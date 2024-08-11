Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
Стало известно об ударе ВС России по вертодрому в Сумской области
Подполье: Два удара нанесены по вертодрому в Сумской области
Два удара нанесены по вертодрому в городе Конотоп Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам. в ночь на 11 августа в Конотопе в стороне военного вертолетного аэродрома, где базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, используемые в основном для заброски диверсионных групп и эвакуации военных, слышали и видели два прилета, передает РИА «Новости».
Лебедев добавил, что рядом с вертодромом находится больница для иностранных наемников и офицеров ВСУ. После атаки в ту сторону поехали кареты скорой помощи, но их не пустили, поскольку из вывозили «особых пациентов».
Ранее Лебедев сообщал о поражении личного состава ВСУ в Полтаве.