Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу возмущения спокойствия и выталкивание из зоны комфорта. Рейд ВСУ в Курскую область – попытка перевернуть шахматную доску и вновь обеспечить себе праздничный победный настрой. Но Москва сохраняет «русскую холодность».4 комментария
Сопротивление: В Одессе поражен склад с боекомплектами
Склады с боекомплектами поражены по одесской окраине, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев вечером в воскресенье.
Звук прилета раздался по всей Одессе, удар пришелся по поселку Нерубайское на окраине города, сообщил Лебедев, передает РИА «Новости».
По его словам, там расположена военная часть и склады с боекомплектами.
Ранее по вертодрому в Сумской области были нанесены два удара.