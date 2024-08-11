Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
Женский батальон ударных БПЛА «Птахи Мадяра» перебросили под Купянск
Ганчев: Киев перебросил под Купянск женский батальон ударных БПЛА «Птахи Мадяра»
Женский батальон ударных беспилотников ВСУ «Птахи Мадяра» перебросили под Купянск Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.
По его словам, на Купянском направлении зафиксированы военнослужащие женского украинского батальона ударных дронов «Птахи Мадяра», передает ТАСС.
Ганчев рассказал также, что украинский БПЛА уничтожил трактор жителя села Першотравневое. Он уточнил, что после того как водитель выбежал из трактора, беспилотник сначала летал за ним и через некоторое время уничтожил сельхозтехнику.
Он добавил, что ударами по мирным жителям области ВСУ показывают, что «киевскому режиму нет дела до населения, проживающего на этой территории».
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, а находившиеся там генералы ВСУ командовали атакой на Курскую область.