Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.4 комментария
Гросси собрался посетить Курскую АЭС
МАГАТЭ: Гросси готов приехать на Курскую АЭС и оценить ситуацию
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, учитывая близость военных действий к действующей Курской АЭС, решил оценить ситуацию и посетить атомную станцию, сообщили в агентстве.
«Генеральный директор Гросси выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию», – приводит РИА «Новости» ответ МАГАТЭ на вопрос о приглашении главы Росатома Лихачева.
Уточняется, что обсуждение этого вопроса продолжается, в то же время, Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности атомных электростанций, где находятся представители МАГАТЭ, и везде, где возможна «ядерная авария».
Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил Гросси об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС, и пригласил его в Курчатов.
В МИД России так же заявили, что киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию.
Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.