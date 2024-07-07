Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.0 комментариев
Депутат Рады призвала руководство ВВС Украины уйти в отставку
Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил. И призвала его уйти в отставку. Комментируя недавние удары ВС России по Миргороду, она заявила, что украинский генералитет своими действиями «утилизирует» самолеты и системы ПВО.
По ее словам, только за 5 июля на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, а украинские ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой, как в компьютерной игре, передает «Страна».
Безуглая добавила, что первый из уничтоженных систем Patriot был приведен в негодность, потому что его не перемещали вообще, после чего второй Patriot уничтожили, потому что его перемещали редко и не маскировали. Кроме того, по ее словам, «пособов противодействия российским дронам, которые сейчас залетают на более ста километров, не разработано вообще и никто этим не занимается. Безуглая также обвинила командующего Воздушных сил Олещука в «накручивании» потерь противника. Еще одно обвинение – коррупция в Воздушных силах.
«За определенную доплату можно пристроиться в подразделения ПВО, доплатить еще деньги, чтобы тебя вписывали в наряд, а на самом деле там и не появляться. В то же время, реальных, не «мазаных» специалистов массово переводят в пехоту, что не только приводит к бессмысленным смертям», – сообщила нардеп. Безуглая призывает руководство Воздушных сил уйти в отставку.
Ранее В США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ.
Напомним, во вторник Минобороны России сообщило, что высокоточным ракетным ударом комплексов «Искандер-М» российские военные уничтожили пять и повредили два украинских истребителя Су-27 на военном аэродроме Миргород в Полтавской области.