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    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву
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    Василий Авченко Василий Авченко Релокация здорового человека

    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Новый страшноватый мир

    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    17 комментариев
    1 августа 2024, 11:41 • Новости дня

    Экс-секретарь СНБО Украины вопреки заявлениям Киева не назначен послом в Молдавии

    «Телеграф»: Экс-секретарь СНБО Украины Данилов вопреки заявлениям Киева не назначен послом в Молдавии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на данные ранее обещания, до сих пор так и не подписал указ о назначении бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова послом в Молдавии, со ссылкой на МИД Украины сообщило издание «Телеграф».

    Как говорится в ответе украинского МИД на запрос издания, на данный момент указ президента Украины о назначении Данилова на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова не издан, передает ТАСС.

    Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) сообщил, что уволенного на днях с поста секретаря СНБО Алексея Данилова назначили послом Украины в Молдавии.

    31 июля 2024, 23:02 • Новости дня
    Telegraph: Украинские F-16 уже совершили первые боевые вылеты
    Telegraph: Украинские F-16 уже совершили первые боевые вылеты
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим уже успел применить переданные ему истребители F-16, самолеты совершили первые боевые вылеты, утверждает украинская пресса.

    Эти истребители якобы использовались в качестве средств противовоздушной обороны, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegraph.

    Об этом изданию сообщил неназванный представитель воздушных сил Украины, он «не отрицал» эту информацию.

    Ранее в среду США подтвердили, что Украина сможет начать использовать F-16 к концу лета.

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    31 июля 2024, 20:44 • Новости дня
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта, так как считает, что «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства.

    Об этом Зеленский заявил в интервью французской газете Le Monde, передает «Лента.ру». При этом, по его мнению, проведение референдума является «не самым лучшим» решением, так как передача территорий России станет «победой» для Москвы.

    Зеленский также заявил, что весь мир и он сам хочет, чтобы российская сторона приняла участие в новом «саммите мира» по Украине, передает РИА «Новости».

    «Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», – сказал он.

    Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.

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    1 августа 2024, 05:24 • Новости дня
    Сопротивление: Под Киевом поражены ж/д склады
    Сопротивление: Под Киевом поражены ж/д склады
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных, сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Около 3.20 в городе Белая Церковь в Киевской области зафиксирован прилет в стороне железнодорожных складов, сказал Лебедев ТАСС.

    В 3.22 мск в городе Бровары в той же области также произошел прилет, вероятнее всего, поражено место дислокации военнослужащих ВСУ.

    В ночь на 31 июля в Киеве и Киевской области также раздавались взрывы.

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    31 июля 2024, 21:18 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО
    Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский имели разногласия перед началом специальной военной операции на Украине, сообщает журнал Time со ссылкой на источники.

    Как сообщает журнал, приблизительно за неделю до начала СВО Харрис была в Мюнхене на встрече с лидерами европейских стран, где встретилась с Владимиром Зеленским. Тогда, как заявил бывший украинский министр обороны Алексей Резников, она сообщила о неизбежности «нападения» со стороны РФ, передает ТАСС.

    Как пишет журнал, Зеленский призвал США ввести превентивные санкции против России, но Харрис отклонила оба предложения, так как «наказание может последовать только после совершения преступления».

    Ранее Зеленский заявил, что выборы президента США и их возможные результаты представляют собой вызов и риски для Украины.

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    1 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву

    Правозащитник Хелали: Поставка истребителей F-16 Киеву является безрассудством

    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Поставка истребителей F-16 Киеву закрепляет вовлеченность США в конфликт на Украине, является безрассудным и провокационным шагом «на пути к ядерной конфронтации с Россией», заявил американский правозащитник, член Компартии США Кристофер Хелали.

    «Передача Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО истребителей F-16 Украине является опасным и безрассудным шагом на пути к ядерной конфронтации с Российской Федерацией», – приводит ТАСС слова Хелали.

    Он напомнил, что Россия неоднократно давала понять, что поставки истребителей F-16 на Украину являются для нее «красной чертой». Хелали подчеркнул, что в Вашингтоне и НАТО должны понимать, что разработанные и производимые в США истребители F-16 еще больше закрепляют вовлеченность в войну на Украине.

    Правозащитник назвал провокационным и безрассудным поставку, что значительно приближает к конфронтации между США, НАТО и Российской Федерацией, что обернется катастрофой.

    Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.

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    1 августа 2024, 07:22 • Новости дня
    ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек

    Минобороны: ВСУ потеряли за июль более 60 тыс. военных

    ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за июль потеряли в зоне специальной операции более 60 тыс. военнослужащих, больше всего погибших зафиксировано в период с 20 по 31 июля, следует из данных Министерства обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, с 1 по 5 июля потери ВСУ составили до 9875 военных в зоне СВО, с 6 по 12 июля – до 14 070 человек, с 13 по 19 июля – 13 075, с 20 по 31 июля – до 23 610 человек.

    Таким образом, в среднем ежедневно ВСУ теряют около 2 тыс. человек, всего за месяц – более 60 тыс. человек, передает ТАСС.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что с начала года безвозвратные потери ВСУ, вероятно, превысили 700 тыс. человек.

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    31 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 700 человек и танк Leopard в зоне Южной группировки
    ВСУ потеряли более 700 человек и танк Leopard в зоне Южной группировки
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 24-й, 32-й, 54-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Часова Яра, Верхнекаменского, Северска и Катериновки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 710 военнослужащих, немецкий танк Leopard, американский бронетранспортер М113, три 155-мм гаубицы М777 производства США, британскую 155-мм гаубицу FH-70, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Анклав-Н».

    За сутки были уничтожены три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в западном направлении, нанеся поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 53-й механизированных, 151-й мотопехотной бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны под Дзержинском, Желанным, Новгородским, Гродовкой и Воздвиженкой ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп противника.

    ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 152-мм гаубицу «Мста-Б», пять 122-мм гаубиц Д-30, американское 105-мм орудие М119, 100-мм пушку «Рапира», подытожили в оборонном ведомстве.

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    1 августа 2024, 08:57 • Новости дня
    На Украине заподозрили у Зеленского раздвоение личности

    Депутат Рады Дубинский: Зеленский делает полярные высказывания о переговорах с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский делает противоположные заявления, обсуждая вероятные переговоры с Россией, отметил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Депутат предположил, что существует «два Зеленских», один из которых говорит о невозможности прекращения огня и переговоров, а второй обещает план завершения боевых действий в ноябре и допускает возможность договориться с Москвой, передает канал «360».

    Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.

    Позже Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта, так как считает, что «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства.

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    1 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    МИД заявил о готовности работать по урегулированию на Украине с учетом реалий

    Захарова: Россия готова сотрудничать со всеми, кто стремится к урегулированию на Украине

    МИД заявил о готовности работать по урегулированию на Украине с учетом реалий
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова к взаимодействию со всеми, кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учетом известных интересов России и существующих реалий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова, комментируя недавний визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина на Украину, отметила, что Россия относится к его заявлениям со всей серьезностью, его высказывания рассматриваются, как официальная позиция Святого Престола, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Россия готова взаимодействовать во всеми, кто стремится к мирному решению украинского кризиса с учетом российских интересов и существующих реалий. Также Захарова заявила, что пока официальных запросов по поводу визита Паролина в Россию не поступало, контакты с Ватиканом поддерживаются.

    Напомним, Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролина заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

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    31 июля 2024, 20:19 • Новости дня
    Зеленский признался в связанных с Трампом рисках для Украины

    Зеленский назвал выборы в США риском для Украины

    Зеленский признался в связанных с Трампом рисках для Украины
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выборы президента США и их возможные результаты представляют собой вызов и риски для Украины, заявил глава страны Владимир Зеленский.

    «Текущая ситуация в США является вызовом. Существуют риски, которые невозможно предсказать… Если победит Дональд Трамп… мы не знаем, как будет выглядеть наш диалог», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью газете Monde и другим французским СМИ.

    Тем не менее Зеленский уверен, что в Конгрессе США сохранится большинство, поддерживающее Украину.

    Выборы в США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее решил не баллотироваться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на пост президента выдвинут экс-президент Дональд Трамп.


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    31 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    В Кремле сочли схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»

    Представитель Кремля Песков назвал схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Киева о якобы готовности к переговорам с Россией являются по сути схоластикой без детализирующих пояснений, выразил мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, подобные заявления Москва слышала на разных уровнях, однако не получила никаких детализирующих пояснений, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что данная тема изредка озвучивается, однако не имеет какой-либо конкретики.

    В то же время Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает оставаться открытой для переговоров.

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права».

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    1 августа 2024, 02:52 • Новости дня
    Медведчук: У Зеленского есть план мобилизовать мужчин старше 60 лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский намеревается мобилизовать украинцев старше 60 лет, заявил глава движения «Другая Украина» и экс-лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

    Вопрос о призыве мужчин старше 60 лет у Зеленского находится «на стадии решения», заявил Медведчук в интервью ТАСС.

    Он добавил, что этот политик «вступил в войну не только с собственным народом, но и со здравым смыслом».

    Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявлял, что ВСУ несут огромные потери, из-за чего не могут собрать новые бригады.

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    31 июля 2024, 14:43 • Новости дня
    В МИД назвали шантажом запрет Украины на транзит российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение украинских властей о прекращении поставок нефти из России по нефтепроводу «Дружба» является шантажом в отношении Венгрии и Словакии, заявил замдиректора информации и печати российского МИД Андрей Настасьин.

    Этот шаг демонстрирует полную неспособность Киева к конструктивному диалогу, заявил Настасьин на брифинге, передает ТАСС.

    «Решение режима [Владимира] Зеленского о прекращении транспортировки нефти в Венгрию и Словакию лишний раз свидетельствует о недоговороспособности Киева и его склонности к тривиальному шантажу», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву остановкой поставок дизтоплива Украине, если транзит нефти не восстановят.

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    31 июля 2024, 23:39 • Новости дня
    Подоляк: Украине выгоден «туман войны» в вопросе поставок F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти не намерены официально заявлять о поступлении истребителей F-16, им выгоден «туман войны», заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

    Украина не намерена комментировать поступление F-16, поскольку для нее – это «фактор выживания», сказал Подоляк в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

    Он добавил, что Запад также не давал официальных заявлений по этому поводу, и отметил, что киевскому режиму удобен «туман войны» в вопросе о поставках этих истребителей.

    Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО.

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    31 июля 2024, 18:28 • Новости дня
    Иран назвал США, Британию и Францию разжигателями конфликта на Украине

    Постпред Ирана при ООН: США, Британия и Франция разжигают конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон, Лондон и Париж напрямую вовлечены в украинский конфликт и вносят значительный вклад в его эскалацию, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

    «По иронии судьбы, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция дерзко выдвигают такие необоснованные претензии к Ирану, [но] при этом сами непосредственно вовлечены в украинский конфликт», – указал дипломат в письме председателю Совета Безопасности ООН, его текст приводит агентство IRNA, передает ТАСС.

    Поставками современного оружия эти страны разжигают конфликт на Украине, заявил Иравани.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты и их союзники вынуждены все глубже втягиваться в конфликт на Украине и направлять туда своих военных инструкторов, поскольку украинцы не хотят погибать на фронте за западные геополитические интересы.

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