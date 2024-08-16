Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
При атаках ВСУ на Донецк пострадали семь человек
Глава ДНР Пушилин: При атаках ВСУ на Донецк пострадали семь человек
В результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками получили ранения семь мирных жителей, в том числе подросток, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня с 12 часов дня враг наносит целенаправленные массированные удары по Петровскому району столицы региона», – сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате обстрела произошел пожар в здании ТЦ «Галактика», огонь охватил 10 тыс. кв. м. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, но их работу «осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние». Также повреждено здание Центральной городской больницы № 14.
«По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать», – написал глава ДНР.
Ранее в оперативных службах сообщали, что в результате обстрела крупного торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка, предварительно, погибли два человека.