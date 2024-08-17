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    Долина рассказала о своем состоянии после того, как стала жертвой мошенников
    ВСУ планируют применить радиоактивные боеголовки для атаки на две АЭС в России
    Послу Италии заявлен протест из-за проникновения журналистов в Курскую область
    «Искандеры» уничтожили два ЗРК Patriot в Днепропетровской области
    На четвертом военном объекте в ФРГ обнаружили следы диверсии
    Журналист Саймс назвал возможную причину обыска в своем доме в США
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    11 комментариев
    17 августа 2024, 07:49 • Новости дня

    Путин стал одним из самых упоминаемых иностранных лидеров в СМИ США в 2024 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху стали наиболее упоминаемыми иностранными лидерами в американской прессе в 2024 году.

    До августа 2024 года Путина в американских медиа упомянули 16,3 тыс. раз, Нетаньяху – 19,9 тыс. раз, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственные подсчеты.

    В 2020 году израильский премьер упоминался 2,7 тыс. раз, российский президент – 6 тыс. раз. В 2016 году Нетаньяху упоминали 2 тыс. раз, Путина – 12,8 тыс. раз.

    Председателя КНР Си Цзиньпина указывали в публикациях американской прессы в 2024 году 3,4 тыс. раз.

    Публикации в прессе анализировались с 1 января по 31 декабря выборных годов, до августа в 2024 году. В ходе подсчетов учитывались данные по всему массиву медиа в США, в том числе пресс-релизы, научные публикации и государственные СМИ.

    Отмечается, что считались релевантные источники, это те, где поисковое слово (страна, персона или тема) указывалась не меньше трех раз.

    16 августа 2024, 11:07 • Новости дня
    Уровень доверия россиян Путину составил 80,8%
    Уровень доверия россиян Путину составил 80,8%
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 5 по 11 августа, вырос на 1 п. п. и составляет 80,8%, следует из данных опроса ВЦИОМ.

    Согласно данным опроса, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% опрошенных (плюс 1 п. п.), уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,2 п. п. и составил 77,1%, передает ТАСС.

    Деятельность правительства России одобряют 50,3% опрошенных (минус 0,2 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 51,9% опрошенных (минус 2,7 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,2% респондентов (минус 1,1 п. п.).

    Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

    Напомним, в июне уровень доверия россиян Путину превысил 81%.

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    16 августа 2024, 08:30 • Новости дня
    Агенты ФБР пришли с обыском к ведущему Первого канала Саймсу

    Rappahannock News: В США сотрудники ФБР пришли с обыском в дом политолога Дмитрия Саймса

    Агенты ФБР пришли с обыском к ведущему Первого канала Саймсу
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники ФБР проводят следственные мероприятия в доме в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу, сообщило издание Rappahannock News.

    Очевидцы рассказали о работе сотрудников правоохранительных органов в поместье Patria, которое, по данным реестра округа Раппаханнок, принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу. Он приобрел его в июле 2021 года за 1,63 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rappahannock News.

    Представитель ФБР Саманта Шеро заявила, что действия правоохранительных органов санкционированы судом.

    Между тем Саймс сообщил, что находится за пределами США и не видел ордера на арест, равно как и не был официально уведомлен о каких-либо действиях. По его словам, ему неизвестно, что он является объектом расследования, но намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.

    Дмитрий Саймс известен в дипломатических кругах Вашингтона, он считается экспертом по России. С 2018 года он ведет ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

    Ранее агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в Делмаре в штате Нью-Йорк.

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    16 августа 2024, 12:40 • Видео
    Планы Зеленского на будущее Курской области

    В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

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    16 августа 2024, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM

    Эксперт Леонков: Для защиты от крылатых ракет JASSM России необходимо уничтожить украинские F-16

    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM
    @ U.S. Air Force/Rachel Ross

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США передадут Украине JASSM, противник будет применять их в связке с F-16. Это несет определенные риски для России. Первоочередная задача, которая встанет перед российскими военными, – уничтожить самолеты-носители. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее газета Politico сообщила, что в США обсуждают передачу Украине ракет дальностью более 900 км.

    «JASSM – это американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух – земля». Она имеет несколько модификаций: AGM-158A JASSM предполагает дальность полета 400 км, а более тяжелая AGM-158B JASSM-ER – свыше 900 км», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, утечка в СМИ о возможной передаче Украине дальнобойных ракет неслучайна – США таким образом уже по устоявшейся схеме прощупывают «красные линии» и следят за реакцией Москвы. Впрочем, собеседник не исключает, что Вашингтон «втихую» уже поставил ВСУ небольшую партию ракет. 

    «JASSM полностью совместимы с F-16. Передача истребителей Украине изначально предполагала, что будут применяться не только Storm Shadow и SCALP, но и новые для ВСУ ракеты. Один F-16, скорее всего, будет нести одну JASSM. Я думаю, что за штурвал боевой машины посадят западного летчика. Дело в том, что специфика применения оружия предполагает определенный опыт, а украинские военные, прошедшие обучение управлению F-16 экспресс-курсом, не смогут выполнить задачу», – считает Леонков.

    Передача Украине JASSM и применение противником этих ракет создаст определенные риски для России. «Целями могут стать как территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, Крым, так и столичный регион. Тем более что залетами БПЛА в российскую столицу Киев мог отработать возможные маршруты для пролета ракет», – допустил спикер.

    При этом полагаться на запрет Вашингтона, действующий для ВСУ, на использование американского дальнобойного оружия по территории России, не стоит, подчеркнул Леонков. «Заявления Белого дома по этому вопросу не стоят и выеденного яйца», – уточнил он. Вместе с тем JASSM знакомы ВС России по опыту военных действий в Сирии.

    «В 2018 году бомбардировщики B-1B били этими ракетами с территории Иордании по Дамаску. Тогда удар отражали зенитно-ракетные комплексы российского производства «Бук» и «Тор», – напомнил эксперт. Он убежден: российские военные справятся и сейчас, но первоочередная задача – уничтожить самолеты-носители. «Главный вопрос заключается в обнаружении мест базирования истребителей F-16. Аэродромы Украины периодически «рихтуются» нашими средствами дальнего поражения, эта работа будет продолжена», – заключил Леонков.  

    Ранее стало известно, что в США обсуждается возможность отправки ВСУ ракет большой дальности JASSM. По данным издания Politico, в настоящий момент администрация Джо Байдена проверяет механизм передачи «чувствительных технологий». Американские чиновники хотят убедиться, что украинские самолеты смогут нести боеприпасы весом свыше одной тонны.

    Ракета JASSM относится к классу «воздух – земля», а ее дальность превышает 926 км. В числе ее характеристик указаны «высокая точность» и «большая летальность». Газета отмечает, что ранее ее поставляли лишь ближайшим союзникам, в частности Польше, Австралии и Финляндии. При этом в Госдепе и Пентагоне отказались комментировать возможность отправки боеприпаса на Украину.

    При этом еще в мае российские эксперты допускали, что предоставленные ВСУ истребители F-16 могут быть оснащены ракетами JASSM. Эти самолеты могут переносить два подобных боеприпаса. Отмечалось, что степень угрозы от них может быть даже выше, чем от Storm Shadow. Их потенциальное применение обозначалось как «серьезное испытание» для российских систем ПВО.

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    16 августа 2024, 10:56 • Новости дня
    Американская Schlumberger расширила работу в России

    FT: Американская нефтесервисная компания SLB расширяет работу в России

    Американская Schlumberger расширила работу в России
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на публичные заявления о прекращении поставок, крупнейшая в мире нефтесервисная корпорация SLB (известная как Schlumberger) продолжает расширять бизнес в России, пишет Financial Times.

    По данным газеты, компания из Техаса продолжает импортировать в страну оборудование из других источников. Так, с августа по декабрь 2023 года компания ввезла в Россию оборудования на сумму 17,5 млн долларов, пишет Financial Times.

    Отмечается, что часть этой техники (на сумму 2,2 млн долларов) была заявлена как произведенная самой компанией SLB или ее дочерними предприятиями.

    В самой компании отказались комментировать эту информацию. Однако, по мнению экспертов, такие действия не противоречат публичным заявлениям корпорации и основным принципам международных санкций, поскольку поставки осуществлялись не напрямую с предприятий SLB.

    Согласно данным Financial Times, в 2023 году доходы корпорации в результате операций в России составили 1,65 млрд долларов. Чистые активы компании в России на конец года оценивались в 600 млн долларов.

    В июле одна из крупнейших в мире нефтесервисных корпораций SLB заявила, что полностью прекратила поставки оборудования и технологий в Россию.

    Президент Владимир Путин подчеркивал, что замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, стало стимулом для российского бизнеса. Глава государства подчеркивал, что Россия «никого не выгоняла», у компаний был выбор.

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    16 августа 2024, 09:13 • Новости дня
    Антонов объяснил молчание США по делу о подрыве «Северных потоков»

    Антонов осудил отказ Белого дома комментировать данные о причастности Украины к подрыву «Северных потоков»

    Антонов объяснил молчание США по делу о подрыве «Северных потоков»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Молчание американских властей в ответ на новые публикации о причастности Украины к диверсии на газопроводах «Северный поток» фактически означает предоставление «карт-бланша» на подобные акции в будущем, выразил мнение посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, отказ официального представителя Белого дома Джона Кирби комментировать публикацию Wall Street Journal, касающуюся роли Киева и США в подрыве газопроводов, является свидетельством того, что Вашингтон занял позицию поощрения терроризма, передает РИА «Новости».

    «По сути, Америка дает «карт-бланш» на аналогичные преступления в будущем», – заявил Антонов.

    Также посол выразил мнение, что США пытаются переложить всю ответственность за произошедшее на Украину, при этом подчеркнув, что киевский режим не может предпринять никаких серьезных шагов без одобрения Вашингтона.

    Накануне официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался комментировать статью Wall Street Journal о подготовке теракта на «Северных потоках», в которой Владимир Зеленский сначала одобрил диверсию, а потом отозвал это решение.

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    16 августа 2024, 20:14 • Новости дня
    Журналист «Первого канала» Саймс назвал возможную причину обыска в своем доме в США
    Журналист «Первого канала» Саймс назвал возможную причину обыска в своем доме в США
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной обысков в американском поместье политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса может быть закон об иноагентах в США, об этом сообщил сам журналист.

    «С точки зрения моих адвокатов, которые до сих пор не получили никакой информации, <…> единственным объяснением может быть так называемый закон FARA, закон об иностранных агентах», – сказал Саймс в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Однако в этом обосновании есть проблема, добавил журналист. Саймс пояснил, что, во-первых, он уже почти два года не проживает в США, а во-вторых, Первый канал, на котором он работает, вещает на русском языке и не оказывает влияния на американскую политику.

    Журналист также отметил, что в его доме нет электронных устройств, которые могли бы содержать какую-либо информацию о его деятельности. «Я не очень понимаю, зачем они приехали в этот дом и что они собирались там искать», – сказал он.

    Саймс напомнил, что ранее США ввели санкции против российских государственных СМИ, включая Первый канал. Однако, по его словам, американская сторона давала неофициальные заверения о том, что эти «ограничения были направлены на то, чтобы не допустить какую-то финансовую помощь федеральным каналам, какие-то выплаты федеральным каналам, а не направлено на то, чтобы помешать людям высказывать свое мнение, это право закреплено в американской конституции».

    Ранее ведущий Первого канала Дмитрий Саймс, комментируя сообщения о том, что в его поместье в США прошли обыски, заявил, что не посещал Соединенные Штаты с 2022 года.

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    16 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    Кремль анонсировал визит Путина в Азербайджан

    Кремль: Путин посетит с визитом Азербайджан 18–19 августа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин 18–19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

    Среди тем переговоров выделяются «вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы», передает ТАСС.

    Как отмечается в сообщении Кремля, по итогам визита планируется подписать совместное заявление и ряд документов.

    Ранее Путин высоко оценил торгово-экономические отношения России и Азербайджана.

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    16 августа 2024, 17:52 • Новости дня
    ФБР подтвердило обыски в доме журналиста Первого канала Саймса
    ФБР подтвердило обыски в доме журналиста Первого канала Саймса
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В американском поместье политолога и журналиста Первого канала Дмитрия Саймса действительно проходят обыски, заявило Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

    По утверждению спецслужбы, «действия правоохранительного характера» санкционировал суд, передает «Московский комсомолец».

    Каких-либо подробностей в ФБР не привели, но отметили, что дело находится в «активной стадии».

    Ранее ведущий Первого канала Дмитрий Саймс, комментируя сообщения о том, что в его поместье в США прошли обыски, заявил, что не посещал Соединенные Штаты с 2022 года.

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    17 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    В МИД РФ призвали США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС

    Посол МИД России Мирошник: США нужно серьезно отнестись к возможной провокации Украины на АЭС в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Хозяева киевского режима должны серьезно отнестись к предупреждению об атаке на российские атомные объекты, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    В своем Telegram-канале он задался вопросом о том, кто может гарантировать, что Украина не применит «грязную бомбу» для очередной провокации или теракта.

    «Всем хозяевам киевского режима, на мой взгляд, стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

    По его мнению, Белый дом должен «поинтересоваться у подшефных нацистов», что они задумали в этот раз, чтобы потом «не было повода говорить, что ничего не знали о готовящейся выходке».

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

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    16 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Политолог: Путин 25 лет ведет человекоцентричную политику

    Политолог Данилин: Россиянин из 90-х не узнал бы сегодняшнюю Россию

    Политолог: Путин 25 лет ведет человекоцентричную политику
    @ Владимир Родионов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин вывел Россию из кризиса 1990-х годов. При нем выросли экономические показатели страны, появилось большое количество социальных программ, а люди вновь обрели веру в страну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Напомним, 16 августа 1999 года Путин был утвержден Госдумой в должности премьер-министра Российской Федерации.

    «Владимир Путин стал премьер-министром в очень непростые времена. Тогда, в конце 90-х, продолжался конфликт на Северном Кавказе, экономика страны находилась в глубочайшем кризисе, а государство не выполняло взятые на себя социальные обязательства. Общество было лишено веры в собственное правительство и свое государство», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Будущему президенту пришлось приложить немало усилий для того, чтобы исправить ситуацию. Вопреки прогнозам ООН, население России за эти 25 лет не сократилось, а выросло. Наше государство прирастает новыми территориями – в родную гавань вернулись Крым и Донбасс. Активно развивается экономика страны», – отмечает он.

    «Мы возродили целый ряд критически важных отраслей производства. Все это стало возможно благодаря возвращению политической стабильности, фундамент которой заложил наш президент. Начиная с 1999 года его действия и решения имели исключительно человекоцентричный характер. Благосостояние и спокойствие людей всегда оставались приоритетом при проведении реформ», – подчеркивает собеседник.

    «Если бы гражданину из конца 90-х показали современную Россию, он бы не поверил, что подобные изменения возможны. Его бы поразили темпы строительства жилого фонда, колоссальное сокращение неравенства и развитая система социальной помощи. Все это – непосредственная заслуга политики Владимира Путина», – уверен эксперт.

    «Экономический багаж, созданный в период его правления, позволил нам относительно спокойно пережить разрыв отношений с западными странами. Уход Visa и MasterCard, запрет деятельности американских и европейских сервисов – все это обнулила развитая цифровизация России, которая и сейчас развивается рекордными темпами», – подчеркнул собеседник.

    «Но самое важное, что позволило пережить нам столкновение с глобальными вызовами – это возвращение народу веры в свое государство. Значительно вырос престиж армии и правительства. Люди вновь обрели чувство достоинства и самоуважения», – заключил Данилин.

    16 августа 1999 года Путин был утвержден Госдумой в должности премьер-министра. На момент назначения он был директором ФСБ и секретарем Совбеза. В тот же день будущий президент страны обозначил основные приоритеты своей политики.

    В частности, он призвал «покончить с революциями» и пообещал сделать все возможное для закрытия долгов по пенсиям, а затем начать их поэтапное повышение. «Процветающих государств с бедным населением не бывает», – подчеркивал тогда Путин. Кроме того, он объявил о планах списать долги оборонных предприятий бюджету и акцентировал внимание на ситуации, сложившейся на Северном Кавказе.

    «Территориальная целостность России не может быть предметом обсуждения, тем более торга или шантажа. Против каждого, кто на нее посягнет, будем действовать жестко, всеми имеющимися в нашем распоряжении законными средствами», – заявил Путин.

    При нем прекратилась тенденция конца 1990-х с постоянной сменой премьер-министров. Важно отметить, что после прихода на пост главы государства, рейтинг доверия к президенту достиг 80%. На текущий момент, по данным социологов, он продолжает держаться на том же уровне.

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    16 августа 2024, 14:20 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом технические решения на СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России и обсудил с ними новые технические решения, применяемые в зоне специальной военной операции.

    «Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции», – сказал глава государства, его слова приводит ТАСС.

    Во встрече в формате видео-конференц-связи также принял участие глава Минобороны Андрей Белоусов.

    На прошлой неделе Путин обсудил с Совбезом России борьбу с терроризмом.

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    16 августа 2024, 21:54 • Новости дня
    В США заявили о готовности соглашения по прекращению огня в Газе

    В администрации США заявили о готовности соглашения по прекращению огня в Газе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сторонам переговоров в Дохе удалось разрешить оставшиеся разногласия по вопросам прекращения огня в секторе Газа и обмена заложниками, соглашение готово к подписанию, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

    «Чего нам удалось добиться, так это устранить оставшиеся пробелы таким образом, что данное соглашение, по нашему мнению, в основе своей теперь является готовым к подписанию», – передает РИА «Новости» слова американского чиновника.

    Он также сообщил, что представители США и стран-партнеров планируют встретиться в Каире до конца следующей недели, чтобы окончательно утвердить достигнутую договоренность. «Мы добились значительного прогресса по нескольким вопросам, над которыми работали», – добавил представитель США.

    В пятницу посредники Египет, Катар и США объявили о проведении нового раунда переговоров. Он состоится в течение недели в Каире.

    Ранее США заявили о готовности к «любой непредвиденной ситуации» на Ближнем Востоке.

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    17 августа 2024, 00:44 • Новости дня
    Антонов: США устроили «охоту на ведьм», преследуя Саймса

    Посол России в Вашингтоне Антонов: США устроили «охоту на ведьм», преследуя Саймса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон встал на путь тотальной цензуры, преследуя всех, кто якобы работает на Москву, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, говоря об обысках у американского политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса.

    США разворачивают «охоту на ведьм», пример Саймса – лишь один из немногих, подчеркнул Антонов, передает ТАСС.

    По его словам, по всем Соединенным Штатам преследуют тех, кто якобы работает на российское правительство в нарушение местного закона об иноагентах.

    «Местные правящие круги окончательно встали на путь тотальной цензуры. Свобода слова в современных США священна только при условии, что это слово проамериканское», – отметил посол.

    Он добавил, что несогласных подвергают «политической инквизиции», особенно это касается тех, кто борется с «навязыванием однобоких и предвзятых взглядов на Россию».

    Ранее сам Саймс сообщал, что причиной обысках в его поместье в США может быть закон об иноагентах в США. Он также отмечал, что не был в США с 2022 года.

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    16 августа 2024, 15:35 • Новости дня
    Врио главы Курской области поблагодарил Путина за поддержку региона

    Врио главы Курской области Смирнов поблагодарил Путина за поддержку региона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин постоянно контролирует обстановку в Курской области, заявил временно исполняющий губернатора региона Алексей Смирнов.

    Глава государства также оказывает поддержку региону на федеральном уровне, добавил Смирнов, передает РИА «Новости».

    «Хочу сказать спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который практически лично постоянно контролирует эту ситуацию и оказывает поддержку на федеральном уровне, и правительству РФ», – сказал он на брифинге в Курске.

    Смирнов также поблагодарил регионы, которые оказывают помощь Курской области: направляют гуманитарную помощь, разворачивают пункты временно размещения, помогают эвакуировать жителей в безопасные места.

    Ранее Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    17 августа 2024, 02:40 • Новости дня
    Times: США не дают Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России

    Times: США не дают согласия Британии на разрешение Украине бить Storm Shadow вглубь России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское руководство якобы не позволяет британской стороне разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow вглубь российской территории, сообщили источники Times.

    Лондон ожидает одобрения от Вашингтона, чтобы разрешить Киеву бить ракетами вглубь территории России, сообщили собеседники Times в правительстве страны, передает РИА «Новости».

    В материале указывается, что администрация США Джозефа Байдена опасается эскалации украинского конфликта, потому разрешения на использование Storm Shadow не поступает.

    Ранее сообщалось, что британское руководство уговаривает союзников снять ограничения на использование украинскими войсками ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

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    США помогли снизить отток капитала из России

    Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности

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    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими

    «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности

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    Как отогнать американские подлодки от баз ВМФ России

    Прошедшая на текущей неделе выставка «Армия-2024» запомнилась целой серией перспективных образцов российского оружия. И одним из самых интересных стал проект малого корвета «Каракурт-Э». Перед нами облик корабля, который способен решить ключевые задачи ВМФ России в ближней морской зоне. О чем идет речь? Подробности

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    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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