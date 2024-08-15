Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.3 комментария
Минобороны: Вторжение ВСУ в Курскую область курирует Запад
В Минобороны сообщили, что вторжение Украины в Курскую область курирует Запад
Советник Минобороны России Андрей Ильницкий заявил, что вторжение украинских войск на территорию Курской области координируется и управляется западными спецслужбами.
«Оно не могло бы осуществляться без согласования и контроля со стороны западных спецслужб и применения западных технологий. Они поставляют на Украину технику, даже ту, которой у них самих, возможно, нет», – заявил представитель ведомства на молодежном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.
По его словам, пока преимущество в конфликте есть у ВС России, ВСУ не станут идти на переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад, используя украинцев, ведет войну с Россией.