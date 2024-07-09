  • Новость часаВ результате атаки ВСУ на Белгород погиб человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Без российского леса Финляндию накрыл «древесный кризис»
    Конструкторам разрешили использовать в военных разработках зарубежные изобретения
    Россиянам решили дать возможность вступать в брак без предъявления документов
    В Москве переименовали театр Виктюка
    Путин прокатил Моди на гольф-каре (ВИДЕО)
    Путин восхитился уровнем рождаемости в Индии
    ВСУ атаковали дронами-камикадзе остановку общественного транспорта в Горловке
    Подписано соглашение о строительстве ВСМ Москва – Петербург
    Байден назвал себя лучшим кандидатом от демпартии
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция не конкурент России в Африке

    В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.

    41 комментарий
    9 июля 2024, 01:39 • Новости дня

    Гладков призвал жителей Белгородской области отправлять детей в летние лагеря

    Tекст: Максим Попов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона с призывом отправлять детей в летние лагеря из-за сложной обстановки в регионе.

    «Чем больше детей мы отправим в летние лагеря, тем безопаснее будем себя чувствовать. Мы не знаем, что будет завтра. Пока ситуация не улучшилась», – приводит РИА «Новости» слова Гладкова.

    Напомним, в ночь на вторник ВСУ нанесли удар по Белгороду, в результате которого погиб мирный житель. Повреждения получили жилые и офисные здания.


    7 июля 2024, 08:39 • Новости дня
    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой

    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot и РЛС «Жираф» под Одессой

    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция (РЛС) «Жираф» в Одесской области, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, расчетом комплекса «Искандер» уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция «Жираф» в районе населенного пункта Южное в Одесской области, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотников, а также дивизион американского ЗРК Patriot на боевой позиции.

    Коментарии (27)
    7 июля 2024, 07:23 • Новости дня
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что на левый берег Днепра в Херсонской области украинские военные «организованно переправились» с помощью «плавсредств, склеенных из пустых пластиковых бутылок». На левом берегу их встретили российские военные, с которыми украинские военнослужащие заранее связались «через специальный канал» в Telegram – @FREE_SOLDIER2022, чтобы обсудить «детали своего спасения».

    В июне украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии.

    Коментарии (31)
    6 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    NYT: Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного
    NYT: Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи, сообщает The New York Times.

    Солдат обращался за помощью на смеси ломаного английского и русского, когда наступили сумерки. Один из солдат ВСУ выстрелил в торс русского солдата, который упал, но все еще дышал. После этого другой солдат выстрелил в голову, передает американская газета

    Об этом рассказал медик международного добровольческого отряда на Украине по имени Каспар Гроссе, который был свидетелем этого происшествия.

    Гроссе отметил, что подобные случаи неоправданных убийств не редкость в зоне боевых действий. Он также рассказал о случае, когда солдат из подразделения Chosen бросил гранату в российского солдата, поднимавшего руки.

    Ранее сообщалось о других военных преступлениях ВСУ. Так, вооруженные силы Украины десятки раз обстреливали населенные пункты ДНР, в результате чего гибли мирные жители. В конце июня ВСУ обстреляли Севастополь, где пострадали 124 человека и четыре человека погибли, включая двоих детей.

    Также сообщалось, что бойцы ВСУ пытались убить женщину-бойца, ее успели спасти военнослужащие ВС России. Причиной, по которой с девушкой пытались расправиться сослуживцы, по ее словам, стала ее жалоба командованию на то, что бригада не вывозила раненых.


    Коментарии (29)
    6 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился подробностями трехчасовой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

    В ходе интервью немецкому изданию Die Weltwoche Орбан рассказал, что его основной задачей во время визита в Москву было установить прямую связь с лидером одной из конфликтующих сторон.

    «Эта встреча готовилась секретно. После визита в Киев я отправил секретное сообщение главе МИД Венгрии, чтобы он организовал встречу с российским лидером. Об организации поездки европейским политикам стало известно на этапе отправки запроса на полет над Польшей. <…> Я принял решение об организации встречи в Москве, зная, что это вызовет негативную реакцию со стороны, потому что я единственный западный лидер, который может поговорить и с Киевом, и с Москвой. Все остальные политики создали ситуацию, когда они не могут прямо общаться со всеми конфликтующими сторонами», – ответил Виктор Орбан на просьбу рассказать о подготовке к поездке в Москву.

    Орбан задал Владимиру Путину три вопроса по поводу конфликта на Украине и его возможного разрешения.

    Первый касался уже существующих мирных планов, Орбан спросил у российского лидера его мнение об этих документах. Российский президент в ответ подчеркнул, что любые мирные переговоры не могут проходить без участия всех сторон конфликта. Орбан назвал подобный взгляд на вопрос «вполне логичным». Также Путин подтвердил, что Москва рассматривает все предложенные мирные планы, в частности, китайско-бразильский.

    Второй вопрос был о том, каковы шансы договориться о прекращении огня между сторонами до проведения реальных переговоров о мире. По словам Орбана, Владимир Путин ответил, что не настроен оптимистично по этому поводу.

    Третий вопрос касался видения или плана того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы по завершении украинского конфликта. По словам венгерского политика, Путин ответил, что у России есть детальное представление по поводу того, как должна выглядеть система безопасности в регионе.

    Подводя итоги своей поездки в Москву, Орбан сказал, что первый шаг для установления мира – вновь открыть дипломатические отношения и каналы коммуникации, что и случилось в Москве. Кроме того, Орбан заявил, что готовит некий новый сюрприз «в понедельник утром».

    «Я знаю, что на Западе не все понимают подобное поведение действующего президента европейской страны. Но мир не может быть создан бюрократами, поэтому вопрос о мирных переговорах нельзя рассматривать с бюрократической точки зрения. Мир не придет сам по себе. Первый шаг – возобновить дипломатические отношения и наладить канал связи. Именно это и произошло в ходе встречи в Москве», – заявил Орбан журналисту. Премьер-министр заключил, что война рано или поздно закончится и наступит мир.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже на решение Орбана отправиться в РФ негативно отреагировали европейские политики. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

    Президент России неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу со странами Евросоюза и НАТО по безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы.

    Коментарии (9)
    6 июля 2024, 14:22 • Новости дня
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    @ IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки нанесли удар по стоянке беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на двух военных аэродромах Украины, сообщило Минобороны.

    Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, поражен нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и скопления живой силы и техники ВСУ в 127 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    За тот же период группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 71-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах Волчанска, Старицы и Липцев Харьковской области, а также отразили пять атак формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и отряда сил специальных операций «Восток».

    В боях с «Северной» группировкой ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, пикап, РСЗО «Град», установки Krab и Caesar, две гаубицы М777, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», две установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    «Западная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 30-й, 43-й, 166-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии в районах Синьковки, Степовой Новоселовки Харьковской области, Серебрянки, Григоровки, Торского и Кировска ДНР.

    Также отражено две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

    Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, гаубица Д-30, орудия М119 и L-119, три станции РЭБ «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Красного, Курдюмовки, Катериновки, Северска, Елизаветовки и Часова Яра ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 650 военнослужащих и 12 автомобилей.

    В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили гаубицы М777, М198 и FH-70, установку «Акация», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, два орудия L-119, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й и 128-й бригад теробороны в районах Великой Новоселки, Макаровки, Водяного и Урожайного ДНР, а также отразили атаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады противника.

    ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две бронемашины, шесть автомобилей, орудие Д-20 и орудие М119.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах Работино, Пятихаток Запорожской области, Никольского и Разлива Херсонской области.

    В боях с группировкой «Днепр» украинская армия потеряла до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, три гаубицы М777, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, гаубицу Д-30, станцию РЭБ «Анклав» и полевой склад боеприпасов.

    Кроме того, ПВО России сбила три ракеты Storm Shadow, ракету HARM и авиабомбу Hammer, а также три снаряда РСЗО HIMARS и 55 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27283 БПЛА, 539 ЗРК, 16513 танков и других бронемашин, 1365 РСЗО, 11456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23378 единиц спецтехники.

    Коментарии (11)
    8 июля 2024, 14:48 • Новости дня
    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3

    Военный аналитик Рожин: Попытки Украины угнать российские военные самолеты обходятся противнику слишком дорого

    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бомбардировщик Ту-22М3 нужен был Киеву для пиар-акции, но российские спецслужбы переиграли противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ.

    «Украинские спецслужбы предпринимают уже не первую попытку угнать российскую авиатехнику. Так, в июле 2022 года целью противника были бомбардировщик Су-24, истребитель-штурмовик Су-34 или стратегический ракетоносец Ту-22МЗ. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолеты», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    Еще одна попытка была предпринята в августе 2023 года. «Летчик-предатель Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. Мы помним, как его в Испании убили неизвестные, то есть судьба перебежчика оказалась незавидной», – добавил собеседник. Он отметил, что СБУ действует по одной и той же схеме: пытается найти «слабого человека», затем запугать его или мотивировать, подкупить гражданством третьей страны и деньгами.

    Так произошло и в этот раз: украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, пообещав ему деньги и гражданство Италии, указал Рожин. «Пилот доложил об этом куда следует, и к делу подключились российские спецслужбы. Они контролировали процесс общения и начали так называемую оперативную игру. Для противника все выглядело так, будто их операция идет успешно, но на самом деле они действовали по нашему сценарию», – детализировал аналитик. 

    Эксперт напомнил, что российские – а ранее советские – спецслужбы обладают большим опытом проведения подобных операций. Среди наиболее ярких он выделил операции «Березино» и «Трест». «Сейчас же во время общения с представителями украинской разведки удалось не только сорвать попытку угона бомбардировщика, но и вытянуть из противника информацию. В результате нам удалось переиграть оппонентов: вместо российского самолета ВСУ получили болезненный «прилет» – наши военные нанесли удары по аэродрому Озерное», – указал собеседник.  

    На этом фоне Рожин высоко оценил работу российской контрразведки. «Цена попыток угона наших самолетов обходится им слишком дорого», – акцентировал он. Тем не менее эксперт не исключает, что противник продолжит применять свою схему.

    «Наш бомбардировщик Ту-22М3 нужен был ВСУ для пиара. Операция, завершись она успехом для Украины, стала бы инструментом пропаганды, направленной в первую очередь на западную аудиторию. А вот использовать ракетоносец в военных целях они вряд ли могли бы. Скорее всего, Киев перегнал бы Ту-22М3 на Запад для дополнительного изучения», – заключил Рожин.

    Ранее ФСБ предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По версии ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное. В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком, где видно, что оппоненты угрожали ему.

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

    Коментарии (15)
    8 июля 2024, 16:36 • Новости дня
    Минобороны: Разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты ПВО
    Минобороны: Разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты ПВО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    В ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, сообщили в МИД РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Также отмечается, что «заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности».

    «Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», – говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО и до 10 иностранных специалистов, обслуживающих эти системы.

    Коментарии (23)
    6 июля 2024, 09:07 • Новости дня
    Российские войска «Искандером» уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области
    Российские войска «Искандером» уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили позицию украинского ЗРК С-300ПС в Полтавской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что удар был нанесен по позиции ЗРК в районе населенного пункта Коптево.

    «Уничтожены две пусковые установки С-300, машина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ», – отмечено в сообщении.

    Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения СВО.

    Коментарии (30)
    8 июля 2024, 18:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили нанесшие удар по Севастополю установки РСЗО HIMARS

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня, сообщили в Минобороны России.

    Сообщается, что операторы БПЛА вскрыли передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. ВС РФ нанесли по ним удар расчетами ОТРК «Искандер», передает ТАСС.

    В ведомстве добавили, что этими установками был нанесен удар по Севастополю 23 июня.

    Напомним, днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

    Коментарии (11)
    7 июля 2024, 13:30 • Новости дня
    ВС России освободили Чигари в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия освободила населенный пункт Чигари в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения ВС РФ «Центр» освободили населенный пункт Чигари в ДНР и улучшили тактическое положение.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в ходе активных боевых действий освободили населенный пункт Сокол в ДНР и нанесли сокрушительное поражение группировке ВСУ, уничтожив до 415 человек живой силы и большое количество техники противника.

    Коментарии (5)
    6 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    Топливные резервуары загорелись на Кубани после атаки БПЛА
    Топливные резервуары загорелись на Кубани после атаки БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край, в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары для хранения топлива, сообщил оперативный штаб региона.

    Ночью были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы. В Ейске в результате падения обломков сбитого беспилотника незначительно повреждена вышка сотовой связи. В Павловской фрагменты беспилотника упали на нефтебазе, где в результате началось «загорание резервуаров по хранению топлива». В Ленинградской также загорелся «резервуар с топливом». По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб в Telegram.

    Напомним, в июне в результате падения украинского БПЛА на территории Ильского НПЗ произошел пожар. В конце мая в результате атаки БПЛА пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края. Также в мае был атакован НПЗ в Славянске-на-Кубани.

    Коментарии (5)
    6 июля 2024, 14:02 • Новости дня
    Российские войска освободили Сокол в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Сокол в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий освободили населенный пункт Сокол в ДНР и нанесли сокрушительное поражение группировке ВСУ, уничтожив до 415 человек живой силы и большое количество техники противника, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Сокол, это стало значительным шагом вперед в продвижении войск в данном регионе.

    Также российские военные разгромили формирования 24-й механизированной, 59-й мотопехотной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 415 человек.

    Кроме того, уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе американская БМП Bradley, два пикапа, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства.

    Помимо прочего уничтожены гаубица Д-30, орудие М119 производства США, противотанковая пушка «Рапира».

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ Мартыновка.

    Коментарии (11)
    7 июля 2024, 17:00 • Новости дня
    ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
    ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Система ПВО России сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, сообщает городская администрация.

    При этом отмечается, что осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы, передает РИА «Новости».

    Ранее ракетный комплекс С-350 «Витязь» в зоне спецоперации одновременно уничтожил 12 ракет РСЗО HIMARS.

    Коментарии (4)
    7 июля 2024, 06:55 • Новости дня
    Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow

    Tекст: Антон Антонов

    В России специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP, которые западные страны передают Украине, сообщил инженер, специалист по работе с вооружением.

    Кумулятивная часть Storm Shadow цилиндрической формы, длина и диаметр – около полуметра, носовая часть выполнена в форме воронки, направленной внутрь корпуса.

    «Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть – колпак, потом – первичный заряд и потом – основная боевая часть», – приводит слова инженера РИА «Новости».

    После того, как в результате «первичного пробития» за счет кумулятивного эффекта в цели возникают отверстия, в них попадает «инерционная боевая часть», после чего следует взрыв. Удалось определить «глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности». Кроме того, специалисты выяснили, «какие применяются датчики».

    Указывается, что изучение Storm Shadow российскими специалистами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.

    Напомним, в Минобороны России заявили, что ЗРК «Тор-М2» отлично справляется с уничтожением ракет Storm Shadow. В апреле серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow. Модернизированные С-400 также отлично зарекомендовали себя и в случае перехвата низколетящих скоростных малозаметных целей – таких как крылатые ракеты семейства Storm Shadow.

    Коментарии (6)
    6 июля 2024, 07:14 • Новости дня
    Запад не выразил желания обсудить предложения Путина по Украине

    Песков сообщил, что западные политики не связывались с Кремлем для обсуждения мирных инициатив по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Западные политики не выходили на связь с Москвой, чтобы обсудить предложенные президентом России Владимиром Путиным мирные инициативы по Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, выражали ли страны Запада интерес к обсуждению предложений Путина.

    Напомним, еще до саммита по Украине в Швейцарии Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.  Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО.

    Коментарии (20)
    Главное
    В Болгарии задержали председателя движения «Русофилы»
    Полянский назвал дату заседания по Украине в СБ ООН
    ВС России уничтожили нанесшие удар по Севастополю установки РСЗО HIMARS
    В Северной Осетии призвали отказаться от ношения никаба
    В Москве арестовали двух обвиняемых в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»
    Путин наградил Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Харатьян в Салехарде раскрыл секрет 30-летнего брака

    Как Бразилия и Иран обеспечат финансовые интересы России

    На недавнем саммите ШОС в Астане Иран предложил обсудить создание единой валюты входящих в эту структуру стран. Кроме того, вот уже несколько месяцев с подачи президента Бразилии обсуждается идея создания общей валюты БРИКС. Что общего и в чем различия между этими инициативами и как они соотносятся с интересами России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет Индии найти место среди великих держав

    В Москве ждут премьер-министра Индии Нарендру Моди. Этот визит важен для обеих сторон не только с точки зрения укрепления двусторонних отношений, но и в контексте решения вопросов международной безопасности. Как отмечают в экспертной среде, Москва дает возможность Нью-Дели балансировать внешнюю политику и не скатываться под диктат Вашингтона, который ищет любые возможные рычаги давления на Китай. Подробности

    Перейти в раздел

    Репатриация поставила вопрос о настоящих русских

    Законопроект об ограничениях по программе переселения соотечественников, недавно внесенный в Госдуму, вызвал широкую дискуссию и породил вопрос, кто такие русские. Специалисты пока не пришли к единому мнению, кого и при каких условиях можно назвать соотечественником. Подробности

    Перейти в раздел

    Ле Пен лишили победы противоестественным образом

    Глава левой коалиции «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон заявляет, что выиграл прошедшие во Франции выборы. Формально это на самом деле так, однако в действительности все гораздо сложней. «Никто не может утверждать, что он выиграл эти выборы, в особенности мсье Меланшон», отвечают ему. Как это понимать? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    • Встреча Путина с Орбаном и истерика в ЕС

      Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию с его предложениями по конфликту на Украине вызвал истерику в Евросоюзе. Ранее Орбан посетил Киев и встречался с Владимиром Зеленским. Чего он пытается добиться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............