у президента не просматривается, все время идет рутинный, но напряженный рабочий график, передает ТАСС.

    Песков отметил, что публичные мероприятия у Путина – «лишь верхушка айсберга».

    «Основная работа ведется ежесуточно, без выходных, без всего. Это и Верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам, поэтому пока никаких окон у него не просматривается», – пояснил он.

    Ранее президент Владимир Путин пошутил про свою работоспособность, заявив, что «не напрягается», однако поделился с жителями Анадыря «секретом»: нужно любить дело, которым занимаешься.

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