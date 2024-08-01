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    Что значит обмен заключенными между Россией и США
    Появилось новое видео процесса обмена заключенными в Анкаре
    Поражен аэродром, где англоязычные инструкторы тренировали ВСУ
    Композитор Паулс рассказал о грубости и хамстве Пугачевой
    Путин поблагодарил вернувшихся россиян за верность присяге
    Названы имена вернувшихся в Россию в рамках обмена заключенными
    Путин помиловал участвовавших в обмене с США заключенных
    Медведев посоветовал обменянным предателям России срочно менять имена
    NYT: Главу ХАМАС Ханию убили заложенной два месяца назад бомбой
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    8 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Релокация здорового человека

    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Новый страшноватый мир

    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    14 комментариев
    1 августа 2024, 22:27 • Новости дня

    В Москву прилетел самолет с освобожденными в ходе обмена россиянами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из Анкары в аэропорт Внуково в Москве прибыл самолет летного отряда «Россия» с освобожденными в ходе обмена заключенными российскими гражданами.

    В числе вернувшихся – российские граждане, находившиеся в заключении в разных странах НАТО, сказал источник РИА «Новости».

    Это Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, а также несовершеннолетние дети.

    Также в Россию возвращен отбывавший пожизненный срок в Германии россиянин, «известный под фамилией Красиков», заключил собеседник.

    Ранее ФСБ распространила кадры состоявшегося в четверг обмена осужденными между Россией, США и другими странами.

    1 августа 2024, 12:58 • Новости дня
    Эксперт назвал варианты ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС

    Политолог Ципис: Ответные действия Ирана в отношении Израиля могут спровоцировать масштабный региональный конфликт

    Эксперт назвал варианты ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС
    @ IMAGO/RAINER UNKEL/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ответ на убийство Исмаила Хании Иран может провести ограниченную военную операцию. Среди возможных вариантов – атака на север Израиля, а также удары по американской базе в Ираке. При этом не исключен «эскалационный сценарий», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал сообщения СМИ о приказе верховного лидера Ирана Али Хаменеи нанести удар по Израилю.

    «Если Иран ничего не предпримет после убийства в Тегеране Исмаила Хании, то Израилем это будет воспринято как проявление слабости. Подобный расклад развяжет руки ЦАХАЛ, и еврейское государство будет действовать еще более агрессивно», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    По его мнению, есть два сценария, по которым могут развиваться дальнейшие события. Первый подразумевает проведение Ираном ограниченной операции. При этом вариантов ее организации у Тегерана довольно много. «Военные республики могут нанести удар по северу Израиля, – продолжил Ципис. – Более того, обойти «Железный купол» им не составит труда, поскольку в рамках предыдущей атаки местные власти могли понять, как именно работает израильская система ПВО», – указал собеседник.

    «Целью Ирана также может стать американская военная база расположенная, например, в Ираке. Это вполне укладывается в идею мести, поскольку Тегеран считает США соучастниками преступлений Израиля», – пояснил он. В качестве еще одного варианта ограниченного ответа республики эксперт называет удары по морским целям в Персидском заливе. Речь идет о кораблях, авианосцах и танкерах, принадлежащих западным странам.

    «Второй же сценарий предполагает широкомасштабные действия Ирана. В этом случае будет нанесен прямой удар по Израилю. Причем Тегеран может привлечь к атаке «Ось сопротивления» – Йемен, Сирию, Ирак, Ливан. Но самым угрожающим для Тель-Авива фактором, конечно, станет возможное участие в этом Турции. Вместе с тем такой шаг приведет к региональной войне, в которую непременно будут втянуты Соединенные Штаты и страны западного блока», – детализировал политолог.

    К слову, на фоне эскалации на Ближнем Востоке несколько авиакомпаний США и Британии отменили рейсы в Израиль. «Ситуация напряжена до предела, все ожидают ответных мер со стороны Ирана. Но, на мой взгляд, они не последует сразу, потому что Тегерану нужно продумать свои действия. По моим прогнозам, реакция республики последует в ближайший месяц», – заключил Ципис.

    Ранее издание The New York Times сообщило, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи якобы отдал приказ о прямой атаке по территории Израиля. По мнению газеты, данное решение призвано стать ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, к которому, по мнению Тегерана, может быть причастно еврейское государство.

    На этом фоне, по соображениям безопасности, американский авиаперевозчик United Airlines заявил о временном прекращении регулярных рейсов в Тель-Авив. В официальном обращении компании сказано, что руководство до сих пор обдумывает дальнейшие действия. В случае возобновления перелетов, безопасности пассажиров и экипажа будет уделяться «особое внимание».

    Напомним, в Иране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Как отметили в КСИР, представитель движения погиб в результате атаки на свою резиденцию в Тегеране.  Во многих странах региона считают, что Израиль мог быть причастен к этой атаке, но представители ЦАХАЛ отказались комментировать CNN новость. В армии еврейского государства сказали, что «не реагируют на сообщения иностранных СМИ».

    Однако министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что убийство Хании – «правильный способ очистить мир от этой грязи». «Нет больше воображаемых соглашений о мире, нет больше милосердия к этим сыновьям смерти. Смерть Исмаила Хании делает мир немного лучше», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как отмечает The Times of Israel, Элияху оказался первым топ-чиновником Израиля, который намекнул на причастность государства к убийству Хании. Это произошло, несмотря на негласный приказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху хранить молчание по поводу ночного инцидента. Ранее Элияху, к слову, был наказан за идею ударить по Газе ядерным оружием. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия гибели лидера ХАМАС.

    При этом Иран уже предпринимал обстрелы Израиля в апреле этого года. Тогда телеканал CNN атаку крупнейшим налетом дронов в истории человечества. Однако по ее итогам ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» инфраструктуре страны. Эксперты отмечали, что произошедшее могло дать Тегерану полезную информацию о работе системы ПВО «Железный купол».

    Тогда поводом к действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.

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    1 августа 2024, 11:19 • Новости дня
    Задействованный при обмене Бута самолет Ан-148 вылетел из Калининграда

    Flightradar24: Задействованный при обмене Бута самолет Ан-148 вылетел из Калининграда

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ан-148-100Е с номером РА-61727, который использовался при обменах между Россией и США, вылетел из Калининграда на фоне сообщений об обмене осужденного за шпионаж в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

    Самолет приземлился в калининградском аэропорту в 07:35 по местному времени, вылетел из Калининграда в 9.31 по местному времени (10.31 по Москве). Этот же самолет с номером RA-61727 участвовал в процессе обмена Виктора Бута и Бриттни Грайнер, передает ТАСС.

    В калининградском аэропорту прибытие этого самолета не стали комментировать, отмечая, что могут давать информацию только о бортах, которые указаны в расписании.

    Также нет официальных сообщений о возможности обмена Гершковича и связи этого обмена с самолетом Ан-148-100Е.

    Ранее сообщалось, что самолет, который используется для обмена заключенными, приземлился в Калининграде.

    Fox News заявил, что Гершковича могут обменять уже в четверг.

    До этого сообщалось, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

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    1 августа 2024, 07:56 • Новости дня
    В США заявили о подготовке к обмену осужденного за шпионаж Гершковича

    Fox News: Осужденный в России за шпионаж Гершкович вернется в США 1 августа

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденный за шпионаж в России журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович вернется в США в рамках обмена заключенными 1 августа, сообщил Fox News.

    Ведущий телеканала Fox News сообщил, что информация была получена от газеты The Wall Street Journal.  Между тем, из публичной электронной базы данных Федерального бюро тюрем США пропали сведения о содержащихся там россиянах Александре Виннике, Владиславе Клюшине, Вадиме Конощенке и Максиме Марченко, передает ТАСС.

    Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам заключения. Генпрокуратура России указала, что американский гражданин по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода.

    В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден решил добиваться освобождения осужденного в России Гершковича.

    Ранее сообщалось, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

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    1 августа 2024, 16:32 • Новости дня
    CBS: Детали обмена заключенными между Россией и Западом тщательно скрывались

    CBS: Белый дом, Госдеп и ЦРУ принимали участие в переговорах с Россией по обмену заключенными

    CBS: Детали обмена заключенными между Россией и Западом тщательно скрывались
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители Белого дома, Госдепартамента и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США принимали участие в переговорах в рамках сделки по обмену заключенными между Россией и Западом, сообщила телекомпания CBS.

    По данным источника телеканала, детали сделки между Москвой и Западом «тщательно скрывались», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в рамках обменного процесса заключенными с участием нескольких стран освобождены осужденные в России журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и американец Пол Уилан.

    В четверг начался обмен заключенными с участием России и Запада.

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    1 августа 2024, 19:20 • Новости дня
    Байден подтвердил обмен заключенными с Россией
    Байден подтвердил обмен заключенными с Россией
    @ Evan Vucci/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден подтвердил обмен заключенными с Россией, освобождены три американца и один обладатель грин-карты.

    Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома. Речь идет о журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче, бывшем морпехе Поле Уилане, редакторе радиостанции «Радио Свобода» (признана иноагентом в России) Алсу Курмашевой и публицисте Владимире Кара-Мурзе (признан иноагентом в России).

    В общей сложности Россия освободила 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян, заявил Байден.

    Ранее Кремль пообещал прокомментировать обмен заключенными с США.

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    1 августа 2024, 16:45 • Новости дня
    Названо место проведения обмена заключенными между Россией и США

    IHA: Обмен заключенными между Россией и США проходит в Анкаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обмен заключенными между Россией и США проводится на территории Анкары, его координирует турецкое Управление национальной разведки, сообщило агентство IHA.

    «Стало известно, что обмен заключенными координирует в Анкаре Управление национальной разведки Турции», – пишет IHA, передает РИА «Новости».

    В рамках сделки в четверг будут отпущены на свободу осужденный в России журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и российские заключенные, говорится в публикации.

    Ранее в четверг телеканал CNN сообщил, что Россия, США, Германия и другие страны начали обмен заключенными. В обмене фигурируют редактор радиостанции «Радио Свобода» (признана иноагентом в России) Алсу Курмашева, осужденная за фейки о ВС РФ, и публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), приговоренный к 25 годам колонии за госизмену.

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    1 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    Лукьянов: Обмен заключенными – примета устоявшейся конфронтации, а не снижения напряженности
    Лукьянов: Обмен заключенными – примета устоявшейся конфронтации, а не снижения напряженности
    @ Sofia Sandurskaya/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал странными предположения, что обмен заключенными, состоявшийся в Турции, может стать предвестником каких-то других взаимных шагов по снижению напряженности.

    «Это не так. Обмен – примета устоявшейся и обретающей структуру конфронтации, как это и было в холодную войну. Можно сказать, гуманитарный акт, когда стороны противостояния предпринимают шаги по облегчению участи людей, важных для них по тем или иным причинам – оперативным или политическим. Это никак не связано с содержанием конфликта и не влечет за собой никаких оргвыводов за пределами конкретного случая. Наличие канала, при помощи которого можно о таком договориться, отрадно. Но о дальнейшем ничего не говорит», – написал он в Telegram-канале.

    Ранее президент США Джо Байден подтвердил обмен заключенными с Россией, освобождены три американца и один обладатель грин-карты.

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    1 августа 2024, 09:11 • Новости дня
    Задействованный при обмене Бута самолет заметили над Калининградом

    Flightradar24: Задействованный при обмене Бута самолет заметили над Калининградом

    Задействованный при обмене Бута самолет заметили над Калининградом
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне сообщений об обмене осужденного за шпионаж в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича над Калининградом замечен самолет, который задействовался при обмене Виктора Бута, свидетельствуют данные Flightradar24.

    Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет, который был задействован при обмене Бута, летел в небе над Калининградом, передает РИА «Новости».

    Ранее Fox News заявил, что Гершковича могут обменять уже в четверг.

    До этого сообщалось, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

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    1 августа 2024, 07:41 • Новости дня
    В Британии отметили рост экономики России вопреки санкциям

    Экс-посол Великобритании Брентон: Российская экономика растет быстрее, чем британская

    Tекст: Вера Басилая

    Антироссийские санкции Запада оказались неэффективными, на данный момент экономика России растет быстрее, чем британская, заявил экс-посол Великобритании в Москве Энтони Брентон.

    По его словам, санкции против России оказались не такими эффективными, как надеялся Запад. Брентон отметил, что рубль оказался достаточно стабилен, а «российская экономика на самом деле растет быстрее, чем британская», передает ТАСС.

    В то же время экс-посол заявил, что некоторым определенным аспектам российской экономики был нансен ущерб санкциями.

    «И мы слышали от россиян жалобы на то, как они реализуются, что неудивительно», – добавил Брентон.

    Он предположил, что санкции будут сняты поэтапно только в случае прекращения огня на Украине – это будет одним из условий во время переговоров.

    Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на исследование четырех институтов экономических исследований, заказанное министерством экономики Германии, сообщило, что санкции Евросоюза пока оказали незначительное влияние на экономику России, а в будущем они могут нанести ущерб объединению.

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    1 августа 2024, 16:18 • Новости дня
    CBS: Редактора «Радио Свобода» освободят в рамках обмена заключенными

    CBS: Редактора «Радио Свобода» Курмашеву освободят в рамках обмена заключенными между Россией и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В обмене заключенными между Россией и США фигурирует редактор радиостанции «Радио Свобода» (признана иноагентом в России) Алсу Курмашева, утверждает телекомпания CBS.

    Как сообщила CBS со ссылкой на представителя администрации США, Курмашеву, имеющую американское гражданство, освободят вместе с осужденными в России журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем и американцем Полом Уиланом, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Верховный суд Татарстана признал Курмашеву виновной в распространении заведомо ложных сведений о Российской армии и приговорил ее к шести с половиной годам лишения свободы.

    Ранее в четверг телеканал CNN сообщил, что Россия, США, Германия и другие страны начали обмен заключенными.

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    1 августа 2024, 10:19 • Новости дня
    В Калининграде приземлился задействованный при обмене Бута самолет

    Flightradar24: Задействованный при обменах заключенными самолет приземлился в Калининграде

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет, который был задействован при обменах заключенными между Россией и США, в том числе Виктора Бута, приземлился в Калининграде на фоне сообщений об обмене осужденного за шпионаж в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, следует из данных портала Flightradar24.

    Согласно Flightradar24, Aн-148-100E вылетел в 6.11 мск из московского аэропорта Внуково и следовал по курсу в Калининград, где он приземлился около 8.40 мск, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что самолет, который используется для обмена заключенными, был замечен в небе над Калининградом.

    Fox News заявил, что Гершковича могут обменять уже в четверг.

    До этого сообщалось, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

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    1 августа 2024, 14:37 • Новости дня
    Маск выразил сомнения по поводу того, жив ли Байден

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) выразил сомнения по поводу того, где находится президент США Джо Байден и жив ли он на фоне сокращения числа публичных мероприятий с его участием.

    Один из пользователей платформы поинтересовался, жив ли Байден, так как тот стал реже появляться на публике. В ответ на этот комментарий Маск оставил эмодзи с изображением человека, пожимающего плечами, передает РИА «Новости».

    В конце июля Маск уже присоединился к другим американским политикам и пользователям Сети, которые задавались вопросами о том, куда пропал Байден после сообщений о его заболевании COVID, изоляции и выходе из гонки за переизбрание.

    Позже ведущие американские телеканалы показали кадры с Байденом.


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    1 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Спецборт «России» вылетел в Анкару на фоне сообщений о подготовке обмена заключенными

    Flightradar24: Спецборт отряда «Россия» на фоне сообщений о подготовке обмена заключенными полетел в Турцию

    Tекст: Вера Басилая

    Из Москвы в Анкару вылетел спецборт отряда «Россия», а из ФРГ в сторону Турции отправился военный самолет США, следует из данных сервиса Flightradar24.

    Согласно данным Flightradar24, из Москвы в Анкару вылетел Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 специального летного отряда «Россия», а с военной базы в Германии в сторону Турции летит военно-транспортный самолет C-130J-30 Super Hercules, пишет РБК.

    Ранее СМИ сообщали, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

    Fox News заявил, что осужденного за шпионаж американского журналиста Эвана Гершковича могут обменять уже в четверг.

    Также сообщалось, что самолет, который используется для обмена заключенными, приземлился в Калининграде, а затем спустя некоторое время улетел.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о якобы готовящемся обмене заключенными.

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    1 августа 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин встретил освобожденных россиян во Внуково
    Путин встретил освобожденных россиян во Внуково
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московский аэропорт Внуково прибыл президент России Владимир Путин, он встречает освобожденных в ходе обмена с США и странами НАТО российских граждан.

    Президент россиян встретил у трапа самолета, передает РИА «Новости».

    В аэропорт также прибыли директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

    Освобожденных граждан встречает президентский полк, на взлетном поле выстелили красную дорожку.

    Самолет прибыл в аэропорт Внуково из Анкары вечером в четверг.

    Источник сообщал, что в числе освобожденных – Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в ФРГ, а также Владислав Клюшин, находившийся под стражей в США.

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    1 августа 2024, 12:42 • Новости дня
    Пескова спросили о планах обмена заключенными между Россией и США

    Песков отказался комментировать планы обмена заключенными России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о якобы готовящемся обмене заключенными.

    По его словам, у него нет никаких комментариев по этой теме, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

    Fox News заявил, что осужденного за шпионаж американского журналиста Эвана Гершковича могут обменять уже в четверг.

    Также сообщалось, что самолет, который используется для обмена заключенными, приземлился в Калининграде, а затем спустя некоторое время улетел.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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