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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» — одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 11:25 • Новости дня

    Мишустин принял отставку Разуваевой с поста главы Росмолодежи

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности главы Росмолодежи по ее инициативе.

    Временно исполнять обязанности руководителя будет ее заместитель Денис Аширов, передает ТАСС.

    Разуваева в своем Telegram-канале отметила, что приняла решение об отставке из-за личных семейных обстоятельств.

    Также экс-руководитель Федерального агентства по делам молодежи поблагодарила российское правительство за поддержку отрасли.

    «За три года нам удалось совершить немало прорывов для сферы молодежной политики благодаря вниманию и поддержке президента Владимира Путина. Быть вместе со своей Родиной в период СВО – было, есть и будет не только нашей профессиональной позицией», – подчеркнула она.

    12 августа 2024, 12:25 • Новости дня
    Стало известно о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области

    Военкор Коц рассказал о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области

    Стало известно о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе атаки на МАПП «Колотиловка» в Красняружском районе в Белгородской области на погранпереход выехали несколько танков и пара БТР украинских военных, танк стрелял в течение пяти-шести минут, получил «ответку» и откатился назад, рассказал военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале он отметил, что не было замечено никаких танковых колонн.

    «Выехали на погранпереход танк и пара БТР, танк начал разбирать МАПП, стрелял в течение пяти-шести минут. Потом полетела ответка», – написал Коц.

    По словам военкора, похожая попытка прорваться в Безыменно Грайворонского района, где противнику сожгли БТР, после чего он отошел.

    «Щупают границу, ищут, где тонко, чтобы порвать. Подразделения прикрытия госграницы встречают с «хлебом-солью», – указал он.

    Ранее Коц рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области.

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    12 августа 2024, 14:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области

    Военный аналитик Онуфринко: Авиация и артиллерия не могут полностью нарушить логистику ВСУ в Сумской области

    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Логистические возможности ВСУ в Сумской области значительно выше, чем в Запорожской области или Донбассе. Это обуславливается разветвленной сетью дорог и широкой лесополосой. Силы российской авиации или артиллерии в данном случае ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Напомним, ВСУ продолжают атаки на приграничные регионы России.

    «Военная логистика ВСУ в Сумской области развита достаточно хорошо. В регионе имеется разветвленная сеть автодорог, созданная еще в советское время. При этом сохраняется прямая трасса до города Суджи. По ней и ведется основное снабжение сил противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Села в этой области связаны небольшими дорогами. По ним может передвигаться как гусеничная, так и колесная техника. Кроме того, регион покрыт густыми лесами. Украинская армия активно пользуется данной особенностью местности, скрывая передвижение небольших групп в зарослях деревьев», – отмечает он.

    «В принципе, инфраструктурные и топографические характеристики Сумской области можно оценить значительно выше, чем, например, в Запорожской области или Донбассе. Помешать логистике противника крайне непросто. В настоящий момент мы работаем по необходимым целям с помощью авиации и артиллерии, но их возможности ограничены», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент Россия может ослабить противника в Сумской области лишь активизацией боевых действий на других участках фронта. Любое усиление давления, скажем, на Харьковском направлении, поставит ВСУ перед необходимостью перебрасывать часть сил из приграничья на наиболее востребованный участок», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, ВСУ продолжают атаки на российское приграничье. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево.

    Кроме того, в районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ в районах Мирополья и Могрицы на территории Сумской области.

    За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в то числе три танка. Всего с момента активизации боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику.

    Между тем издание The Economist сообщает о значительных потерях противника в рамках операции в российском приграничье. Раненые солдаты, проходящие лечение в городе Сумы, жалуются на большое количество смертей в результате ударов авиации. Отмечается, что в атаку были направлены элитные части ВСУ.

    Первые результаты начатой операции газета оценивает как «неубедительные». «Россия перебросила войска с Харьковского направления, но гораздо меньше солдат ушло с жизненно важного участка в Донбассе», – пишет издание. По словам одного из раненых, Москва переводит подразделения в приграничье «не так быстро, как хотелось бы Украине».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о реакции западных СМИ на действия противника в российском приграничье. Издания подчеркивают, что операция украинской армии носит рискованный характер, при этом многие не понимают истинных целей офиса Зеленского.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    12 августа 2024, 08:21 • Новости дня
    ВСУ активизировались на границе Краснояружского района Белгородской области
    ВСУ активизировались на границе Краснояружского района Белгородской области
    @ Евгений Мартынов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места.

    В своем Telegram-канале он указал, что ситуация на границе с Украиной обострилась. В связи с этим принято решение о временной эвакуации жителей Краснояружского района.

    Гладков подчеркнул, что данная мера направлена на обеспечение безопасности граждан. Транспорт для перевозки людей направлен в район, а на местах ведется согласование процесса вывоза.

    Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что жителям Колотиловки рекомендовали покинуть село из-за участившихся ударов со стороны ВСУ.

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    13 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Кнайсль раскритиковала немецкие власти за танки в Курской области

    Экс-глава МИД Германии Кнайсль раскритиковала немецкие власти за танки в Курской области

    Кнайсль раскритиковала немецкие власти за танки в Курской области
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Согласие немецких властей на использование военной техники на российской территории в Курской области указывает на полное непонимание российского общества, заявила в интервью для Flavio von Witzleben экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    По ее словам, наличие немецкой техники на российской территории вызывает у россиян справедливую ярость, передает РИА «Новости».

    «Насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», – подчеркнула Кнайсль.

    Также она отметила, что значимую роль в жизни россиян играет история и память о предках, это сильно отличает русских от немцев, остающихся не чувствительными к подобным периодам истории родной страны.

    «В каждом селе России есть памятник погибшим», – добавила политик.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

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    13 августа 2024, 11:18 • Новости дня
    Захарова призвала бить в набат из-за решения Берлина чтить память офицеров Вермахта

    Захарова призвала мир очнуться из-за из-за решения Берлина чтить память офицеров Вермахта

    Захарова призвала бить в набат из-за решения Берлина чтить память офицеров Вермахта
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Мировое сообщество обязано отреагировать на решение немецких властей включить немецких военных времен Адольфа Гитлера в список тех, кто должен служить примером воинской доблести, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Бывшие нацисты вновь стали «героями» Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат отметила, что среди этих фигур оказался бригадный генерал Хайнц Карст, награжденный Железным крестом за участие в боевых действиях на Восточном фронте, и полковник Эрих Хартманн, один из летчиков Люфтваффе, на счету которого сотни сбитых советских самолетов. Также в список вошел контр-адмирал Эрих Топп, член нацистской партии и СС.

    Захарова добавила, что подобное решение немецкого военного ведомства указывает на попытку реабилитации нацистского прошлого и вызывает серьезные опасения в связи с возможным возрождением неонацистских идей в Германии и других странах Европы.

    Таким образом дипломат прокомментировала издание Минобороны Германии уточнений для директивы, которые расширяют составленный в 2018 году «указ о традициях»: в список включили некоторых военных, связанных с СС и НСДАП.

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    13 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Транзит газа через ГИС «Суджа» вернулся к максимальным уровням
    Транзит газа через ГИС «Суджа» вернулся к максимальным уровням
    @ Григорий Василенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Газпром сообщил о возобновлении максимальных объемов транзита природного газа через газоизмерительную станцию «Суджа» на Украину, следует из заявления официального представителя компании Сергея Куприянова.

    Так, подача газа на вторник составила 42,4 млн кубометров, что соответствует уровням начала августа, передает РИА «Новости».

    По словам Куприянова, Газпром продолжает выполнять свои контрактные обязательства и поставляет газ для транзита через территорию Украины, однако заявка на подачу газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка» была отклонена.

    По данным компании, с начала года прокачка российского газа через Украину в среднем превышала 40 млн кубометров в день. Однако с 7 августа наблюдалось небольшое снижение этих объемов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, как работает ГИС «Суджа» на границе Курской области.

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    12 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Градирня ЗАЭС серьезно повреждена после атак украинских беспилотников
    Градирня ЗАЭС серьезно повреждена после атак украинских беспилотников
    @ zaes_energoatom

    Tекст: Александра Юдина

    В результате повторных атак беспилотников на Запорожскую АЭС была существенно повреждена одна из градирен станции, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

    По ее словам, градирня выгорела изнутри, точные сроки восстановления объекта будут определены после проведения тщательной оценки масштабов ущерба, передает РИА «Новости».

    Яшина отметила, что повреждение градирни вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку эти сооружения играют важную роль в охлаждении ядерного реактора. Их выход из строя может негативно сказаться на безопасности работы станции.

    Директор по коммуникациям станции добавила, что ВСУ за ночь не предпринимали попыток повторного удара по ЗАЭС и Энергодару.

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что украинские власти «принялись за ядерный террор континента».

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.

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    12 августа 2024, 10:17 • Новости дня
    Гладков: Население Краснояружского района перемещают в более безопасные места
    Гладков: Население Краснояружского района перемещают в более безопасные места
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с обострением ситуации на границе и активными действиями ВСУ жители Краснояружского района Белгородской области массово покидают свои дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», – пояснил Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, транспорт уже направлен, на местах начат вывоз людей.

    Гладков отметил, что лично выехал в Краснояружский район и стал свидетелем массового оттока населения.

    Глава региона напомнил, что в каждом муниципальном образовании развернут пункт временного размещения (ПВР). Там есть горячая еда и постельные принадлежности. Дополнительную информацию жители могут получить по телефону 122. Также силами полиции и администрации будет налажено оповещение населения о том, как добраться до ПВР. «Надеюсь, нам быстро удастся вернуться к себе домой», – добавил в видеосообщении губернатор.

    Ранее стало известно, что ВСУ активизировались в Краснояружском районе Белгородской области.

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    12 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил опасность удара ВСУ по градирне Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов указал на важную роль градирни ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС

    Эксперт объяснил опасность удара ВСУ по градирне Запорожской АЭС
    @ zaes_energoatom

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Градирни были включены в тепловой контур Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС. Сейчас эти трубы играют важную роль в сохранении теплового баланса станции, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее ВСУ при помощи дрона атаковали градирню ЗАЭС.

    «Градирня – это большая башня, в которой происходит охлаждение воды. Изначально оборудование имело отношение исключительно к соседней с ЗАЭС тепловой станции и остужало котельную воду. Однако со временем градирню пришлось включить в контур Запорожской АЭС», – рассказывает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    Эксперт напоминает: в штатном режиме вода для охлаждения реакторов ЗАЭС бралась из Каховского водохранилища. «Водоем был соединен с небольшим прудом станции, откуда осуществлялся теплообмен с Запорожской АЭС», – описывает спикер.

    «Потребность в градирнях возникла после разрушения Каховской ГЭС. Дело в том, что уровень воды в Днепре на этом участке резко понизился на несколько метров. И использование привычного узла, который перепускал воду из пруда в водохранилище и назад, стало невозможным – выпустить воду можно, а вот набрать новую уже не получится», – детализирует аналитик.

    В результате станция перешла на замкнутый цикл охлаждения, добавляет он. «Из пруда горячая вода подавалась на градирни, охлаждалась и отправлялась на ЗАЭС. То есть сама по себе градирня играет важнейшую роль в сохранении теплового баланса станции», – продолжает Анпилогов.

    По словам собеседника, теперь процесс охлаждения реакторов будет происходить в более напряженном режиме. «Вместе с тем в данном случае противнику нельзя отказать хотя и в извращенной, но логике. Киев знает, что Россия будет защищать любой атомный объект. И усиливая давление на станцию, Украина, судя по всему, надеется, что мы перебросим туда часть сил, оголив тем самым другие участки фронта. Той же логики они придерживаются и в районе Курской области», – рассуждает эксперт.

    «Также можно допустить, что по мнению оппонентов, коль они не могут пользоваться ЗАЭС, то их задача – сделать все, чтобы и Россия не могла ею воспользоваться в своих интересах», – говорит аналитик. Сами удары он назвал акцией устрашения. «Но русских сложно напугать», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно, что обстановка на Запорожской АЭС и прилегающих территориях стабильна и не представляет угрозы для населения, несмотря на ночной пожар. По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, все шесть энергоблоков продолжают находиться в холодном состоянии, что исключает возможность возникновения аварийной ситуации. Также она добавила, что угрозы повторного возгорания нет.

    Также Яшина сообщала, что градирня ЗАЭС серьезно повреждена после атак украинских беспилотников. По ее словам, объект выгорел изнутри, точные сроки восстановления определят после проведения тщательной оценки.

    В России действия ВСУ подверглись жесткой критике. «Террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность, теперь они принялись за ядерный террор континента», – возмутилась официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Напомним, после атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС. Яшина отметила, что инфраструктура электростанции «впервые получила серьезные повреждения в результате удара ВСУ», передает ТАСС.

    По предварительной информации, украинский БПЛА «был запущен из города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем» ВСУ, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов. При этом оператор дрона «прекрасно видел, куда бьет».

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    12 августа 2024, 11:36 • Новости дня
    Россия представила новую модификацию ЗРПК «Панцирь»
    Россия представила новую модификацию ЗРПК «Панцирь»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На международном военно-техническом форуме «Армия» была представлена новая модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМД-Е», предназначенная для эффективного противодействия массированным атакам беспилотников и других воздушных целей.

    Отличительной особенностью «Панциря» является отсутствие традиционных автоматических пушек, которые были заменены на более компактные и эффективные ракеты для поражения беспилотников и других маневрирующих целей, передает ТАСС.

    Как отмечают разработчики, новый комплекс способен поражать цели, летящие со скоростью до 1 тыс. метров в секунду, что делает его эффективным средством противовоздушной обороны.

    «Панцирь-СМД-Е» предназначен для защиты небольших военных и гражданских объектов от массированных атак с воздуха», – указано в официальных материалах.

    Ранее концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.

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    14 августа 2024, 11:13 • Новости дня
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области российские военные взяли в плен группу из трех украинских военнослужащих, состоящих в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщают силовые структуры ВС России.

    Как отметил представитель силовых ведомств, что все трое задержанных являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает РИА «Новости».

    В среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области.

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    12 августа 2024, 08:34 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС

    Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС

    Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Недавние атаки беспилотников на Запорожскую АЭС не привели к существенным повреждениям критических систем и не создали непосредственной угрозы ядерной безопасности, следует из заявления генерального директора МАГАТЭ Мариано Гросси.

    Согласно официальному заявлению, несмотря на повреждения некоторых объектов станции, таких как градирня, ядерная безопасность не была поставлена под угрозу, передает РИА «Новости».

    Также Гросси призвал все стороны конфликта воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации ситуации вокруг ЗАЭС, напомнив о пяти конкретных принципах защиты ядерных объектов.

    При этом глава МАГАТЭ не стал конкретизировать, кто именно несет ответственность за атаки на станцию.

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.

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    13 августа 2024, 12:56 • Новости дня
    Куряне проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел

    Волонтеры проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел Курской области

    Куряне проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел
    @ AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    «Слаженно все прошло. Выбрались в «зеленку», шли на полусогнутых еще метров 200, чтобы в спину не отработали. Поднялись, когда уже дошли до наших военных», – рассказал многодетный отец Роман Яценко, спасший жену и пятерых детей из-под обстрелов в Судже. Россияне рассказали, как помогают эвакуироваться пострадавшим в Курской области.

    Пенсионер Юрий Сухоруков из села Заолешенка, расположенного в пригороде Суджи, несколько дней помогал эвакуировать людей в Курск. Как рассказал Юрий изданию Readovka, с момента нападения ВСУ он вывез сначала своих родных, а потом еще несколько семей. Во время одной из вылазок его поймали украинские военные и хотели расстрелять, но в итоге отпустили, отобрав телефон. Вскоре пенсионер встретил российских военнослужащих и заверил, что намерен дальше помогать людям с эвакуацией.

    Кроме того, когда в село Гуево Суджанского района Курской области пытались зайти ВСУ, Юрий Сухоруков также организовал эвакуацию населения. Ему удалось вывести из-под угрозы около 70 человек, пишет Регнум. Ночью группа людей лесом вышла к реке Псел, перебрались на другой берег на лодках, а дальше их ждали автомобили. Эвакуировавшихся отвезли в Курск.

    Также известно о случае, когда настоятель Свято-Троицкого храма вывозил жителей из Суджи. Тем временем храмы Курской епархии помогают размещать людей, попавших под обстрелы ВСУ. Свои двери уже открыли Курская Коренная пустынь, Знаменский мужской монастырь и другие.

    Героически поступил и многодетный отец Роман Яценко, спасший жену и пятерых детей из-под обстрелов в Судже. По дороге курянин даже смог помочь еще одной женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно, передает РБК. «Слаженно все прошло. Выбрались в «зеленку», шли на полусогнутых еще метров 200, чтобы в спину не отработал. Поднялись, когда уже дошли до наших военных», – поделился мужчина.

    30-летний Василий Скоркин также активно помогал вывозить граждан из опасных районов. В условиях обстрелов он неоднократно возвращался, обходил квартиры, собирал людей и выводил их в безопасное место. У самого Скоркина двое маленьких детей и пожилые родители.

    Еще один пример готовности помочь курянам – это охотники, приехавшие из разных регионов России. Один из них – Анатолий из Краснодара, посчитавший, что в нынешних условиях его помощь точно не будет лишней, рассказывает АиФ. По словам самого охотника, он «прикрывал» семью в одном из районов во время эвакуации.

    Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в регионе объявили режим контртеррористической операции.

    Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании о том, что из приграничья региона выехали 121 тыс. жителей. Президент России, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

    Глава государства поручил ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.

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    14 августа 2024, 08:10 • Новости дня
    Система ПВО сбила за ночь 117 беспилотников ВСУ и четыре ракеты «Точка-У»

    Минобороны: Система ПВО сбила за ночь 117 беспилотников ВСУ и четыре ракеты над территорией России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила за ночь 117 украинских беспилотников и четыре ракеты «Точка-У» над территорией страны, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было уничтожено над территорией Курской области – 37 единиц. Еще 37 беспилотников были сбиты над Воронежской областью, 17 – над Белгородской, 11 – над Нижегородской, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской, один – над Ростовской.

    Кроме того, российские ПВО перехватили и уничтожили четыре тактические ракеты «Точка-У».

    Ранее утром силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Ростовской области. До этого система ПВО сбила два украинских беспилотника в Орловской области. Средства ПВО и РЭБ работают для подавления БПЛА в Нижегородской области.

    Также в результате атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области произошел пожар, частично обрушилась плита перекрытия и была повреждена газовая магистраль.

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    12 августа 2024, 07:37 • Новости дня
    «Ланцетом» уничтожены кустарные РСЗО ВСУ в Курской области

    Минобороны: «Ланцетом» уничтожены кустарные РСЗО ВСУ в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные с помощью боеприпаса «Ланцет» успешно нейтрализовали самодельные реактивные системы залпового огня ВСУ, которые использовались для обстрелов мирных жителей в приграничных районах Курской области, сообщает Минобороны.

    Российское военное ведомство приняло решение нанести точечный удар по обнаруженным РСЗО после тщательного анализа данных разведки, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что цель была уничтожена прямым попаданием «Ланцета».

    Ранее в Киеве сообщили об ожидании масштабного ответа России на вторжение.

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