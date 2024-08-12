События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.3 комментария
Более 100 жителей Курской области эвакуировались в Липецкую область
Артамонов: Более 100 жителей Курской области эвакуировались в Липецкую область
Больше 100 жителей Курской области эвакуировались в Липецкую область, им будет оказана всесторонняя помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, более 100 жителей Курской области приехали в Липецкую область, где для них подготовили пункты временного размещения, а для детей – загородные оздоровительные лагеря, передает РИА «Новости». Артамонов добавил, что для эвакуированных предусмотрены проживание, питание, медицинское сопровождение и консультация психолога.
Он добавил, что горячая линия в Единой диспетчерской службе работает круглосуточно, можно позвонить по номеру 8-800-450-48-48 и получить ответы на все интересующие вопросы.
Также губернатор заявил, что готовится вторая отправка гуманитарного груза в ПВР Курской области. «Пункты сбора помощи есть в каждом муниципалитете. Принести гуманитарку можно также в любой филиал центра соцзащиты. Адрес в Липецке – улица Циолковского, дом 11/1. Остальные адреса можно узнать по номеру 8-800-450-48-48», – добавил он.
Ранее врио губернатора Алексей Смирнов доложил президенту РФ Владимиру Путину по видеоконференцсвязи на совещании по ситуации на российской границе, что около 180 тыс. человек подлежат эвакуации из Курской области.