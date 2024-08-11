Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу возмущения спокойствия и выталкивание из зоны комфорта. Рейд ВСУ в Курскую область – попытка перевернуть шахматную доску и вновь обеспечить себе праздничный победный настрой. Но Москва сохраняет «русскую холодность».2 комментария
В США указали на отчаянное положение Зеленского
Экс-советник Пентагона Фриман указал на отчаянные действия Зеленского
Нападение украинской стороны на Курскую область было необходимо Владимиру Зеленскому для поднятия морального духа войск, заявил бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман.
Зеленский и его клика намеревались «поднять моральный дух Украины», который оставался на низком уровне из-за больших потерь, сказал Фриман YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».
Руководитель украинского государства намеревался показать банкирам из ЕС и США, что все еще способен причинить ущерб России, но по мнению, Фримана, ему этого не удалось. Его действия он счел актом отчаяния.
ВСУ в Курской области придется нелегко, поскольку при атаке потери всегда больше, чем при обороне, украинские подразделения попали в этом регионе в ловушку, заключил эксперт.
Ранее в Курской области из приграничных районов эвакуировались более 8 тыс. человек, в пункты временного размещения направилось более 6 тыс. человек. В то же время западные СМИ считают, что ВСУ придется покинуть Курскую область.