С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.14 комментариев
Береговая охрана США заявила об обнаружении судна России рядом с Алеутскими островами
Береговая охрана США сообщила, что 5 августа обнаружила российское судно вблизи Алеутских островов на Аляске.
Корабль удалось зафиксировать на расстоянии 30 морских миль к юго-востоку от пролива Амукта, Аляска. Уточняется, что российское судно находилось в «международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны США», передает ТАСС.
Судно Береговой охраны не выходило на связь с российским кораблем, но продолжало его сопровождать.