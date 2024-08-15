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Казаки пытаются помешать сносу казачьей часовни на востоке Москвы
Казаки из Московского окружного казачьего общества Центрального казачьего войска выступили в защиту казачьей часовни в честь иконы Божией Матери «Донская» на окраине Кусковского лесопарка Москвы, которую власти намерены снести.
Как сообщается в Telegram Всероссийского казачьего общества, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы сообщила о необходимости сноса часовни.
Атаман ВКО Виталий Кузнецов счел «кощунственной и богохульной» идею о том, что «освященные православные часовни в принципе можно разрушать, тем более по закону». Он заявил, что 18 тыс. казаков в зоне специальной военной операции на Украине «сражаются сейчас против разрушителей православных часовен, церквей и обителей». По мнению казаков, на месте часовни хотят построить торговый центр.
В начале 2024 года казакам уже удалось защитить часовню, получив поддержку Русской православной церкви и авторского канала режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». Однако часовня пока не перешла «на баланс» РПЦ, это «юридически усложняет ее защиту».