Депутат ЕП обвинил Зеленского в распродаже украинской земли

Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Зеленский заявил в интервью французской газете Le Monde, передает «Лента.ру». При этом, по его мнению, проведение референдума является «не самым лучшим» решением, так как передача территорий России станет «победой» для Москвы.

Зеленский также заявил, что весь мир и он сам хочет, чтобы российская сторона приняла участие в новом «саммите мира» по Украине, передает РИА «Новости».

«Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», – сказал он.

Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.