Блогер Татарка FM высказалась о блокировке Instagram

Блогер Татарка FM заявила, что не жалеет о блокировке Instagram

По ее словам, «были ужасные нападки», звучали даже угрозы в адрес ее и ее семьи, она начала отвечать хейтерам, после чего ее заблокировали, о чем девушка «вообще не жалеет», пишет Life.ru.

Она отметила, что в момент начала СВО многие блогеры-миллионники ставили черный квадрат, как символ «стыда за Россию», и только дрессировщик Эдгард Запашный и она «топили за Россию, ничего не боясь».

Абрамова отметила, что она не призывала подписчиков перейти на другие платформы, хотя в YouTube у нее было около 700 тыс. подписчиков.