Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.0 комментариев
Экс-секретарь СНБО Украины вопреки заявлениям Киева не назначен послом в Молдавии
«Телеграф»: Экс-секретарь СНБО Украины Данилов вопреки заявлениям Киева не назначен послом в Молдавии
Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на данные ранее обещания, до сих пор так и не подписал указ о назначении бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова послом в Молдавии, со ссылкой на МИД Украины сообщило издание «Телеграф».
Как говорится в ответе украинского МИД на запрос издания, на данный момент указ президента Украины о назначении Данилова на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова не издан, передает ТАСС.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) сообщил, что уволенного на днях с поста секретаря СНБО Алексея Данилова назначили послом Украины в Молдавии.