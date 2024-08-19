Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.5 комментариев
ЦБ предложил реформу рынка микрофинансирования
Банк России предложил изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три сегмента и ужесточив регулирование потребительских микрозаймов, следует из доклада регулятора для общественных консультаций.
ЦБ предлагает вывести компании, не выдающие краткосрочные дорогие микрозаймы, из сегмента микрофинансовых организаций, чтобы повысить доверие населения к этому сектору финансового рынка, передает РБК.
Вместе с тем ЦБ планирует пересмотреть регулирование займов «до зарплаты» с целью исключения негативных практик.
Реформы подразумевают введение трех категорий МФО. Первая – компании предпринимательского финансирования, выдающие кредиты только юрлицам, ИП и самозанятым. Вторая – компании целевого финансирования, которые помимо финансирования бизнеса будут предоставлять рассрочку, выдавать POS-кредиты, а также целевые и обеспеченные займы с полной стоимостью кредита не выше 100% годовых. Третья категория – микрофинансовые компании, которые в дополнение ко всему указанному ранее смогут выдавать займы под 100% и выше.
Сейчас компании этого сектора делятся на микрофинансовые и микрокредитные, но ЦБ намерен отказаться от такой классификации.
Особое внимание в докладе уделено сегменту потребительских микрозаймов, в частности, займам «до зарплаты». ЦБ отмечает, что такие займы часто используются заемщиками для покрытия текущих расходов, однако высокая стоимость и возможность быстрого повторного кредитования приводят к риску долговой зависимости.
Для регулирования этого сегмента ЦБ предлагает ограничить количество одновременно действующих займов «до зарплаты» одним, ввести трехдневный период охлаждения между оформлением займов и снизить максимальную переплату по займу со 130% до 100%.
Кроме того, ЦБ планирует запретить практику перезаключения договоров без фактического движения денежных средств, которая часто используется для продления срока кредита и увеличения общей суммы долга.