Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.0 комментариев
Мэр Энергодара заявил о систематических обстрелах ВСУ
Мэр Энергодара Сеновоз заявил, что обстрелы ВСУ приняли систематический характер
Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил о систематических обстрелах дронами и артиллерией города со стороны ВСУ по гражданской инфраструктуре.
По его словам, зафиксировано существенное усиление обстрелов со стороны ВСУ, удары по городу носят систематический характер, передает ТАСС.
Сеновоз добавил, что украинские военные практически ежедневно атакуют гражданскую инфраструктуру Энергодара с помощью беспилотников и артиллерии.
При этом, как отметил мэр города, городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, восстанавливая поврежденные объекты.
Сеновоз заверил, что все необходимые работы будут завершены в срок.
Ранее два удара украинских БПЛА серьезно повредили градирню Запорожской АЭС. Губернатор Евгений Балицкий при этом заверил, что опасности для Энергодара и Запорожской области нет.