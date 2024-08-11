Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира пожаловалась на травлю
Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф подала жалобу на травлю в прокуратуру Парижа
Получившая золотую медаль на Олимпиаде в Париже алжирская боксерша Иман Хелиф, которая не прошла гендерное тестирование в 2023 году, пожаловалась в парижскую прокуратуру из-за травли в интернете и киберпреследования, сообщил ее адвокат Набиль Буди.
По словам адвоката, Хелиф подала жалобу, возглавив «новую борьбу: за справедливость, достоинство и честь». Буди заявил, что правоохранителям предстоит выяснить, кто устроил «женоненавистническую, расисткую и сексистскую кампанию» против Хелиф, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, Хелиф не прошла гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, но была допущена к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже и завоевала золотую медаль.