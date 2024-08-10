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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    16 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    16 комментариев
    10 августа 2024, 22:56 • Новости дня

    Обе провалившие гендерный тест боксерши взяли золото на Олимпиаде

    Провалившая гендерный тест Линь Юйтин стала победительницей женского турнира по боксу на Олимпиаде в Париже

    Tекст: Антон Антонов

    Тайваньская боксерша Линь Юйтин, которая не прошла гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, одержала победу в финале женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг в Париже.

    В поединке Линь Юйтин с боксершей из Польши Юлией Шереметой судьи единогласно объявили победительницей тайваньскую боксершу, передает ТАСС.

    Напомним, алжирская боксерша Иман Хелиф, которая также не прошла гендерное тестирование на чемпионате мира 2023 года в Нью-Дели, завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

    8 августа 2024, 15:48 • Новости дня
    Южная Корея решила отобрать у спортсменов КНДР подаренные им на Олимпиаде смартфоны
    Южная Корея решила отобрать у спортсменов КНДР подаренные им на Олимпиаде смартфоны
    @ Sven Hoppe/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Республики Корея прикладывают дипломатические усилия, чтобы, как предполагается, не дать участникам Олимпиады из КНДР взять с собой на родину смартфоны южнокорейской компании Samsung, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

    Samsung предоставил «олимпийскую версию» своих смартфонов Galaxy Z Flip 6 всем спортсменам – участникам Игр в Париже, делегация КНДР их приняла. Власти Южной Кореи допустили, что передача телефонов может нарушить санкции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна, передает ТАСС.

    Как заявил официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок, страна прикладывает усилия, чтобы обеспечить соблюдение резолюций ООН. Как пишет Yonhap, из комментария следует, что Южная Корея ведет переговоры с МОК и Францией о том, чтобы запретить северокорейским спортсменам увезти подарки домой.

    «Это правда, что мы принимаем меры. Мы поддерживаем контакт с профильными органами», – сказал неназванный сотрудник министерства иностранных дел. Агентство добавило, что южнокорейские власти не хотят сделать исключение для этого случая.

    Лим Су Сок отметил, что нарушений резолюций Совета Безопасности ООН можно избежать, если смартфоны не попадут в КНДР.

    Напомним, в 2018 году организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане согласились подарить смартфоны Samsung иранским спортсменам, которые ранее были лишены сувенира из-за существующих санкций.

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    8 августа 2024, 13:59 • Новости дня
    Волонтер из России рассказала об отношении к русским на ОИ в Париже

    Волонтер из России отметила дружелюбное отношение на ОИ в Париже

    Волонтер из России рассказала об отношении к русским на ОИ в Париже
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Никаких ограничений для волонтеров из России оргкомитет не предъявлял, негативного отношения во время работы на Олимпиаде 2024 года в Париже замечено не было, заявила россиянка Алина Кравчук.

    По ее словам, на ее площадке единственной россиянкой была она, остальные волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании, которые очень отзывчиво и дружелюбно себя вели по отношению к ней, пишет РБК.

    Кравчук добавила, что у нее были равные со всеми условия, и никаких дополнительных ограничений для волонтеров из России не было.

    Ранее телеканал Eurosport во время трансляции финального матча в мужском одиночном разряде на ОИ в Париже представил российского теннисиста Евгения Кафельникова нейтральным спортсменом.

    Кроме того, российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с серебряными медалями ОИ.

    Коментарии (6)
    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 18:36 • Новости дня
    МОК выдвинул условие для сохранения бокса на Олимпиаде
    МОК выдвинул условие для сохранения бокса на Олимпиаде
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вопрос о сохранении бокса в программе Олимпиады и сохранении боксерского турнира на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе планируется решить в следующем году, заявил президент МОК Томас Бах.

    МОК хочет решить этот вопрос как можно быстрее, желательно в первой половине 2025 года, заявил Бах, передает РИА «Новости».

    Ранее в организации заявляли, что для сохранения бокса в Олимпиаде национальным федерациям нужно создать новую международную федерацию.

    До этого МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA), возглавляемую россиянином Умаром Кремлевым.

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    8 августа 2024, 09:23 • Новости дня
    Украинскую спортсменку обвинили в пропаганде на Олимпиаде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Олимпийских играх в Париже украинскую каноистку Анастасию Рыбачок попросили закрыть надпись «I am Ukrainian» («Я украинка») на ее лодке. Спортсменка рассказала, что Международная федерация каноэ посчитала надпись формой пропаганды.

    Как заявила Рыбачок, «МОК запрещает размещать на лодках какие-либо надписи, связанные с военным конфликтом, нельзя, например, написать Stop War, передает Ura.Ru. Она добавила, что надпись: «Я украинка» лишь показывает ее принадлежность стране.

    Компания, с которой сотрудничает Рыбачок, возмутилась ситуацией, заявив, что этот случай для нее оказался очень символичным и неприятным, а дизайн для лодки украинка разработала сама.

    Ранее телеканал Eurosport во время трансляции финального матча в мужском одиночном разряде на ОИ в Париже представил российского теннисиста Евгения Кафельникова нейтральным спортсменом.

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    10 августа 2024, 10:15 • Новости дня
    Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира взяла золото на Олимпиаде
    Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира взяла золото на Олимпиаде
    @ Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Алжирская боксерша Иман Хелиф, не прошедшая гендерное тестирование на чемпионате мира 2023 года в Нью-Дели, завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже.

    Хелиф взяла золото в весовой категории до 66 кг, одолев действующую чемпионку мира из Китая Ян Лю, передает «Спорт-Экспресс». Поединок закончился со счетом 5:0 в пользу Хелиф.

    Напомним, что алжирская и тайваньская боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, были допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

    Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о решении наградить спортсменок, которые были вынуждены выйти на ринг против соперниц, проваливших гендерный тест.

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    10 августа 2024, 10:47 • Новости дня
    Теннисист Зверев раскритиковал условия в Олимпийской деревне
    Теннисист Зверев раскритиковал условия в Олимпийской деревне
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий теннисист Александр Зверев выразил недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне в Париже, отметив проблемы с питанием и отсутствием кондиционеров, пишет агентство RMC Sport со ссылкой на канал Tennis Channel.

    По словам Зверева, спортсмены были вынуждены жить в Олимпийской деревне, потому что этого хотела федерация, передает ТАСС.

    «Там были некоторые проблемы с едой, с условиями для сна. В комнатах не было кондиционеров, что было немного непривычно для меня, но условия были одинаковыми для всех, не хочу жаловаться», – приводит RMC Sport слова теннисиста.

    Спортсмен также признал, что организация Игр в Токио была более успешной.

    Ранее сообщалось, что пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации. Итальянскому пловцу Томасу Чеккону пришлось спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне, а двукратный олимпийский чемпион Адам Пити рассказал о червях в еде для спортсменов в Париже.

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    10 августа 2024, 20:07 • Новости дня
    МОК признал «неидеальными» Олимпийские игры в Париже

    МОК: Олимпиада в Париже прошла успешно, но не идеально

    Tекст: Вера Басилая

    Оргкомитет Олимпиады в Париже во многом успешно справился с организацией Игр, однако не все прошло идеально: потребовались корректировки в вопросах транспорта и в зоне отдыха, заявил глава координационной комиссии по подготовке Игр Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан.

    Бекерс-Вьежан признал, что не все на Олимпиаде прошло идеально, оправдав проблемы сложной задачей, стоявшей перед оргкомитетом. Он отметил, что нужно было принять 800 тыс. зрителей, более 5 тыс. аккредитованных журналистов и 14 тыс. человек в Олимпийской деревне, но даже при полной готовности и при наличии тестовых соревнований, как только Игры начались, некоторые планы неизбежно потребовали корректировки, передает ТАСС.

    Представитель МОК подчеркнул, что пришлось решать вопросы транспорта, отдыха, также некоторые приложения «работали не так, как планировалось». По его словам, в МОК после ОИ в Париже знают, как провести Игры с меньшими затратами и с большей устойчивостью.

    Кроме того, оргкомитет Олимпийских игр в Париже пообещал заменить медали всем спортсменам, которые пожалуются на повреждение или плохое качество их изготовления.

    Там сообщили, что ознакомились с жалобой спортсмена из США Найджи Хьюстона на плохое состояние его бронзовой медали и выясняют обстоятельства и причины повреждения награды.

    Ранее американский скейтбордист Найджа Хьюстон, бронзовый призер ОИ по  скейтборду в дисциплине «спринт», пожаловался, что его медаль «выглядит так, будто прошла войну»: на ней были серые пятна, а также сколы и царапины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России».

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    9 августа 2024, 17:52 • Новости дня
    Российские спортсмены завершили выступления на ОИ в Париже

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские спортсмены завершили участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже с одной медалью, сообщили СМИ. Серебряными медалистками стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступавшие в парном разряде.

    Последним представителем России на Олимпиаде стал каноист Захар Петров. В финале одиночной гонки на 1000 метров он занял четвертое место. Ранее вместе с Алексеем Коровашковым Петров также был близок к пьедесталу в соревнованиях двоек на 500 метров, заняв четвертое место, передает Lenta.ru.

    Помимо каноистов, Россию на Олимпиаде представляли также теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Елена Веснина, велогонщики Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко, пловец Евгений Сомов и батутистка Анжела Бладцева. Все российские спортсмены выступали в нейтральном статусе из-за санкций, наложенных на Россию.

    Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде.

    Коментарии (9)
    8 августа 2024, 03:17 • Новости дня
    Провалившая гендерный тест тайваньская боксерша вышла в финал на Олимпиаде

    Провалившая гендерный тест Линь Юйтин вышла в финал соревнований по боксу на Олимпийских играх в Париже

    Tекст: Антон Антонов

    Тайваньская боксерша Линь Юйтин, которая не прошла гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, одержала победу в полуфинале женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг в Париже.

    Линь Юйтин победила представительницу Турции Эсру Йылдыз со счетом 5:0 единогласным решением судей. После поражения Йылдыз дважды скрестила указательные пальцы, намекая на наличие у нее XX-хромосом, передает РИА «Новости».

    Напомним, к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже оказались допущены алжирская и тайваньская боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели. Хелиф также вышла в финал женского олимпийского турнира в Париже в весовой категории до 66 кг.


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    10 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    Российские спортсмены покинули Париж до закрытия Олимпиады

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ни один российский спортсмен не будет участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, многие из них уже покинули французскую столицу, сообщили во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

    «Никто из российских каноистов не поедет на церемонию закрытия», – сказали в федерации, передает ТАСС.

    Последним российским спортсменом, выступившим на Играх, был гребец Захар Петров. Перед этим завершили выступления каноисты Олеся Ромасенко и Алексей Коровашков.

    В Федерации велосипедного спорта России сообщили, что российские велогонщики, участвовавшие в Олимпиаде, уже вернулись в Россию. Париж также покинули прыгунья на батуте Анжела Бладцева, семеро российских теннисистов и пловец Евгений Сомов.

    Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараба отказался ехать на закрытие «извращенной» Олимпиады.

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    9 августа 2024, 16:31 • Новости дня
    Посольство России запросило доступ к задержанному в Париже россиянину

    Посольство России во Франции запросило консульский доступ к задержанному за «дестабилизацию» ОИ россиянину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России по Франции выяснило, где содержится задержанный за якобы планы по дестабилизации Олимпийских игр россиянин.

    Сразу после появления в СМИ информации о задержании в Париже гражданина России посольство запросило разъяснения у французских властей, передает РИА «Новости».

    «По состоянию на сегодняшний день получили от МИД Франции подтверждение факта задержания россиянина и сведения о месте его содержания», – сообщили в диппредставительстве.

    В компетентные французские органы направлен запрос о предоставлении консульского доступа к задержанному россиянину, добавили в посольстве.

    В июле французская полиция задержала гражданина России, которого подозревают в якобы попытке дестабилизировать обстановку во время проведения летних Олимпийских игр в Париже.

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    9 августа 2024, 13:35 • Новости дня
    Египетского борца задержали на Олимпиаде по подозрению в сексуальном насилии

    Le Parisien: Египетского борца задержали на Олимпиаде по подозрению в сексуальном насилии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французская полиция задержала борца из олимпийской сборной Египта по подозрению в сексуальном насилии, сообщает газета Le Parisien.

    Согласно сообщению газеты, прокуратура Парижа начала расследование, при этом имя спортсмена не раскрывается, что может указывать на то, что он уже участвовал в олимпийских соревнованиях, передает ТАСС. Борца обвинили в домогательствах к женщине в одном из кафе Парижа, во время инцидента он пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

    Между тем телеканал BFMTV сообщил, что во время Олимпиады-2024 в Париже было возбуждено 181 уголовное дело, 41 человека отправили в тюрьму. При этом большая часть преступлений связана с умышленным насилием, нарушением ПДД и использованием БПЛА.

    Ранее организаторы церемонии открытия Олимпиады пожаловались на угрозы убийством.

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    9 августа 2024, 13:47 • Новости дня
    В перерыве матча сборной США на Олимпиаде показали балет Чайковского

    В перерыве матча сборной США на Олимпиаде в Париже вживую показали балет Чайковского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Балет Петра Чайковского был показан вживую в полуфинале ОИ в Париже между сборными США и Сербии, сообщили СМИ.

    Как пишет sport24, во время большого перерыва на паркет вышли пять балерин, исполнивших отрывок из «Лебединого озера».

    Ранее россиянка Алина Кравчук рассказала, что никаких ограничений для волонтеров из России оргкомитет не предъявлял, негативного отношения во время работы на Олимпиаде 2024 года в Париже замечено не было.

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    10 августа 2024, 14:15 • Новости дня
    На Олимпиаде в Париже перепутали флаги Таджикистана и Таиланда

    При награждении боксеров на Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и Таиланда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организаторы Олимпийских игр в Париже перепутали флаги Таджикистана и Таиланда, конфуз произошел во время церемонии награждения призеров турнира по боксу в весовой категории до 92 кг.

    Бронзовые медали завоевали спортсмен из Испании Эммануэль Рейес и таджикистанский боксер Давлат Болтаев, однако вместо флага Таджикистана был поднял флаг Таиланда, передает телеканал «360».

    Ранее организаторы Игр в Париже перепутали флаги России и СССР.

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    10 августа 2024, 19:24 • Новости дня
    Овечкин поддержал выступивших на Олимпиаде россиян в нейтральном статусе

    Tекст: Вера Басилая

    Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не увидел ничего плохого в нейтральном статусе российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

    Он напомнил, что в Пекине на Олимпийских играх 2022 года все российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, и не было осуждения в их адрес. Овечкин считает, что ничего плохого в том, что россияне выступили в Париже в нейтральном статусе, нет, пишет «Чемпионат».

    Ранее российские спортсмены завершили участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже с одной медалью. Допущенным россиянам было запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.

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