Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокое, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.0 комментариев
В Днепропетровской области Украины повреждены несколько предприятий
В Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура и несколько предприятий
Объект инфраструктуры и три предприятия получили повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.
По его словам, повреждена инфраструктура и три предприятия, передает ТАСС.
Тем временем глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров сообщил, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области. Их количество и другие подробности не приводятся.
Ранее в подконтрольных Киеву районах Запорожской области повредили объекты инфраструктуры.