Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.5 комментариев
ВС России уничтожили до пяти центров управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли серию точных ударов по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, существенно ослабив разведывательные возможности противника, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов.
Как указал Рогов, в ходе проведенной операции было уничтожено до пяти центров управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов. По его словам, эти удары нанесли значительный ущерб разведывательной системе украинских войск на Ореховском направлении, что позволит российским силам более эффективно противостоять атакам беспилотников, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские военные группировки «Запад» за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск.