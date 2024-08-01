Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.5 комментариев
Киев заявил о «лишь частичном» запрете на транзит нефти из России
ЕК: Киев заявил о «лишь частичном» запрете на транзит нефти из России
Украинская сторона заявила, что запрет на транзит российской нефти в Венгрию и Словакию распространяется только на нефть «Лукойла», сообщил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
«Провел хорошие переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Получил информацию, что транзит [российской] нефти в Венгрию и Словакию не затронут, если она не принадлежит «Лукойлу», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
Домбровскис также сообщил, что ЕК оказалась от проведения «срочных консультаций» по вопросу приостановки поставок нефти в Венгрию и Словакию через украинскую территорию, поскольку не увидела непосредственной угрозы для энергетической безопасности ЕС.
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