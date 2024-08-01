Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.5 комментариев
Появилось новое видео процесса обмена заключенными в Анкаре
Федеральная служба безопасности (ФСБ) распространила новые кадры состоявшегося в четверг обмена осужденными между Россией, США и другими странами.
На видео, снятом в аэропорту Анкары, запечатлены садящиеся в автобус люди, включая Эвана Гершковича, Пола Уилана и Рико Кригера, передает РИА «Новости».
На следующих кадрах – посадка в самолет в Турции для вылета в Москву обменянных российских граждан.
Ранее ФСБ показала кадры отлета из России бывших заключенных для обмена.