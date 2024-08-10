Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.14 комментариев
Блогер Татарка FM высказалась о блокировке Instagram
Блогер Татарка FM заявила, что не жалеет о блокировке Instagram
После публичной поддержки бойцов СВО ей стали поступать угрозы, а страницу в Instagram* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской в России), где у нее было почти 4 млн подписчиков, заблокировали, сообщила блогер Татарка FM (Лилия Абрамова) в выпуске шоу «Дайте сказать!».
По ее словам, «были ужасные нападки», звучали даже угрозы в адрес ее и ее семьи, она начала отвечать хейтерам, после чего ее заблокировали, о чем девушка «вообще не жалеет», пишет Life.ru.
Она отметила, что в момент начала СВО многие блогеры-миллионники ставили черный квадрат, как символ «стыда за Россию», и только дрессировщик Эдгард Запашный и она «топили за Россию, ничего не боясь».
Абрамова отметила, что она не призывала подписчиков перейти на другие платформы, хотя в YouTube у нее было около 700 тыс. подписчиков.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ