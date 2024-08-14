«Автоваз» повысил цены на ряд моделей Lada

Tекст: Алексей Дегтярев

Самые доступные модели в базовых комплектациях, такие как Granta, Vesta, Niva Legend, не поменяли цену, также не сдвинулся ценник на все модификации Largus, передает РИА «Новости».

В семействе Granta на 2% стали дороже лифтбек (до 1,04 млн рублей), версия Cross (до 1,14 млн рублей), Sportline седан (до 1,3 млн рублей), Granta Sport седан (до 1,45 млн рублей) и лифтбек той же модели (до 1,49 млн рублей).

У Vesta повысилась цена на максимальные комплектации версии Sportline, повышение составило менее 1%. Lada Niva Bronto стала дороже на 2%, до 1,44 млн рублей, базовая Lada Niva Travel – на 3,5%, до 1,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость новой Lada Granta 2024 года в Египте варьируется от 285 до 370 египетских фунтов, что соответствует примерно 535–695 тыс. рублей по курсу российской валюты.