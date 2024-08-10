Германия подняла в небо истребители из-за российского Ил-20М

ВВС Германии сообщило о поднятых в небо истребителях НАТО из-за российского Ил-20М

Tекст: Валерия Городецкая

Поднятые в небо истребители из Лаге (федеральная земля Мекленбург на севере ФРГ), Швеции и миссии НАТО сопроводили российский патрульный самолет морской авиации Ил-20М, заявили ВВС ФРГ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

По данным телеканала NTV, самолет находился в международном воздушном пространстве рядом с островом Рюген.

В прошлом году из-за российских ракетоносцев Ту-95МС у Аляски в небо подняли истребители NORAD.