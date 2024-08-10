Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.12 комментариев
Германия подняла в небо истребители из-за российского Ил-20М
ВВС Германии сообщило о поднятых в небо истребителях НАТО из-за российского Ил-20М
Истребители НАТО были подняты в небо по тревоге из-за российского самолета Ил-20М, который якобы двигался в зоне Балтийского моря не в соответствии с планом полетов и не контактировал с авиадиспетчерскими службами, заявили Военно-воздушные силы Германии.
Поднятые в небо истребители из Лаге (федеральная земля Мекленбург на севере ФРГ), Швеции и миссии НАТО сопроводили российский патрульный самолет морской авиации Ил-20М, заявили ВВС ФРГ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
По данным телеканала NTV, самолет находился в международном воздушном пространстве рядом с островом Рюген.
В прошлом году из-за российских ракетоносцев Ту-95МС у Аляски в небо подняли истребители NORAD.