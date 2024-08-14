Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
Минобороны показало уничтожение «Ланцетом» бронемашины ВСУ в Курской области
Минобороны показало уничтожение бронемашины ВСУ «Ланцетом» в Курской области
Разведчики группировки войск ВС России «Север» выявили колесный броневик украинских военных итальянского производства Shield, его уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщило Минобороны России.
На видео, опубликованное в Telegram-канале ведомства, запечатлена бронемашина, стоящая на дороге, в ролике зафиксировано прямое попадание дрона в этот автомобиль.
Отмечается, что этот броневик находился на территории Курской области.
Ранее ВС России уничтожили очередную бронемашину ВСУ Stryker американского производства в Курском приграничье.