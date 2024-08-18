Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на курском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ всю ночь и весь день пытались прорваться на участки расположения спецназа «Ахмат», в результате чего много солдат противника было уничтожено, из техники удалось уничтожить одну боевую бронированную машину, передает ТАСС.

«Противник, который заскочил на те участки, где находятся наши подразделения, уничтожен», – сказал он.

Алаудинов добавил, уничтожение подразделений ВСУ продолжается.

Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций России уничтожили 11 единиц ВСУ за сутки.