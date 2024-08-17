Гросси собрался посетить Курскую АЭС

МАГАТЭ: Гросси готов приехать на Курскую АЭС и оценить ситуацию

Tекст: Вера Басилая

«Генеральный директор Гросси выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию», – приводит РИА «Новости» ответ МАГАТЭ на вопрос о приглашении главы Росатома Лихачева.

Уточняется, что обсуждение этого вопроса продолжается, в то же время, Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности атомных электростанций, где находятся представители МАГАТЭ, и везде, где возможна «ядерная авария».

Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил Гросси об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС, и пригласил его в Курчатов.

В МИД России так же заявили, что киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию.

Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.