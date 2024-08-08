Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.21 комментарий
ВСУ потеряли ключевой командный пункт на харьковском направлении
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Харьковской области
Российские войска нанесли ракетный удар по одному из ключевых командных пунктов ВСУ на харьковском направлении, в котором, по предварительным данным, могли находиться четыре высокопоставленных офицера украинского генштаба и Национальной гвардии Украины, сообщили в силовых структурах РФ.
Как указали в российских силовых структурах, удар был нанесен ночью по зданию, где располагался штаб, ответственный за оборону Харькова. Отмечается, что целью атаки стал главный командный пункт противовоздушной обороны и обороны города, расположенный в населенном пункте Малиновка Харьковской области, передает ТАСС.
По данным источника, в момент удара в штабе могли находиться представители высшего военного руководства Украины, непосредственно отвечающие за проведение операции «Суджа». По его словам, среди них были высокопоставленные офицеры Генерального штаба ВСУ и Национальной гвардии Украины.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли ракетный удар по скоплению военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.