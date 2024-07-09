Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.0 комментариев
NYT: В НАТО пропала уверенность в собственной силе из-за слабости Байдена
У членов Североатлантического альянса больше нет уверенности в том, что они смогут подать сигнал президенту России Владимиру Путину о мощной и крупной группе западных союзников, поскольку действующий президент США Джо Байден в ходе дебатов с другим кандидатом Дональдом Трампом показал себя не лучшим образом, считают американские СМИ.
На предстоящем саммите НАТО лидеры стран военного блока намерены следить за каждым шагом кандидата от демократов на пост главы Белого дома, чтобы понять, сможет ли он продержаться еще четыре года в этой должности, пишет New York Times.
При этом кандидат от республиканцев Трамп уже называл этот военный блок «устаревшим», грозился вывести США из него, а также заявлял, что позволит делать России «все, черт возьми, что она захочет» с любой страной-членом, которая недостаточно вкладывается в альянс.
По данным издания, НАТО за несколько месяцев до предстоящего саммита в Вашингтоне начало «страховаться» от возможного второго президентского срока Трампа. Альянс начал создавать новое командование для обеспечения долгосрочных поставок киевскому режиму. Однако же эти планы не сопровождаются соразмерным ростом военных бюджетов.
Свыше 20 стран альянса достигли цели по трате 2% своего ВВП на оборону, что с них требовал предыдущий глава Белого дома. Например, канцлер Германии Олаф Шольц в 2022 году объявлял об обновлении немецких вооруженных сил, но бюджеты на этот проект пока не выделены.
Еще одной проблемой остается вопрос вступления Украины в НАТО. В 2023 году украинский президент Владимир Зеленский выражал недовольство отсутствием графика по вступлению в альянс, но тогда его удалось успокоить. Теперь же союзники не могут определиться, как Украина может обойти те препятствия, которые пришлось проходить другим странам.
Также издание обратило внимание на разную реакцию Белого дома и генсека НАТО Йенса Столтенберга на визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. В Вашингтоне раскритиковали венгерского политика, а секретарь альянса лишь заметил, что страны НАТО «взаимодействуют с Москвой разными путями и на разных уровнях».
Также на влияние дебатов Байдена и Трампа ранее обращало Bloomberg, это событие, по мнению агентства, вызовет «внутренние беспорядки» по всему НАТО.