События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.4 комментария
Перспективный комплект обмундирования военных ВКПО 3.2 решили передать на апробацию
Концерн «Калашников» передаст на апробацию всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО 3.2, сообщил президент концерна Алан Лушников.
Отвечая на вопрос о сроках поставки комплекта в зону специальной военной операции, он отметил, что ВКПО 3.2 отправится на апробацию и по ее результатам заказчик будет решать, передает ТАСС. Лушников добавил, что в концерне ни на минуту не останавливаются в развитии.
Ранее Калашников начал поставки обновленных комплектов формы из поглощающей ИК-лучи ткани.