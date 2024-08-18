Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.7 комментариев
Группировка «Запад» за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ
Военные российской группировки «Запад» за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Он добавил, что за сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов, передает РИА «Новости».
Также в районе Купянск Узловой были уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций (ССО) РФ уничтожили 11 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.