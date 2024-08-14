Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.16 комментариев
Мирный житель погиб в результате украинских обстрелов ДНР
В результате украинских обстрелов в ДНР погиб мирный житель и пострадали сотрудники МЧС
С начала суток украинские войска около 20 раз обстреляли населенные пункты ДНР, один мирный житель погиб, среди пострадавших есть сотрудники МЧС.
Глава республики Денис Пушилин сообщил в Telegram, что обстрелам подверглись Донецк, Еленовка, Горловка, «восемь мирных жителей пострадали», повреждены десять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Позднее в МЧС России сообщили, что «при повторном обстреле» Горловки украинскими войсками «пострадали двое сотрудников» ведомства. Указывается, что «личный состав несколько раз подвергался обстрелам», пока тушил пожар в частном секторе Горловки, передает ТАСС.
Напомним, глава городского округа Горловка Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела поселка Новгородское, расположенного к западу от Горловки, три мирных жителя получили ранения, а часть города осталась без электричества.