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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Россию «деколонизировать» невозможно

    Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция не конкурент России в Африке

    В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.

    0 комментариев
    9 июля 2024, 10:58 • Новости дня

    WSJ: Саммит НАТО ставит под сомнение физическое состояние Байдена

    Wall Street Journal: Саммит НАТО ставит под сомнение физическое состояние Байдена

    WSJ: Саммит НАТО ставит под сомнение физическое состояние Байдена
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американскому президенту Джо Байдену предстоит серьезное испытание на трехдневном саммите НАТО, который открывается во вторник, пишет The Wall Street Journal.

    Представители Белого дома рассчитывали, что саммит НАТО продемонстрирует лидерство американского президента после неудачного выступления на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, передает Wall Street Journal.

    Однако это стало «решающей проверкой его пригодности ко второму президентскому сроку».

    Газета подчеркивает, что очередная неудача только усилит призывы к 81-летнему Байдену выйти из президентской гонки.

    Ранее Wall Street Journal писала, что последнее время Белый дом контролировал передвижение и контакты Байдена.

    8 июля 2024, 11:58 • Новости дня
    Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана

    Политолог Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана

    Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Орбан прекрасно отдает себе отчет в том, что часть нынешнего руководства ЕС будет его проклинать за попытки урегулировать конфликт на Украине. Но пока Евросоюз хочет поражения России любой ценой, Венгрия пытается показать, что это безумие, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Виктор Орбан воспользовался временным председательством Венгрии в Евросоюзе, чтобы – как в свое время президент Франции Саркози, который председательствовал в ЕС в 2008 году – направить объединение на дипломатическое решение военного конфликта», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, премьер-министр Венгрии хочет показать, что «не только правые силы ЕС, а все разумные хотят не войны с Россией, а мирного урегулирования». «Орбан прекрасно отдает себе отчет в том, что «либерально-зеленые» элиты в нынешнем руководстве Евросоюза не только его не поддержат, но и будут проклинать», – добавляет спикер.

    Он отмечает: пока руководство ЕС хочет «поражения России любой ценой, Орбан пытается показать, что такой подход – безумие». «Германия уже пыталась остановить дипломатию Венгрии. Глава МИД Бербок хотела отправиться в Будапешт, чтобы в резкой форме посадить Орбана на место. Но венгерский МИД попросил ее не прилетать. Для Германии как неформального лидера ЕС, это пощечина», – подчеркнул аналитик.

    Рар также считает, что Орбан «пытается подготовить почву для мирной дипломатии, которую затеял Дональд Трамп, если того изберут президентом через четыре месяца». «Опять немцы и либеральные элиты от этого в шоке», – акцентировал политолог.

    В контексте визита венгерского премьера в Пекин эксперт выразил уверенность в том, что «Орбан прекрасно понимает – Китай приветствует все мирные инициативы, особенно те, что придают КНР главенствующую роль в миротворчестве». «Тем временем немцы обвиняют венгра в том, что он за спиной Германии и Франции договаривается с «врагами» либеральной Европы – Путиным, Си Цзиньпином и Трампом», – заключил Рар.

    В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Китай. Его пресс-секретарь назвал последние поездки премьера «миссией мира», она продолжается. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Орбан высоко оценил китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Он напомнил, что конфликт продолжается уже больше двух лет, и указал, что Венгрия «живет в тени войны». «Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил Орбан.

    Премьер уверен – урегулирование противостояния на Украина зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как Китай, США и Евросоюз. К слову, он уже анонсировал следующий пункт своего турне – им стал Вашингтон.

    Между тем Си Цзиньпин заявил, что международному сообществу необходимо создать условия по возобновлению прямого диалога Москвы и Киева. Также важно не допустить «расплескивания» театра военных действий, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо из сторон, добавил он.

    Примечательно, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, страны альянса намерены вновь раскритиковать Китай за его якобы помощь России в проведении спецоперации, пишет The Wall Street Journal. В числе главных тем анонсированы непосредственно Украина, Россия и расходы европейских стран на оборону.

    Коментарии (15)
    6 июля 2024, 22:25 • Новости дня
    Байден назвал себя чернокожей женщиной в интервью с согласованными вопросами

    Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной в интервью с заранее подготовленными вопросами

    Байден назвал себя чернокожей женщиной в интервью с согласованными вопросами
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Радиоведущая WURD Андреа Лоуфул-Сандерс сообщила, что вопросы для интервью, во время которого президент США Джо Байден в Филадельфии допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной, были заранее согласованы с Белым домом.

    Лоуфул-Сандерс рассказала, что ей «были отправлены вопросы на одобрение». «Я получила несколько вопросов – восемь, и четыре выбранных были мною одобрены», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Лоуфул-Сандерс подтвердила, что список вопросов получила от представителей администрации Байдена.

    Wall Street Journal пишет, что радиоведущий в Висконсине Эрл Ингрэм также получил для интервью с Байденом список вопросов. В штабе Байдена заверили, что «не ставят условия по использованию данных вопросов», передает ТАСС.

    Напомним, Байден дал интервью радиостанции WURD. Хотя вопросы и были согласованы заранее, он в очередной раз допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной: «Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом».


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    8 июля 2024, 10:50 • Новости дня
    НАТО собралось создать 35-50 бригад для «отражения нападения России»
    НАТО собралось создать 35-50 бригад для «отражения нападения России»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс считает, что ему необходимо от 35 до 50 дополнительных бригад для отражения возможного «российского нападения», сообщил анонимный военный источник.

    В каждой такой бригаде должно состоять от 3 до 7 тыс. военнослужащих, их формирование может столкнуться с трудностями, сказал собеседник Reuters, передает ТАСС.

    Он добавил, что это «секретные» планы НАТО, и не раскрыл детали.

    По мнению агентства, пока непонятно, откуда военный блок возьмет необходимое число людей для формирования такого числа формирований. Это может быть сделано за счет перевода войск из других регионов и за счет дополнительного набора.

    Ранее депутат немецкого парламента Севим Дагделен заявляла, что НАТО из-за недальновидной политики увеличивает возможность прямого участия военного блока в конфликте на Украине.

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    8 июля 2024, 01:55 • Новости дня
    WSJ назвала Харрис единственной заменой Байдену для демократов

    The Wall Street Journal предположила, что Камала Харрис сможет заменить Байдена на выборах президента США

    WSJ назвала Харрис единственной заменой Байдену для демократов
    @ Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Демократы рассматривают Камалу Харрис как единственную замену Джо Байдену на посту президента США, сообщила The Wall Street Journal.

    По мнению издания, в Демократической партии уже сформировалось мнение, что единственным кандидатом от партии на выборах будет Камала Харрис. Однако есть опасения, что она также будет отставать от Трампа в опросах общественного мнения. Ей придется объяснять причины инфляции и других проблем, которые достались от Байдена, передает ТАСС.

    Тем не менее, демократы, которые поддерживают политику идентичности, побоятся отказать в выдвижении кандидатуры женщины, говорится в материале.

    По мнению авторов статьи, партийным лидерам стоит официально объявить о замене Байдена на Харрис на общенациональном съезде, чтобы привлечь внимание мировой общественности.

    Напомним, в субботу Байден назвал условие отказа от участия в выборах в США.


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    8 июля 2024, 18:28 • Новости дня
    Байден назвал себя лучшим кандидатом от демпартии
    Байден назвал себя лучшим кандидатом от демпартии
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов.

    Он подчеркнул, что не собирается никуда уходить из президентской гонки, передает РИА «Новости».

    Байден добавил, что его не волнует мнение богатых спонсоров, отказывающихся его поддерживать.

    Напомним, союзники США по НАТО опасаются, что действующий президент страны Джо Байден может быть слишком слабым, чтобы победить Дональда Трампа на выборах и «возглавлять мировую сверхдержаву».

    Коментарии (31)
    8 июля 2024, 13:00 • Новости дня
    Лукьянов: Орбан пользуется неспособностью ЕС жестко карать отступников
    Лукьянов: Орбан пользуется неспособностью ЕС жестко карать отступников
    @ Li Xueren/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Орбан оказался в ситуации, когда внимание буквально всего мира обращено на него. Теперь, вероятно, он попытается встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай, ставший третьим пунктом в череде визитов в рамках «мирной миссии».

    «Премьер-министр Венгрии довольно элегантно продумал свой «миротворческий вояж». Он изначально посетил непосредственных участников конфликта, а затем отправился в Пекин, который предпринимает попытки по созданию условий для проведения мирных переговоров», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его мнению, выбор Китая в качестве третьего пункта неслучаен. «В последние месяцы Пекину отводят роль миротворца: многие политики убеждены, что китайское руководство способно повлиять на Россию», – пояснил собеседник. При этом визит Орбана в КНР заставит европейских бюрократов вновь заявить, что венгерский премьер действует не по мандату Евросоюза, а по собственной инициативе, считает Лукьянов. Он напомнил, что в том же ключе в ЕС выступали из-за поездки Орбана в Москву.

    Собеседник признался, что его удивила «относительно вялая» реакция Евросоюза на встречу венгра с Владимиром Путиным. «На этом фоне возникает вопрос спекулятивного характера: а нет ли среди более крупных и более влиятельных стран Европы тех, кто на самом деле не возражает против шагов премьер-министра Венгрии?», – рассуждает аналитик.  

    При этом он убежден: Орбан действует прежде всего в собственных интересах. «Он оказался в ситуации, когда абсолютно весь мир смотрит на него. Его кураж и подход окупится с точки зрения публичной политики. На Нобелевскую премию мира Орбан, конечно, рассчитывать не может, потому что действует не совсем в русле западной политики, но и без этого для маленькой страны оказаться в центре всеобщего внимания – большое достижение», – считает Лукьянов.

    Кроме того, действия Орбана отвечают интересам Будапешта. «Политик очень обеспокоен тем, что продолжение боевых действий может привести к их расползанию, и это затронет Венгрию», – добавил собеседник. Во избежание такого сценария следующим пунктом «мирной миссии» венгерский премьер выбрал Вашингтон.

    «Изначально предполагалось, что он отправится туда исключительно в качестве участника саммита НАТО. Но теперь повестка визита явно будет расширена – Орбан летит в Вашингтон еще и как человек, который активнейшим образом старается наладить мирный процесс», – подчеркнул политолог. Он не исключает, что в США тот встретится и с Дональдом Трампом, политиком, чья команда также предлагает инициативы по прекращению огня на Украине.

    Вместе с тем на саммите НАТО, как ожидается, вновь прозвучит критика в адрес Китая. «Это стало уже рутинным. В альянсе выработаны стандартные клише, которые они используют в своих документах», – отметил Лукьянов. На этом фоне явно выделяется Орбан, который не только посетил Пекин, но и высоко оценил предложения Китая по украинскому конфликту.

    «Венгерский премьер давно выступает в роли «мальчиша-плохиша» в НАТО. Но наиболее интересный момент с его вояжем, на мой взгляд, заключается в том, что Орбан не боится каких-то жестких ответных мер. Видимо, он исходит из того, что ни Евросоюз, ни НАТО сейчас не в том состоянии, чтобы жестко карать отступников в своих рядах», – заключил аналитик.

    В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай. Его пресс-секретарь назвал последние поездки премьера «миссией мира», она продолжается. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем Орбан высоко оценил китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Он напомнил, что конфликт продолжается уже больше двух лет и указал, что Венгрия «живет в тени войны». «Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил Орбан.

    Премьер уверен – урегулирования противостояния на Украина зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как Китай, США и Евросоюз. К слову, он уже анонсировал следующий пункт своего турне – им стал Вашингтон.

    Между тем Си Цзиньпин заявил, что международному сообществу необходимо создать условия по возобновлению прямого диалога Москвы и Киева. Также важно не допустить «расплескивания» театра военных действий, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо из сторон, добавил он.

    Примечательно, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, страны альянса намерены вновь раскритиковать Китай за его якобы помощь России в проведении спецоперации, пишет The Wall Street Journal. В числе главных тем анонсированы непосредственно Украина, Россия и расходы европейских стран на оборону.

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    9 июля 2024, 02:25 • Новости дня
    Байден сообщил о намерении укрепить систему ПВО Украины
    Байден сообщил о намерении укрепить систему ПВО Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    США вместе с союзниками сделают все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины, сообщил президент США Джо Байден.

    «На этой неделе я буду встречать президента Зеленского и лидеров стран НАТО в Вашингтоне. Мы объявим о новых мерах по укреплению системы противовоздушной обороны Украины. Это нужно, чтобы защитить города и гражданских от ударов России», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Минобороны России ранее заявило, что сообщения о намеренных ударах России по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Разрушения произошли из-за падения украинской ракеты ПВО. Киев уже не первый раз пытается спровоцировать конфликт.

    Напомним, накануне Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.


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    7 июля 2024, 02:24 • Новости дня
    Слабость Байдена встревожила НАТО

    Politico сообщила об обеспокоенности НАТО слабостью Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Союзники США по НАТО опасаются, что действующий президент страны Джо Байден может быть слишком слабым, чтобы победить Дональда Трампа на выборах и «возглавлять мировую сверхдержаву», сообщила Politico.

    Как заявила Politico после бесед с 20 чиновниками, связанными с НАТО, дипломаты и мировые лидеры в частном порядке говорят о своей обеспокоенности в связи с состоянием Байдена. Они хотели бы его победы на выборах в США, но опасаются, что Байден окажется слишком слаб и Трамп вернется в Белый дом. По мнению чиновников, победа Трампа создаст угрозу для НАТО и усилий по поддержке Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, покидающий пост генсекретаря альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что интерес Соединенных Штатов к НАТО не снизится в случае победы Трампа на выборах президента США в ноябре.

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    9 июля 2024, 04:58 • Новости дня
    Трамп: Президент Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за эго
    Трамп: Президент Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за эго
    @ Ross D. Franklin/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за своего эго. Такое мнение высказал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

    «У него есть чувство собственного достоинства, он не хочет уходить», – отметил Трамп в интервью Fox News. По его словам, первая леди Джилл Байден тоже хочет, чтобы ее муж оставался в президентской гонке, поскольку сейчас ей «хорошо живется», передает ТАСС.

    Трамп предположил, что если Байден снимет свою кандидатуру, его заменит вице-президент Камала Харрис. Экс-президент подчеркнул, что считает работу Харрис, особенно в сфере защиты границы, «неэффективной».

    Напомним, накануне Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов.


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    7 июля 2024, 04:55 • Новости дня
    Захарова обобщила «эпитеты американских экспертов» в отношении Байдена

    Захарова посоветовала США «разобраться со своей выборной катастрофой» вместо рассуждений о выборах в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Поскольку эпитеты американских экспертов в отношении главы Белого дома Джо Байдена находятся где-то между «ментально нездоровый» и «в принципе неадекватный», США стоит разобраться со своей «выборной катастрофой», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику выборов в Иране со стороны США.

    «А сразу после мы заслушаем их мнение об электоральной ситуации в мире», – заявила Захарова в Telegram.

    Захарова отметила, что американские СМИ цитируют «заготовку» об иранских выборах – 1 июля США заявили, что президентские выборы в Иране «несвободные или несправедливые».

    Официальный представитель МИД России подчеркнула, что выборы в Иране критикуют люди, которые после дебатов кандидатов в президенты США «неделю не могут понять, как ими руководит «справедливо и свободно» выбранный Байден».

    Захарова подчеркнула, что половина страны осознавала проблему еще в 2020 году, но голоса этих американцев были подавлены «пропагандистскими СМИ». Другая половина жителей США все это время отказывалась признавать сложившуюся ситуацию, но теперь «столкнулась с реальностью захватившей Америку либеральной диктатуры».

    Напомним, внеочередные президентские выборы проводились в Иране в связи с гибелью в авиакатастрофе в середине мая Эбрахима Раиси. Победу на выборах одержал экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса Масуд Пезешкиян.

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    8 июля 2024, 00:37 • Новости дня
    У Конгресса США появились серьезные вопросы к лечащему врачу Байдена

    Конгрессмен Джеймс Комер решил расспросить лечащего врача Байдена о практике медосмотров

    Tекст: Максим Попов

    Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер, предложил врачу Джо Байдена дать показания в конгрессе о практике медицинских осмотров президента и возможном участии родственников американского лидера в бизнес-операциях.

    По словам Комера, в его распоряжении есть доказательства того, что доктор Кевин О'Коннор был вовлечен во взаимодействие президентского брата Джеймса Байдена с компанией Americore Health, которая находится на грани банкротства. От этой компании Джеймс Байден якобы получил займы на сумму 200 тыс. и 400 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Известно, что Комер уже запросил у врача документы и переписку, связанные с финансовыми операциями, в которых участвовали Байдены. Он предположил, что личные интересы могли повлиять на медицинские заключения О'Коннора, который никогда не высказывал серьезных претензий к здоровью 81-летнего президента и не рекомендовал ему проходить когнитивные тесты.

    Напомним, союзники США по НАТО опасаются, что действующий президент страны Джо Байден может быть слишком слабым, чтобы победить Дональда Трампа на выборах и «возглавлять мировую сверхдержаву».

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    8 июля 2024, 12:25 • Новости дня
    В офисе Зеленского предсказали плачевные для себя результаты саммита НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим не ожидает «положительного» результата от саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

    Киевское руководство не могло представить себе последствия «политического шторма» после дебатов кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа, сказал Лещенко в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

    «Соответственно, в самой Демократической партии уже нет уверенности в своем кандидате [действующем президенте США Байдене]. То есть в этих условиях очень сложно рассчитывать на какие-то, я бы сказал, приятные нашему уху формулировки», – отметил он.

    Советник главы офиса добавил, что если на саммите НАТО прозвучат высказывания, содержащие план вступления Украины в альянс, то это станет достижением для киевского режима.

    Ранее американская пресса сообщала, что члены НАТО планируют выступить с критикой в адрес Китая на саммите в Вашингтоне. Также источник заявлял, что страны этого военного блока якобы намерены предоставить киевскому режиму военной помощи на 40 млрд евро в 2025 году.

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    7 июля 2024, 22:05 • Новости дня
    Столтенберг сообщил, что не давал обещаний о вступлении Украины в НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс не обсуждался в контексте десятилетнего срока.

    По словам Столтенберга, никто не говорил, что Украину примут в состав НАТО через десять. Самое главное на данный момент – это обеспечить ее победу в вооруженном конфликте, сказал он, передает РИА «Новости».

    Глава альянса подчеркнул, что победа Украины в конфликте с Россией является предварительным условием для любого будущего членства страны в НАТО.

    Также Столтенберг отметил, что для достижения переговорного урегулирования конфликта и установления «прочного и справедливого мира» необходимо продолжать оказывать Украине широкую военную поддержку.

    Напомним, в пятницу Столтенберг отметил, что Североатлантическому альянсу в конфликте на Украине не нужны новые Минские соглашения («Минск-3»), а необходимы гарантии безопасности для Киева.


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    7 июля 2024, 06:22 • Новости дня
    В штабе Байдена обещали прекратить заранее выдавать вопросы для интервью с ним

    Tекст: Антон Антонов

    Предвыборный штаб президента США Джо Байдена решил, что прекратит заранее предлагать журналистам вопросы для интервью с главой американского государства, сообщает CNN.

    Источник CNN утверждает, что журналистам всегда было позволено «задавать любые вопросы, которые им нравятся». Однако штаб, по его словам, принял решение «воздерживаться» в будущем от «предложения рекомендуемых вопросов», передает РИА «Новости».

    Напомним, радиоведущие в Филадельфии и Висконсине сообщили, что получили от представителей администрации Байдена список вопросов перед интервью с ним. Однако это не уберегло Байдена от очередной оговорки. В одном из указанных интервью он назвал себя чернокожей женщиной.


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    6 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Маск заявил, что в США уже давно нет настоящего президента

    Tекст: Александра Юдина

    В США уже какое-то время нет настоящего президента, заявил американский предприниматель Илон Маск после вышедшей в газете The New York Times статьи с заголовком «Нужен ли США президент?».

    По его словам, «очевидно, что в США президента давно нет», передает РИА «Новости».

    Ранее резидент США заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что может отказаться от участия в выборах, если «Господь Всемогущий сойдет с небес» и велит ему прекратить предвыборную гонку.

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    Российскую платежную систему предлагается объединить с платежными системами стран БРИКС. За пример можно взять опыт объединения российской системы «Мир» с иранской Shetab, считает Тегеран. Подобные проекты уже обсуждаются с Турцией и Индией, важнейшими торговыми партнерами России. А если еще и Китай пойдет на объединение с российской платежной системой, то это будет сильный удар для США. Подробности

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    Россия поможет Индии найти место среди великих держав

    В Москве ждут премьер-министра Индии Нарендру Моди. Этот визит важен для обеих сторон не только с точки зрения укрепления двусторонних отношений, но и в контексте решения вопросов международной безопасности. Как отмечают в экспертной среде, Москва дает возможность Нью-Дели балансировать внешнюю политику и не скатываться под диктат Вашингтона, который ищет любые возможные рычаги давления на Китай. Подробности

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    Зеленский прикрывает объекты ВСУ детскими больницами

    «Россия специально ударила по детской больнице в Киеве» – так украинские и западные СМИ описывают инцидент с комплексом зданий «Охмадет». Однако, как считают аналитики, в реальности детская больница получила повреждения в результате действий украинской ПВО. Какие признаки указывают на вину ВСУ в этом инциденте? Подробности

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    Без российского леса Финляндию накрыл «древесный кризис»

    Финляндия внезапно оказалась в «древесном кризисе»: собственных лесов в этой стране и даже импорта не хватает на всех желающих. Лесоперерабатывающие предприятия закрываются. Более того, финны вынуждены пускать строевой лес не на обработку, а на отопление. Такими оказались результаты геополитической ссоры с Россией. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    • Встреча Путина с Орбаном и истерика в ЕС

      Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию с его предложениями по конфликту на Украине вызвал истерику в Евросоюзе. Ранее Орбан посетил Киев и встречался с Владимиром Зеленским. Чего он пытается добиться?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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