Отражены атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного. В результате противник потерял танк, машину пехоты, две бронемашины и более 25 человек, кроме того, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами авиации и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Борками, Богдановкой, Вишневкой, Викторовкой, Косицей, Любимовкой, Меловой, Снагостью, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 82-й десантно-штурмовой бригады, 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Басовки, Ворожбы, Кружка, Мирополья, Новой Сечи и Садкова Сумской области, отчитались в Минобороны.

За последние сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, машина пехоты, три бронетранспортера, 19 бронемашин, два арторудия и три миномета.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3,8 тыс. военнослужащих, 54 танка, 26 машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 бронемашину, 27 арторудий, пять установок ЗРК, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS, пять станций РЭБ, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77, подытожили в оборонном ведомстве.