Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.16 комментариев
Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на курском направлении
Большое число военных ВСУ уничтожены на курском направлении, обстановка под контролем, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
По его словам, ВСУ всю ночь и весь день пытались прорваться на участки расположения спецназа «Ахмат», в результате чего много солдат противника было уничтожено, из техники удалось уничтожить одну боевую бронированную машину, передает ТАСС.
«Противник, который заскочил на те участки, где находятся наши подразделения, уничтожен», – сказал он.
Алаудинов добавил, уничтожение подразделений ВСУ продолжается.
Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций России уничтожили 11 единиц ВСУ за сутки.