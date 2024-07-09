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    Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

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    9 июля 2024, 15:08 • Новости дня

    В МИД объяснили, когда Россия и Иран подпишут договор о партнерстве

    Кабулов: Россия и Иран подпишут соглашение о партнерстве при первой возможности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Тегеран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, как только представится такая возможность, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    По словам Кабулова, президенты России и Ирана обсуждали этот вопрос и достигли договоренности, что документ будет подписан «при первой представившейся возможности», передает ТАСС.

    Предварительно о подписании договора придут к соглашению по дипломатическим каналам, добавил он.

    В июне Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве.

    8 июля 2024, 14:48 • Новости дня
    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3

    Военный аналитик Рожин: Попытки Украины угнать российские военные самолеты обходятся противнику слишком дорого

    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бомбардировщик Ту-22М3 нужен был Киеву для пиар-акции, но российские спецслужбы переиграли противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ.

    «Украинские спецслужбы предпринимают уже не первую попытку угнать российскую авиатехнику. Так, в июле 2022 года целью противника были бомбардировщик Су-24, истребитель-штурмовик Су-34 или стратегический ракетоносец Ту-22МЗ. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолеты», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    Еще одна попытка была предпринята в августе 2023 года. «Летчик-предатель Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. Мы помним, как его в Испании убили неизвестные, то есть судьба перебежчика оказалась незавидной», – добавил собеседник. Он отметил, что СБУ действует по одной и той же схеме: пытается найти «слабого человека», затем запугать его или мотивировать, подкупить гражданством третьей страны и деньгами.

    Так произошло и в этот раз: украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, пообещав ему деньги и гражданство Италии, указал Рожин. «Пилот доложил об этом куда следует, и к делу подключились российские спецслужбы. Они контролировали процесс общения и начали так называемую оперативную игру. Для противника все выглядело так, будто их операция идет успешно, но на самом деле они действовали по нашему сценарию», – детализировал аналитик. 

    Эксперт напомнил, что российские – а ранее советские – спецслужбы обладают большим опытом проведения подобных операций. Среди наиболее ярких он выделил операции «Березино» и «Трест». «Сейчас же во время общения с представителями украинской разведки удалось не только сорвать попытку угона бомбардировщика, но и вытянуть из противника информацию. В результате нам удалось переиграть оппонентов: вместо российского самолета ВСУ получили болезненный «прилет» – наши военные нанесли удары по аэродрому Озерное», – указал собеседник.  

    На этом фоне Рожин высоко оценил работу российской контрразведки. «Цена попыток угона наших самолетов обходится им слишком дорого», – акцентировал он. Тем не менее эксперт не исключает, что противник продолжит применять свою схему.

    «Наш бомбардировщик Ту-22М3 нужен был ВСУ для пиара. Операция, завершись она успехом для Украины, стала бы инструментом пропаганды, направленной в первую очередь на западную аудиторию. А вот использовать ракетоносец в военных целях они вряд ли могли бы. Скорее всего, Киев перегнал бы Ту-22М3 на Запад для дополнительного изучения», – заключил Рожин.

    Ранее ФСБ предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По версии ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное. В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком, где видно, что оппоненты угрожали ему.

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

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    6 июля 2024, 15:39 • Новости дня
    Россия и Иран объединили свои платежные системы

    Россия и Иран объединили свои платежные системы «Мир» и «Шетаб»

    Россия и Иран объединили свои платежные системы
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Тегеран завершили интеграцию своих национальных платежных систем «Мир» и «Шетаб», сообщил глава Центрального банка (ЦБ) Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

    По его словам, владельцы карт «Шетаб» смогут снимать рубли в российских банкоматах уже с 22 августа этого года, передает ТАСС. В будущем граждане России также смогут расплачиваться картами «Мир» на территории Ирана.

    Кроме того, главы ЦБ Ирана и России подписали соглашение о ликвидности национальных валют. Это соглашение позволит упростить расчеты между двумя странами.

    Российская и иранская стороны в 2022 году договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб».

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    6 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    МИД: Данные NYT об убийстве российского пленного солдатами ВСУ будут проверены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва проведет расследование после публикации американской газеты New York Times (NYT) об убийстве российского военнопленного украинскими солдатами, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Российская сторона потребует от международных организаций, имеющих своих представителей на Украине, «провести верификацию опубликованной информации», заявил Мирошник, передает РИА «Новости».

    Если убийство российского военнопленного подтвердится, это должно быть отнесено к военным преступлениям, будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева, подчеркнул дипломат.

    По словам Мирошника, есть и другие случаи издевательств украинских солдат над пленными, некоторые из них уже идентифицированы экспертами ООН.

    Ранее The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

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    8 июля 2024, 21:47 • Новости дня
    Эксперт: Обязательная регистрация SIM-боксов нанесет удар по мошенникам и террористам

    Член ОП Малькевич объяснил необходимость обязательной регистрации sim-боксов

    Эксперт: Обязательная регистрация SIM-боксов нанесет удар по мошенникам и террористам
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Обязательная регистрация SIM-боксов и борьба с «серыми» SIM-картами помогут обезопасить граждан России от мошенников, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее сенатор Артем Шейкин предложил ввести обязательную регистрацию sim-боксов – устройств, с помощью которых мошенники могут совершать миллионы звонков в сутки.

    «Введение обязательной регистрации sim-боксов может стать еще одной мерой, нацеленной на борьбу с мошенничеством, террористами и украинскими спецслужбами. Они используют подобные устройства против россиян и нашей Родины», – сказал Александр Малькевич, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций.

    Сами по себе sim-боксы позволяют оператору одновременно совершать несколько звонков и рассылать SMS-сообщения. Однако мошенники используют комплекты из «серых симок» и sim-боксов в своих целях, ставя под угрозу в том числе национальную безопасность России.

    Малькевич напомнил, что ранее Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, нацеленный на защиту граждан от преступлений с использованием мобильной связи. «Уверен, когда закон будет окончательно принят и вступит в силу, он нанесет чувствительный удар по рынку «серых» sim-карт. Более того, власти продолжат разрабатывать дополнительные меры, чтобы у злоумышленников не осталось никаких возможностей совершать свои преступные деяния», – подчеркнул Малькевич.

    Собеседник также указал, что использование «серых» sim-карт несет угрозу для персональных данных и личных накоплений граждан. «Зачастую эти «симки» зарегистрированы на подставное физическое или юридическое лицо, то есть на мошенников. Поэтому если человек начнет пользоваться таким номером для входа в социальные сети, мессенджеры или банковские приложения, информация о нем окажется в зоне риска», – заключил Малькевич.

    Ранее сенатор Артем Шейкин обратился в Минцифры России с предложением ввести обязательную регистрацию для так называемых sim-боксов, пишет ТАСС. Эти устройства позволяют оператору одновременно совершать несколько звонков и рассылать сообщения.

    Шейкин пояснил, что речь идет о небольшом аппарате, способном управлять большим количеством sim одновременно и, по сути, дает возможность организовать передвижной кол-центр. По словам парламентария, аппараты могут использоваться в противоправных целях, «в частности для спам-рассылок и создания фиктивных номеров телефона и отправки SMS-сообщений с призывом перейти по ссылке и ввести личную информацию».

    «С помощью таких устройств, как sim-боксы, мошенники могут совершать более 40 млн звонков в сутки, хранить десятки и даже сотни sim-карт с помощью специальных модулей и систем управления», – пояснил он.

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    9 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow
    Российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские эксперты извлекли и начали изучать элементы системы управления и наведения сбитой в ходе спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, сообщил инженер, специалист по работе с вооружением.

    По его словам, была демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и другие элементы конструкции, передает РИА «Новости».

    «Это позволит получить объективную информацию о траектории полета ракет, системах противодействия ПВО», – отметил инженер.

    Также ведется детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей ракеты.

    По мнению специалиста, эти работы необходимы для их обезвреживания и последующей транспортировки и уничтожения вне населенных пунктов.

    Ранее российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow.

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    9 июля 2024, 11:30 • Новости дня
    Индия решила открыть новые консульства в двух городах России

    Премьер Индии Моди сообщил об открытии новых консульств в Казани и Екатеринбурге

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об открытии двух новых консульств в Казани и Екатеринбурге.

    Ожидается, что это облегчит контакты между людьми и будет способствовать развитию деловых связей между двумя странами, передает ТАСС.

    «Это отличная новость для индийской общины в России», – отметил Моди.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию и встретился с Путиным. В ходе неформальной встречи российский лидер высоко оценил развитие Индии.

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    6 июля 2024, 15:44 • Новости дня
    ВСУ атаковали села Шебекинского округа Белгородской области

    Гладков: ВСУ атаковали села Шебекинского округа Белгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Села Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ, пострадавших нет, повреждены жилые дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что из-за атаки дронов-камикадзе на участке дороги Шебекино повреждены фары и багажник одного автомобиля.

    Гладков отметил, что в селе Вознесеновка один дом загорелся, а в другом задымилась кровля, также пострадал трактор.

    «Очаги возгорания на поле и кровле дома ликвидированы», – рассказал губернатор.

    Ранее Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 27 беспилотников.

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    7 июля 2024, 04:55 • Новости дня
    Захарова обобщила «эпитеты американских экспертов» в отношении Байдена

    Захарова посоветовала США «разобраться со своей выборной катастрофой» вместо рассуждений о выборах в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Поскольку эпитеты американских экспертов в отношении главы Белого дома Джо Байдена находятся где-то между «ментально нездоровый» и «в принципе неадекватный», США стоит разобраться со своей «выборной катастрофой», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику выборов в Иране со стороны США.

    «А сразу после мы заслушаем их мнение об электоральной ситуации в мире», – заявила Захарова в Telegram.

    Захарова отметила, что американские СМИ цитируют «заготовку» об иранских выборах – 1 июля США заявили, что президентские выборы в Иране «несвободные или несправедливые».

    Официальный представитель МИД России подчеркнула, что выборы в Иране критикуют люди, которые после дебатов кандидатов в президенты США «неделю не могут понять, как ими руководит «справедливо и свободно» выбранный Байден».

    Захарова подчеркнула, что половина страны осознавала проблему еще в 2020 году, но голоса этих американцев были подавлены «пропагандистскими СМИ». Другая половина жителей США все это время отказывалась признавать сложившуюся ситуацию, но теперь «столкнулась с реальностью захватившей Америку либеральной диктатуры».

    Напомним, внеочередные президентские выборы проводились в Иране в связи с гибелью в авиакатастрофе в середине мая Эбрахима Раиси. Победу на выборах одержал экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса Масуд Пезешкиян.

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    6 июля 2024, 20:20 • Новости дня
    В Иране назвали возможные сроки инаугурации нового президента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана может состояться в течение ближайших полутора месяцев, заявил член исполнительного комитета по организации выборов Алиреза Салими.

    Подготовка к инаугурации требует «определенных временных затрат», поскольку на мероприятие обычно приглашаются иностранные гости, сообщил Салими, передает РИА «Новости». Церемония вступления в должность также требует подготовки, добавил он.

    «По этой причине текущие прогнозы указывают на то, что церемония вступления в должность и инаугурации девятого президента Ирана состоится в первой половине (иранского) месяца мордад (соответствует периоду с 22 июля по 5 августа)», – цитирует Салими агентство Nour News.

    Напомним, Масуд Пезешкиан, экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса Ирана, одержал победу во втором туре президентских выборов с поддержкой более 16,3 млн избирателей (более 53%).

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    8 июля 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин на встрече с Моди оценил развитие Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в подмосковной резиденции дал высокую оценку развитию Индии.

    Недавно Моди был вновь избран на пост премьер-министра Индии, российский лидер поздравил его с переизбранием, передает ТАСС. «Думаю, что это не случайно, а результат вашей работы на протяжении многих лет», – отметил он.

    «У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа», – указал Путин. Результат очевиден, так как Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики, констатировал президент России.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию.

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    9 июля 2024, 07:55 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила за ночь 38 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что три дрона были уничтожены в Белгородской области, семь – над территорией Курской области, два беспилотника были сбиты в Воронежской области, 21 БПЛА уничтожен в Ростовской области, еще пять – в Астраханской области.

    Из-за падения БПЛА в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза.

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    8 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил нового президента Ирана с победой на выборах

    Путин по телефону поздравил нового президента Ирана Пезешкиана с победой на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и поздравил его с победой на выборах, сообщили в Кремле.

    В ходе беседы лидеры выразили готовность к совместной работе по развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как смена власти в Иране затронет интересы России.

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    9 июля 2024, 08:50 • Новости дня
    Аэропорты Волгограда и Астрахани временно ограничили работу из-за атак БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Аэропорты Волгограда и Астрахани временно ограничили работу из-за атак беспилотников ВСУ на регионы.

    По информации пресс-секретаря АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасии Голодовой, в Волгограде ограничения введены после атаки БПЛА на нефтебазу в Калаче-на-Дону, в результате которой загорелась емкость с бензином, передает ТАСС.

    «Рейс авиакомпании RedWings WZ2261 из Челябинска был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов. Задерживается вылет авиакомпании Аэрофлот SU1185 в Москву», – указала она.

    Также известно, что задержано прибытие рейса из столицы SU1180.

    В Астрахани приостановка полетов также связана с ограничениями на использование воздушного пространства в регионе.

    Отмечается, что в расписании аэропорта произошли изменения – прилеты и вылеты в/из аэропорта ограничены.

    Ранее система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

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    9 июля 2024, 12:52 • Новости дня
    Путин и Моди приехали на ВДНХ

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ.

    Руководителей двух стран встречают первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС.

    Глава Российского государства и председатель индийского правительства осмотрят здесь инновационный павильон «Атом».

    Ранее Путин вместе с Моди во время неформальной встречи в Ново-Огареве посетили конюшню. Также Моди поблагодарил Путина за гостеприимство в Ново-Огареве.

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    9 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Кремль анонсировал посещение Путиным и Моди выставки ВДНХ

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди сегодня вместе посетят ВДНХ, где осмотрят павильон «Атом», после чего отправятся на переговоры в Кремль, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в ходе посещения ВДНХ они осмотрят павильон атомной энергии «Атом», после чего отправятся в Кремль, передает ТАСС.

    «Затем достаточно важное протокольное мероприятие, мы вас по ходу проинформируем. И последуют российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Большие делегации с двух сторон, доклады профильных руководителей ведомств», – отметил представитель Кремля.

    Также Песков отметил, что Путин и Моди накануне около трех часов общались в неформальной обстановке.

    «Было достаточно содержательное сообщение. Общались один на один», – добавил он.

    Ранее Путин вместе с Моди во время неформальной встречи в Ново-Огареве посетили конюшню. Также Моди поблагодарил Путина за гостеприимство в Ново-Огарево.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Если спасать семью, то радикально

      Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

      12 комментариев
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Россию «деколонизировать» невозможно

      Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

      0 комментариев
    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
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      В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

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