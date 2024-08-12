Артамонов: Более 100 жителей Курской области эвакуировались в Липецкую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, более 100 жителей Курской области приехали в Липецкую область, где для них подготовили пункты временного размещения, а для детей – загородные оздоровительные лагеря, передает РИА «Новости». Артамонов добавил, что для эвакуированных предусмотрены проживание, питание, медицинское сопровождение и консультация психолога.

Он добавил, что горячая линия в Единой диспетчерской службе работает круглосуточно, можно позвонить по номеру 8-800-450-48-48 и получить ответы на все интересующие вопросы.

Также губернатор заявил, что готовится вторая отправка гуманитарного груза в ПВР Курской области. «Пункты сбора помощи есть в каждом муниципалитете. Принести гуманитарку можно также в любой филиал центра соцзащиты. Адрес в Липецке – улица Циолковского, дом 11/1. Остальные адреса можно узнать по номеру 8-800-450-48-48», – добавил он.

Ранее врио губернатора Алексей Смирнов доложил президенту РФ Владимиру Путину по видеоконференцсвязи на совещании по ситуации на российской границе, что около 180 тыс. человек подлежат эвакуации из Курской области.