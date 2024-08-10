Береговая охрана США заявила об обнаружении судна России рядом с Алеутскими островами

Tекст: Кристина Цыцура

Корабль удалось зафиксировать на расстоянии 30 морских миль к юго-востоку от пролива Амукта, Аляска. Уточняется, что российское судно находилось в «международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны США», передает ТАСС.

Судно Береговой охраны не выходило на связь с российским кораблем, но продолжало его сопровождать.