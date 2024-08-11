Женский батальон ударных БПЛА «Птахи Мадяра» перебросили под Купянск

Ганчев: Киев перебросил под Купянск женский батальон ударных БПЛА «Птахи Мадяра»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Купянском направлении зафиксированы военнослужащие женского украинского батальона ударных дронов «Птахи Мадяра», передает ТАСС.

Ганчев рассказал также, что украинский БПЛА уничтожил трактор жителя села Першотравневое. Он уточнил, что после того как водитель выбежал из трактора, беспилотник сначала летал за ним и через некоторое время уничтожил сельхозтехнику.

Он добавил, что ударами по мирным жителям области ВСУ показывают, что «киевскому режиму нет дела до населения, проживающего на этой территории».

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, а находившиеся там генералы ВСУ командовали атакой на Курскую область.