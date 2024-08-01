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Депутат ЕП обвинил Зеленского в распродаже украинской земли
Депутат ЕП Уоллес: Зеленский распродал украинскую землю западным корпорациям
Украинский лидер Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям, привел к гибели сотни тысяч украинцев, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в ответ на заявления о готовящихся соглашениях Киева с союзниками.
Уоллес возмутился высказываниями Зеленского, что о подготовке соглашений с союзниками о «территориальной целостности Украины» и мирных договоренностях.
«Вы способствовали распродаже украинской земли западным корпорациям, способствовали прокси-войне США и НАТО. История не будет к вам благосклонна», – цитирует РИА «Новости» Уоллеса.
По его словам, именно Зеленский виноват в «разрушении Украины» и гибели сотен тысяч украинцев из рабочего класса.
Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заподозрил у Зеленского раздвоение личности из-за противоположных заявлений о переговорах с Россией.